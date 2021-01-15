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Где взять витамин D: лучшие источники

15 января 2021, 09:30

Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов повседневного спроса.

Витамины
Витамин D содержится в небольшом количестве продуктов повседневного спроса. / iPhones

Витамин D используется для регулирования количества кальция и фосфата в организме. Кальций и фосфат важны для защиты ваших костей, зубов и мышц.

Без достаточного количества витамина D в вашем рационе вы можете столкнуться с риском его дефицита, что увеличивает риск некоторых заболеваний.

Убедитесь, что вы едите много продуктов, богатых витамином D, - это идеальный способ избежать его дефицита.

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Каковы лучшие источники витамина D?

По данным NHS, витамин D содержится в небольшом количестве продуктов повседневного спроса.

Жирная рыба - один из лучших источников солнечного витамина, особенно лосось, скумбрия и сельдь.

Другие хорошие примеры продуктов с витамином D включают красное мясо, печень и даже яичные желтки.

Некоторые пищевые продукты, а именно крупы и спреды, могут быть обогащены витамином D в процессе производства. Организм также естественным образом вырабатывает витамин D при контакте с прямыми солнечными лучами.

Но в зимние месяцы ось Земли немного наклонена, и организм изо всех сил пытается вырабатывать достаточное количество витамина. Поэтому всем рекомендуется принимать 10 мкг витамина D в день.

Еще более важно принимать ежедневные добавки в зимний период 2020/2021 годов, поскольку больше людей остаются дома, чем когда-либо прежде.

"Важно принимать витамин D, поскольку в этом году вы, возможно, были в помещении больше, чем обычно", - заявили в NHS.

Вы должны принимать 10 микрограммов (400 МЕ) витамина D в день с октября по начало марта, чтобы ваши кости и мышцы оставались здоровыми. Были сообщения о том, что витамин D снижает риск коронавируса. Но в настоящее время недостаточно доказательств в поддержку приема витамина D для профилактики или лечения коронавируса.

Может быть трудно определить, есть ли у вас дефицит витамина D, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Однако вы, скорее всего, будете чувствовать себя невероятно вялым и утомленным, если у вас будет дефицит.

Некоторые люди чувствуют себя необычно болезненными и слабыми, и у них могут даже начаться спазмы чаще, чем обычно.

Вам следует поговорить с врачом, если вы считаете, что подвержены риску дефицита витамина D.

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