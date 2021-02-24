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Фолиевая кислота: какие симптомы указывают на ее дефицит

24 февраля 2021, 22:00

Признаки дефицита фолиевой кислоты могут включать в себя вялость, усталость и частую одышку.

Витамины,овощи
Признаки дефицита фолиевой кислоты могут включать в себя вялость, усталость и частую одышку. / Pixabay

Недостаточное количество зелени может привести к недостатку фолиевой кислоты, что может привести к анемии. Это может быть легче, чем можно подумать, поскольку организм не способен хранить слишком много витамина в качестве резервной копии.

Это означает, что если вы в течение определенного периода времени питаетесь действительно здоровой пищей, уровень фолиевой кислоты может снизиться, если на следующей неделе вы перейдете к нездоровому режиму питания.

По словам доктора Колина Тиди, когда анемия развивается из-за низкого уровня фолиевой кислоты, вы можете почувствовать легкое обморок, пишет Express.co.uk.

Это вызвано уменьшением количества функционирующих эритроцитов, что означает, что меньше кислорода транспортируется по телу.

Другие признаки дефицита фолиевой кислоты могут включать в себя вялость, усталость и частую одышку.

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Менее распространенные симптомы включают головные боли, учащенное сердцебиение, изменение вкуса и звон в ушах; также может быть бледность.

Кроме того, человек может ощущать онемение рук и ног и может страдать от депрессии.

Доктор Лоуренс Нотт объяснил: "Обычная причина фолатодефицитной анемии - это недостаточное потребление продуктов, содержащих фолиевую кислоту".

Это можно проверить с помощью анализа крови, организованного вашим терапевтом, и вылечить это можно путем приема добавок фолиевой кислоты.

По словам доктора Нотта, людям требуется около 200 мкг фолиевой кислоты, что удваивается, если кто-то находится в первые 12 недель беременности.

Хорошие источники фолиевой кислоты включают:

  • Свежая, сырая или приготовленная брюссельская капуста
  • Спаржа
  • Шпинат
  • Капуста
  • Брокколи
  • Весенние бобы
  • Зеленая фасоль
  • Капуста
  • Цветная капуста
  • Бамия
  • Латук
  • Пастернак
  • Горох
  • Ростки фасоли
  • Вареная фасоль с черными глазами
  • Приготовленный нут
  • Сухие завтраки с добавлением к ним фолиевой кислоты
  • Коричневый рис

"Чтобы гарантировать, что вы получаете необходимое количество фолиевой кислоты, старайтесь ежедневно употреблять две-три порции этих источников", - сказал Нотт.

Чтобы получить как можно больше фолиевой кислоты из продуктов, важно не переваривать их.

Вот почему доктор Кнотт рекомендует готовить на пару, жарить овощи или готовить в микроволновой печи.

Помимо диетических причин дефицита фолиевой кислоты, некоторые заболевания крови также могут вызывать это состояние. Примеры включают серповидно-клеточную анемию и талассемию, при которых происходит очень высокий обмен эритроцитов.

Доктор Нотт объяснил, что серповидно-клеточная анемия является наследственным заболеванием, которое может вызывать повторяющиеся эпизоды "серповидных" симптомов.

Это заболевание влияет на эритроциты, заставляя их принимать форму полумесяца, как луна, вместо здоровой формы диска.

Симптомы, которые приходят и уходят, могут включать боль в костях и суставах, которая может различаться по интенсивности.Могут быть периоды боли в груди, лихорадки и одышки, вялости и беспокойства.

К сожалению, нет лекарства от серповидноклеточной анемии, требуется пожизненное лечение и наблюдение.

Лечение может включать прием лекарств, добавок фолиевой кислоты, ежегодные прививки и ежедневные антибиотики.

Это состояние также можно определить с помощью анализа крови, поэтому, если вы обеспокоены, поговорите со своим терапевтом.

здоровье
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