Фрукты и овощи: в чем главная разница для здоровья

Ботаники и кулинары расходятся во мнениях относительно классификации / Фото pixaby

Фрукты и овощи состоят из разных частей. Плоды происходят из цветущей части растения и содержат семена. Напротив, овощи - это съедобные части растения, такие как листья, стебель, корни и луковицы.

Люди часто ассоциируют фрукты со сладостью, а овощи - с пикантным вкусом. Хотя часто это так, ботаники относят некоторые пикантные продукты к фруктам, например, помидоры, пишет Medical News Today.

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Часто ошибочные фрукты и овощи

Пикантные фрукты и сладкие овощи иногда вызывают путаницу при их классификации. Кроме того, ботаники и кулинары расходятся во мнениях относительно классификации некоторых фруктов и овощей, что еще больше усложняет вопрос.

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Ботаники классифицируют фрукты и овощи в зависимости от того, из какой части растения они происходят. Однако повара используют профиль вкуса, например сладкий или соленый, чтобы решить, является ли продукт овощем или фруктом.

Ниже приведены некоторые фрукты и овощи, которые относятся к двум разным категориям и которые люди часто путают.

Помидор

Хотя технически помидор является фруктом. По мнению ботаников, многие считают его овощем из-за его пикантного вкуса.

FoodData Central (FDC), центральная база данных о питательных веществах правительства США, относит помидоры к овощам. Однако помидор вырастает из цветка растения и имеет семена, что делает его плодом.

Огурец

По данным КПД, огурцы тоже овощи.

Однако огурцы происходят из цветов растений. У них также есть семена, которые можно отнести к фруктам.

Ревень

Люди могут рассматривать ревень как фрукт из-за его отличительного вкуса и роли в различных хлебобулочных изделиях.

Хотя FDC также классифицирует его как фрукт, ботаники не согласны. Часть ревеня, которую люди едят, - это стебель, что делает его овощем, а не фруктом.

Зеленая фасоль

Большинство людей считают стручковые бобы овощами, и FDC с этим согласен.

Тем не менее, зеленые бобы вырастают из цветка своего растения, и они содержат бобы, которые являются их семенами. Это делает их плодом.

Болгарский перец

Сладкий перец имеет семена внутри и вырастает из цветка растения, превращая его в плод. Однако FDC относит их к овощам.

Профили питания

Независимо от их технической классификации, фрукты и овощи являются прекрасным источником витаминов, минералов и клетчатки.

Многие эксперты говорят, что, пытаясь придерживаться диеты, богатой питательными веществами, человек должен стремиться "съесть радугу". Это потому, что красочные овощи содержат жизненно важные питательные вещества, а их разные оттенки указывают на разные профили питательных веществ. Разнообразная диета предлагает ряд витаминов и минералов, что помогает людям придерживаться питательной диеты.

Например, красные и оранжевые овощи богаты антиоксидантами и каротиноидами. Синие или фиолетовые овощи богаты антоцианами, которые обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами. Между тем, темная листовая зелень является отличным источником кальция, клетчатки и каротиноидов.

Фрукты также содержат различные полезные питательные вещества. Например, многие цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лаймы, содержат витамин С, антиоксидант, который помогает тканям организма расти и восстанавливаться.

Польза для здоровья фруктов по сравнению с овощами

И фрукты, и овощи полезны для здоровья.

Здоровье костей

Людям нужен кальций для построения и поддержания крепких костей. Он естественным образом встречается в брокколи и темной листовой зелени, такой как капуста, надежный источник бок-чой и листовая капуста. Апельсины и сушеный инжир также содержат значительное количество минерала.

Иммунное здоровье

Витамин С играет важную роль в способности организма заживлять поврежденные ткани.

Фрукты с высоким содержанием этого витамина включают:

апельсины

клубника

сладкий перец

киви

Пищеварение

И фрукты, и овощи - отличные источники клетчатки. Однако людям необходимо потреблять продукты полностью, а не в виде сока, чтобы получить как можно больше клетчатки.

Клетчатка предотвращает скачки сахара в крови, замедляя процесс пищеварения, а также помогает пищеварительной системе правильно функционировать. Броколли, кабачки, груши и яблоки, среди других продуктов, богаты клетчаткой.