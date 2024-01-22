Врач поделился историей девушки, маме которой пришлось сделать операцию.

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Гастроэнтеролог рассказал, почему пора перестать пользоваться телефоном в туалете / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Взять с собой телефон в туалет, пока вы занимаетесь своими делами, может показаться отличным способом скоротать время, но длительное сидение на унитазе может подвергнуть вас риску развития геморроя.

Гастроэнтеролог из США доктор Джозеф Салхаб в своем аккаунте TikTok предупредил о последствиях таких действий.

Геморрой представляет собой уплотнения внутри и вокруг ягодиц, и они могут вызывать некоторые неприятные симптомы.

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Помимо крови после дефекации, симптомы могут включать зуд в, ощущение, что вам все еще нужно какать после похода в туалет, и боль вокруг ануса.

Врач поделился историей девушки, маме которой пришлось сделать операцию по удалению геморроя.

"Если вы идете в туалет и берете с собой свой телефон, вы сидите там так долго, что вам нужно прекратить это делать", - говорит гастроэнтеролог.

Салхаб предупредил, что натуживание и длительное сидение, когда вы пытаетесь сходить в туалет, подвергает вас риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить.

Смотрите видео о том, почему нельзя ходить в туалет с телефоном:

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