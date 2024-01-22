Гастроэнтеролог рассказал, почему пора перестать пользоваться телефоном в туалете

Взять с собой телефон в туалет, пока вы занимаетесь своими делами, может показаться отличным способом скоротать время, но длительное сидение на унитазе может подвергнуть вас риску развития геморроя.
Гастроэнтеролог из США доктор Джозеф Салхаб в своем аккаунте TikTok предупредил о последствиях таких действий.
Геморрой представляет собой уплотнения внутри и вокруг ягодиц, и они могут вызывать некоторые неприятные симптомы.
Помимо крови после дефекации, симптомы могут включать зуд в, ощущение, что вам все еще нужно какать после похода в туалет, и боль вокруг ануса.
Врач поделился историей девушки, маме которой пришлось сделать операцию по удалению геморроя.
"Если вы идете в туалет и берете с собой свой телефон, вы сидите там так долго, что вам нужно прекратить это делать", - говорит гастроэнтеролог.
Салхаб предупредил, что натуживание и длительное сидение, когда вы пытаетесь сходить в туалет, подвергает вас риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить.
Смотрите видео о том, почему нельзя ходить в туалет с телефоном:
@thestomachdoc Prolonged sitting and straining increases chances of developing hemorrhoids #greenscreen#greenscreenvideo#constipation#remedy#guttok#healthtok#hemorrhoids#healthtips#healthytips#naturalremedies♬ original sound - Dr. Joseph Salhab
Вам может быть интересно:
- Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе
- 5 продуктов, которые нельзя есть перед сном
- Будет плохо: доктор Габорец назвал самую опасную пищу для сердца