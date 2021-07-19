Где сесть, чтобы избежать укачивания и шесть способов лечения

Сведение к минимуму сенсорных конфликтов с помощью изменения окружающей среды может помочь предотвратить укачивание / Pixabay

Если вы чувствуете себя плохо во время поездки в машине, поезде или самолете, вы не одиноки - примерно каждый третий человек в какой-то момент испытывает укачивание.

Чувство тошноты или головокружения может затруднить любую поездку, но такие средства, как точечный массаж или прием имбиря, могут помочь облегчить симптомы укачивания, пишет Insider.

Что вызывает укачивание?

"Укачивание возникает, когда ваш мозг не может воспринимать информацию, посылаемую вашими глазами, ушами и телом", - говорит Элизабет Ко, доктор медицины, врач и профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Когда вы едете в машине или поезде, ваши глаза и сигналы внутреннего уха сообщают вашему телу, что вы движетесь вперед. Но поскольку вы сидите неподвижно, ваши мышцы и суставы сообщают, что вы не двигаетесь.

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"Столкновение между этими сигналами - это то, что вызывает симптомы укачивания", - говорит Адриан Присол, доктор медицины, отоневролог Массачусетской глазной и ушной больницы.

Симптомы укачивания

Внезапная тошнота Холодный пот Головокружение Тошнота Рвота

Эти симптомы характерны для транспортных средств, таких как автомобили, но вы также можете получить укачивание, играя в видеоигры или используя устройство виртуальной реальности.

Как лечить укачивание

Если вы начинаете чувствовать приближение укачивания, вы можете попробовать несколько простых приемов, чтобы облегчить симптомы.

Сосредоточьте взгляд на объекте вдалеке. Когда вы смотрите на что-то вдалеке, оно кажется более неподвижным, чем быстро движущиеся объекты за пределами вашего бокового окна. Вот почему взгляд вдаль или на горизонт может помочь уменьшить конфликт между глазами и телом и уменьшить тошноту.

Во время путешествия садитесь лицом вперед. Если вы сидите в поезде задом наперед (чтобы вы смотрели в противоположном направлении) или поворачиваете голову к заднему сиденью автомобиля, ваш мозг сигнализирует о том, что вы движетесь назад, что может еще больше сбить с толку ваши чувства.

"Сведение к минимуму сенсорных конфликтов с помощью изменения окружающей среды может помочь предотвратить укачивание", - говорит Присол.

Попробуйте точечный массаж. По словам Ко, надавливание на P6, точку акупунктуры чуть ниже запястья, может помочь уменьшить тошноту. Вы можете сделать это большим пальцем другой руки или носить специальный браслет, который оказывает давление на точку.

По словам Ко, имбирь - хорошо известное средство от тошноты и рвоты, поэтому это хорошее средство от укачивания. Вы можете употреблять имбирь во многих формах, включая чай или конфеты.

Подышите свежим воздухом. По словам Ко, опускание окна в машине или выход на верхнюю палубу лодки может помочь справиться с тошнотой. Свежий воздух также поможет уменьшить неприятные запахи из салона автомобиля, которые могут вызвать тошноту.

Положите телефон или книгу. "Чтение книги на заднем сиденье движущегося автомобиля может вызвать укачивание", - говорит Присол. Сосредоточение внимания на неподвижном объекте рядом с вашим телом может вызвать столкновение между вашими глазами и вашим внутренним ухом.

Как предотвратить укачивание

Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать, чтобы избежать укачивания во время поездки. По словам Призола, лучше всего начинать эти процедуры до того, как вы заболеете, когда они будут более эффективными.

Выберите подходящее место. Более плавная поездка снижает вероятность головокружения или тошноты, и вы можете уменьшить толчки и движения, сидя:

На переднем сиденье машины

В первой паре вагонов поезда

Рядом с крыльями самолета

На верхней палубе лодки

Прием антигистаминных препаратов, которые обычно используются для лечения аллергии, может предотвратить укачивание и облегчить симптомы. Это связано с тем, что антигистаминные препараты снижают способность вашего внутреннего уха ощущать движение и блокируют сообщения в той части мозга, которая вызывает тошноту и рвоту.

"Эффективны только антигистаминные препараты, вызывающие сонливость (такие как дифенгидрамин и меклизин). Не вызывают сонливость препараты, - говорит Ко.

Нанесите пластырь со скополамином на кожу. Скополамин, также известный как Дыхание Дьявола, предотвращает тошноту, блокируя определенные сигналы в мозг, которые нарушают баланс между мозгом и телом. "Приклейте пластырь за ухо примерно за четыре часа до начала путешествия и держите его на протяжении всего путешествия", - говорит Ко. Пластыри со скополамином не продаются без рецепта, поэтому вам нужно будет получить рецепт от врача. Вы также можете найти его в форме таблеток.

По словам Ко, не ешьте тяжелую пищу и жирную, острую или кислую пищу перед поездкой, так как они могут вызвать расстройство желудка.