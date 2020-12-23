Флекситарианская диета: похудение и польза для здоровья

Гибкость, которая характеризует этот стиль питания, - вот отсюда и название диеты. / Pixabay

Флекситаристская или полу-вегетарианская диета - это стиль питания, который поощряет диету, аналогичную вегетарианству. Однако разница в том, что флекситаристская диета позволяет умеренно потреблять мясо и другие продукты животного происхождения.

Гибкость, которая характеризует этот стиль питания, - вот отсюда и название диеты.

В этой статье Главред расскажет об особенностях гибкой диеты, ее преимуществах и рисках, продуктах, которые следует есть и которых следует избегать, а также примерный план питания.

Что это за диета?

Американский диетолог Дон Джексон Блатнер разработала флекситаристскую диету в 2008 году. Термин "флекситаристская" представляет собой смесь "гибкой" и "вегетарианской".

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В диете подчеркиваются потенциальные преимущества вегетарианства для здоровья и окружающей среды, но применяется гибкий подход, который позволяет людям потреблять умеренное количество мяса и других продуктов животного происхождения.

Таким образом, диета становится менее строгой, что может позволить больше вариаций и облегчить соблюдение диеты. Это может быть подходящим вариантом для людей, желающих добавить в свой рацион больше продуктов на растительной основе, не отказываясь от мяса.

Возможная польза для здоровья

Флекситаристская диета в первую очередь предполагает вегетарианскую диету, иногда с добавлением мяса или рыбы.

Обзор 2017 года показывает, что флекситаристская диета может:

снизить кровяное давление

уменьшить массу тела

улучшить метаболическое здоровье

снизить риск развития диабета 2 типа

помогает при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона

Международный совет по информации о продуктах питания также определяет несколько потенциальных преимуществ для здоровья, таких как:

помогает с достаточным потреблением клетчатки, которая способствует пищеварению и усвоению питательных веществ

снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

помочь человеку получить достаточное количество витаминов и минералов из своего рациона

соответствие рекомендациям по питанию, в которых рекомендуется уделять особое внимание фруктам, овощам, молочным продуктам, цельнозерновым продуктам и целому ряду белков.

Комиссия EAT – Lancet, группа ученых из 16 разных стран, отмечает, что гибкая диета может быть более устойчивой, чем диета с высоким содержанием мяса и других продуктов животного происхождения.

Исследование 2018 года также показывает, что гибкая диета может помочь людям уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Также отмечается, что умеренное употребление мяса может преодолеть дефицит питательных веществ, с которым люди могут столкнуться с вегетарианством, например дефицит железа, цинка и витамина B12.

Возможные риски для здоровья

Маловероятно, что человек испытает негативные последствия для здоровья от соблюдения гибкой диеты при надлежащем планировании и понимании.

Однако преимущественно вегетарианская диета может подвергнуть людей риску дефицита питательных веществ. Согласно более раннему исследованию, ограничительная или монотонная вегетарианская диета может привести к дефициту питательных веществ.

В исследовании 2019 года также отмечается, что заменители мяса на растительной основе не всегда могут быть полезной альтернативой и могут не содержать основных питательных веществ.

Согласно исследованию 2018 года, люди, соблюдающие флекситаристскую диету, могут быть уязвимы к неадаптивному питанию. Это указывает на то, что люди могут бороться со своим стилем питания и могут быть более подвержены депрессии.

Человеку следует обратиться к своему врачу или диетологу, если он не уверен, как лучше всего начать гибкую диету. Медицинские работники могут помочь выбрать необходимое количество мяса или рыбы, чтобы избежать потенциального дефицита питательных веществ, таких как железо, цинк или витамин B12.

Как начать?

Флекситарий для начинающих: от шести до восьми приемов пищи в неделю без мяса.

Средний флекситарист: от девяти до 14 приемов пищи в неделю без мяса.

Продвинутый флекситарист: 15 и более приемов пищи в неделю без мяса.

Этот вид диеты может понравиться не всем. Однако при правильном соблюдении она может помочь в достижении или поддержании умеренного веса и предотвращении определенных состояний.

Пища для добавления

Флекситаристская диета ориентирована на цельные продукты с минимальной обработкой. Она делает акцент на фрукты, овощи, цельнозерновые и растительные источники белка.

Следуя плану флекситарной диеты, человек может обычно использовать такие продукты, как:

цельное зерно

фрукты

овощи, включая крахмалистые, некрахмалистые и листовые овощи

источники белка, такие как фасоль и бобовые

орехи и семена, за исключением чрезмерно обработанных орехов, содержащих соль или сахар

приправы, такие как сушеные специи

вода и несладкие напитки

Продукты для минимизации

Флекситаристский план предполагает, что человек должен уменьшить количество потребляемого животного белка. Другими словами, человек может включать белки и жиры животных, но это не должно быть регулярной частью его рациона.

Другие продукты, потребление которых следует минимизировать при соблюдении гибкой диеты, могут включать:

транс-жиры

чрезмерно обработанные продукты, содержащие избыток сахара или натрия

рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, макаронные изделия или рис

Примерный план питания

Во флекситаристскую диету можно добавить много продуктов. Человек должен связаться с зарегистрированным диетологом, чтобы обсудить возможные планы, которые подходят его потребностям.

По данным Университета Западного Орегона, примерный однодневный план питания для человека, придерживающегося гибкой диеты, может состоять из следующего: