Фобия: типы, симптомы и лечение

Фобии - это диагностируемые психические расстройства/Pixabay

Фобия - это тип тревожного расстройства, при котором человек испытывает крайний иррациональный страх перед ситуацией, живым существом, местом или объектом. Когда человек страдает фобией, он часто формирует свою жизнь, чтобы избежать того, что он считает опасным. Воображаемая угроза больше, чем любая реальная угроза, исходящая от причины террора.

Фобии - это диагностируемые психические расстройства.

Человек испытает сильный стресс, столкнувшись с источником своей фобии. Это может помешать ему нормально функционировать и иногда приводит к паническим атакам.

Что такое фобия?

Фобия - это преувеличенный и иррациональный страх.

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Термин "фобия" часто используется для обозначения страха перед одним конкретным триггером. Тем не менее, Американская психиатрическая ассоциация (APA) признает три типа фобии. Они включают:

Специфическая фобия: это сильный иррациональный страх перед определенным триггером.

Социальная фобия или социальная тревога: это глубокий страх публичного унижения и того, что другие будут выделены или осуждены в социальной ситуации. Идея больших общественных мероприятий пугает человека, испытывающего социальную тревогу. Это не то же самое, что застенчивость.

Агорафобия: это боязнь ситуаций, из которых будет трудно выбраться, если человек испытает крайнюю панику, например, в лифте или вне дома. Это часто неправильно понимается как боязнь открытых пространств, но также может относиться к ограничению в небольшом пространстве, например, в лифте или в общественном транспорте. Люди с агорафобией имеют повышенный риск панического расстройства.

Специфические фобии известны как простые фобии, поскольку они могут быть связаны с идентифицируемой причиной, которая может не часто встречаться в повседневной жизни человека, например, со змеями. Следовательно, они вряд ли окажут существенное влияние на повседневную жизнь.

Социальная тревожность и агорафобия известны как сложные фобии, поскольку их триггеры не так легко распознать. Людям со сложными фобиями также труднее избегать триггеров, таких как выход из дома или пребывание в большой толпе.

Фобию можно диагностировать, когда человек начинает организовывать свою жизнь, избегая причины своего страха. Это более серьезная реакция, чем обычная реакция страха. У людей с фобией есть непреодолимая потребность избегать всего, что вызывает у них тревогу.

Симптомы

Человек с фобией будет испытывать следующие симптомы. Они характерны для большинства фобий:

ощущение неконтролируемого беспокойства при контакте с источником страха

ощущение, что источника этого страха нужно избегать любой ценой

не может нормально функционировать при воздействии на спусковой крючок

признание того, что страх иррационален, необоснован и преувеличен, в сочетании с неспособностью контролировать свои чувства

Человек может испытывать чувство паники и сильного беспокойства, когда сталкивается с объектом своей фобии. Физические эффекты этих ощущений могут включать:

потливость

ненормальное дыхание

учащенное сердцебиение

дрожь

приливы или озноб

ощущение удушья

боли в груди или стеснение

бабочки в животе

булавки и иглы

сухость во рту

замешательство и дезориентация

тошнота

головокружение

Головная боль

Чувство тревоги можно вызвать, просто подумав об объекте фобии. У младших детей родители могут заметить, что они плачут, становятся очень навязчивыми или пытаются спрятаться за ногами родителей или каким-либо предметом. Они также могут устраивать истерики, чтобы показать свое горе.

Сложные фобии

Комплексная фобия с гораздо большей вероятностью повлияет на благополучие человека, чем конкретная фобия.

Например, те, кто испытывает агорафобию, могут иметь и ряд других связанных с ними фобий. Они могут включать монофобию или страх остаться в одиночестве и клаустрофобию, страх оказаться в ловушке в замкнутом пространстве.

В тяжелых случаях человек с агорафобией редко покидает свой дом.

Типы

Наиболее распространенные специфические фобии в США включают:

Клаустрофобия: страх оказаться в ограниченном пространстве

Аэрофобия: Боязнь полета

Арахнофобия: боязнь пауков

Фобия вождения: боязнь водить машину

Эметофобия: боязнь рвоты

Эритрофобия: страх покраснеть

Ипохондрия: страх заболеть

Зоофобия: боязнь животных

Аквафобия: боязнь воды

Акрофобия: боязнь высоты

Фобия крови, травм и инъекций: боязнь травм, связанных с кровью

Эскалафобия: боязнь эскалаторов

Туннельная фобия: Боязнь туннелей

Это далеко не единственные специфические фобии. У людей может развиться боязнь чего угодно. Кроме того, по мере изменения общества меняется список потенциальных фобий. Например, номофобия - это страх остаться без мобильного телефона или компьютера.

Как описано в одной из статей, это "патологический страх остаться вне связи с технологиями".

Причины

Обычно фобия начинается в возрасте старше 30 лет, и большинство из них начинается в раннем детстве, подростковом возрасте или раннем взрослении.

Они могут быть вызваны стрессовым переживанием, пугающим событием, а также фобией одного из родителей или члена семьи, которой ребенок может "научиться".

Специфические фобии

Обычно они развиваются в возрасте от 4 до 8 лет. В некоторых случаях это может быть результатом раннего травматического опыта. Одним из примеров может быть клаустрофобия, развивающаяся со временем после того, как младший ребенок испытал неприятный опыт в замкнутом пространстве.

Фобии, которые начинаются в детстве, также могут быть вызваны фобией члена семьи. Например, ребенок, мать которого страдает арахнофобией, с гораздо большей вероятностью разовьется такой же фобией.

Сложные фобии

Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно подтвердить, почему у человека развивается агорафобия или социальная тревожность. В настоящее время исследователи считают, что сложные фобии вызваны сочетанием жизненного опыта, химии мозга и генетики.

Они также могут быть отголосками привычек древних людей, пережитками тех времен, когда открытые пространства и неизвестные люди обычно представляли гораздо большую угрозу личной безопасности, чем в современном мире.

Как работает мозг при фобии

Некоторые области мозга хранят и вспоминают опасные или потенциально смертельные события.

Если в более позднем возрасте человек сталкивается с подобным событием, эти области мозга восстанавливают стрессовые воспоминания, иногда более одного раза. Это заставляет тело испытывать такую ​​же реакцию.

При фобии области мозга, которые имеют дело со страхом и стрессом, продолжают неправильно воспроизводить пугающее событие.

Исследователи обнаружили, что фобии часто связаны с миндалевидным телом, расположенным за гипофизом в головном мозге. Миндалевидное тело может вызвать выброс гормонов "борьбы или бегства". Они приводят тело и разум в состояние повышенной готовности и напряжения.

Фобии хорошо поддаются лечению, и люди, у которых они есть, почти всегда знают о своем заболевании. Это очень помогает в диагностике.

Поговорите с психологом или психиатром - это полезный первый шаг в лечении уже выявленной фобии.

Если фобия не вызывает серьезных проблем, большинство людей обнаруживают, что простое избегание источника их страха помогает им сохранять контроль. Многие люди с определенными фобиями не обращаются за лечением, так как с этими страхами часто можно справиться.

Невозможно избежать триггеров некоторых фобий, как это часто бывает со сложными фобиями. В таких случаях обращение к специалисту по психическому здоровью может стать первым шагом к выздоровлению.

Большинство фобий можно вылечить с помощью соответствующего лечения. Не существует единого лечения, которое помогло бы каждому человеку с фобией. Чтобы лечение работало, его необходимо подбирать индивидуально.

Врач, психиатр или психолог могут порекомендовать поведенческую терапию, лекарства или их комбинацию. Терапия направлена ​​на уменьшение симптомов страха и тревоги и помогает людям управлять своими реакциями на объект своей фобии.

Лекарства

Следующие лекарства эффективны для лечения фобий.

Бета-блокаторы

Это может помочь уменьшить физические признаки беспокойства, которые могут сопровождать фобию.

Побочные эффекты могут включать расстройство желудка, усталость, бессонницу и холодные пальцы.

Антидепрессанты

Ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) обычно назначают людям с фобиями. Они влияют на уровень серотонина в мозге, и это может улучшить настроение.

Первоначально СИОЗС могут вызывать тошноту, проблемы со сном и головные боли.

Если СИОЗС не работает, врач может назначить ингибитор моноаминоксидазы (ИМАО) при социальной фобии. Людям, принимающим MAOI, возможно, придется избегать определенных видов пищи. Побочные эффекты могут первоначально включать головокружение, расстройство желудка, беспокойство, головные боли и бессонницу.

Было обнаружено, что прием трициклических антидепрессантов (ТСА), таких как кломипрамин или анафранил, помогает при симптомах фобии. Первоначальные побочные эффекты могут включать сонливость, нечеткое зрение, запор, затрудненное мочеиспускание, нерегулярное сердцебиение, сухость во рту и тремор.

Транквилизаторы

Бензодиазепины - пример транквилизатора, который может быть прописан при фобии. Это может помочь уменьшить симптомы тревоги. Людям с алкогольной зависимостью нельзя давать седативные средства.