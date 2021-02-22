Газированная вода: вредна ли она для здоровья

Слишком много сахара может отрицательно сказаться на здоровье человека. / Вокруг света

Сладкая газированная вода или содовая вредна для здоровья человека, потому что в ней много сахара. Употребление слишком большого количества содовой может привести к увеличению веса, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство людей в Америке потребляют слишком много добавленных сахаров, что может привести к проблемам со здоровьем.

В этой статье обсуждается, почему газированные напитки вредны для здоровья человека, и предлагаются альтернативные напитки, из которых человек может выбирать.

Вредна ли газировка для здоровья?

Согласно CDC, газировка вредна для здоровья человека, в первую очередь из-за содержания в ней сахара. Слишком много сахара может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Согласно одному источнику, типичная банка газировки содержит от 29,4 до 42 граммов (г) сахара, что эквивалентно 7-10 чайным ложкам (чайным ложкам).

Влияние на здоровье тела

CDC также заявляют, что употребление большого количества напитков, подслащенных сахаром, может привести к:

увеличению веса

ожирению

диабету 2 типа

сердечным заболеваниям

заболеваниям почек

неалкогольной болезни печени

подагре

Исследования, проведенные в 2018 году, показали, что у людей, которые регулярно пьют газированные напитки, больше шансов заболеть диабетом 2 типа, чем у людей, которые не пьют газированные напитки.

По данным Harvard Health, газировка может вызвать увеличение веса. Это может происходить по разным причинам.

Газированная вода не заставляет человека чувствовать себя сытым так же, как потребление того же количества калорий из твердой пищи. Некоторые люди могут продолжать есть, несмотря на то, что употребляют высококалорийный напиток.

Кроме того, сладкие напитки могут повысить аппетит к другим высококалорийным продуктам.

Сода также может вызвать кариес. По данным Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS), сладкие напитки являются основной причиной кариеса.

Когда бактерии во рту расщепляют сахар, образуется кислота, которая растворяет поверхность зуба.

Вредна ли диетическая газировка для здоровья?

Диетическая газировка также вредна для здоровья. Диетическая сода содержит искусственные подсластители, такие как аспартам или сахарин.

Исследования, проведенные в 2018 году, подтвердили мнение о том, что сода является фактором риска развития диабета. Исследование также показало, что переход на диетическую газировку не снижает риск развития диабета. Это может быть даже независимый фактор риска.

Кроме того, в исследовании 2019 года было проверено влияние низкокалорийной соды на зубную эмаль. Исследование показало, что как обычные, так и низкокалорийные газированные напитки, содержащие подсластители, оказывают неблагоприятное воздействие на зубную эмаль.

Газированная вода вредна для вас?

CDC рекомендует газированную воду в качестве альтернативы сладким напиткам, таким как газировка. Однако всегда следите за тем, чтобы газированная вода не содержала сахара или других подсластителей.

Газированная вода может помочь людям перестать употреблять газированные напитки. Газированная вода не обязательно должна быть безвкусной. Доступны варианты с добавлением фруктовых ароматизаторов и минералов.

Всегда проверяйте этикетку и выбирайте сорта, не содержащие добавленных сахаров, искусственных подсластителей, кофеина или натрия.

Альтернативы соде

Специалисты отмечают, что лучший выбор для утоления жажды - это вода.

Вода полезна для общего здоровья человека. Это может помочь организму:

поддерживать хорошую температуру

смазывать суставы

избавиться от отходов через мочеиспускание, дефекацию и пот

предотвратить камни в почках

Чтобы помочь людям потреблять больше воды, CDC рекомендует:

храните бутылку холодной воды в холодильнике

добавляйте дольки лайма, огурца, лимона или арбуза для дополнительного аромата

носите с собой многоразовую бутылку с водой в течение дня и наполняйте ее по мере необходимости

Фруктовый сок - возможный вариант. Однако он также содержит много сахара, поэтому важно не употреблять его слишком много. В качестве альтернативы газировке попробуйте добавить четверть или полстакана 100% -ного фруктового сока в простую газированную воду.

Человек также может потреблять в умеренных количествах:

простой кофе

простой чай

газированная вода

сельтерская вода

несладкая ароматизированная вода

Всегда читайте этикетки, чтобы убедиться, что напитки содержат добавленный сахар.

CDC отмечают, что добавленный сахар должен составлять менее 10% от общей суточной калорийности человека. Кроме того, люди в возрасте до 2 лет не должны употреблять пищу или напитки, содержащие добавленный сахар.