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Гемморой или рак: как распознать разницу

22 февраля 2021, 10:02

Геморрой встречается чаще, чем рак, и является наиболее вероятным объяснением кровотечения или боли в прямой кишке.

геморрой
Геморрой встречается чаще, чем рак, и является наиболее вероятным объяснением кровотечения или боли в прямой кишке. / Фото: Depositphotos

Геморрой и некоторые виды рака, в первую очередь рак толстой кишки и рак анального канала, могут вызывать аналогичные симптомы. Это может заставить людей с ректальным кровотечением или шишками в заднем проходе поверить, что у них рак.

Геморрой встречается чаще, чем рак, и является наиболее вероятным объяснением кровотечения или боли в прямой кишке. Однако самостоятельно поставить диагноз на основании только симптомов невозможно, поэтому важно проконсультироваться с врачом, сообщает Medical News Today.

Геморрой - это опухшие вены в прямой кишке и анусе. Они могут раздражаться, кровоточить, болеть или чесаться.

Рак развивается из-за неконтролируемого роста клеток. Рак анального канала может вызвать рост или уплотнение в прямой кишке или анусе, тогда как рак толстой кишки поражает толстую кишку и не вызывает уплотнений или шишек, которые человек может почувствовать рукой.

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Не всегда можно отличить рак от геморроя.

Симптомы с большей вероятностью связаны с геморроем, если:

  • у человека есть факторы риска геморроя, такие как текущая беременность, запор, напряжение в анамнезе перед дефекацией или геморрой в анамнезе
  • симптомы улучшаются после домашнего лечения, употребления большего количества клетчатки, принятия сидячих ванн или применения кремов от геморроя
  • человек может почувствовать опухшую шишку или шишку возле заднего прохода или увидеть опухшую вену в зеркало
  • симптомы приходят и уходят, но не ухудшаются постепенно и не вызывают других симптомов, таких как потеря веса

Об изменениях в состоянии здоровья важно поговорить с врачом, так как рак намного легче вылечить на ранних стадиях.

Некоторые факторы, повышающие риск рака, включают:

  • возраст старше 50 лет
  • семейная история рака
  • курение

Симптомы геморроя

Некоторые симптомы, указывающие на геморрой, включают:

  • болезненный зуд или жжение возле входа в прямую кишку
  • боль, которая усиливается после дефекации
  • кровотечение из прямой кишки
  • кровь в стуле

Симптомы анального рака схожи, поэтому важно спросить врача о любом росте или кровотечении, которые не проходят.

Рак анального канала хорошо поддается лечению, особенно с помощью ранней диагностики и лечения.

Симптомы рака

Рак толстой кишки на ранних стадиях часто не вызывает никаких симптомов. Вот почему регулярные обследования на рак толстой кишки так важны для хорошего здоровья. Некоторые симптомы, которые может заметить человек, включают:

  • медленный стул
  • кровь в стуле
  • кровотечение из прямой кишки
  • ощущение, что нужно пользоваться туалетом, которое не проходит после дефекации
  • давление или боль в желудке
  • усталость или слабость
  • длительное, необъяснимое изменение привычек кишечника, такое как частая диарея или запор
  • непреднамеренная потеря веса
  • тошнота

Причины геморроя

Геморрой может возникнуть у любого человека, и риск имеет тенденцию к увеличению с возрастом.

Геморрой может быть внутренним, что означает, что поврежденная вена находится внутри прямой кишки, или внешним, что означает, что она находится вне прямой кишки - часто у входа. Внутренний геморрой обычно безболезнен, а внешний геморрой может вызывать боль.

Геморрой появляется, когда вена в прямой кишке раздражается и воспаляется. Он увеличивается в размерах, вызывая трение кишечника о него. Это может вызвать боль.

Геморрой возникает естественным путем. Некоторые факторы риска включают:

  • беременность, избыточный вес или ожирение, так как это оказывает большее давление на прямую кишку
  • запор или диета с низким содержанием клетчатки
  • напряжение при испражнении
  • малоподвижный образ жизни

Причины рака

Рак - это сложное заболевание, у которого нет единственной причины.

Некоторые факторы риска увеличивают вероятность развития рака анального канала, в том числе:

  • наличие в анамнезе вируса папилломы человека
  • курение
  • получение хронических травм заднего прохода
  • 55 лет

У человека больше шансов заболеть раком толстой кишки, если он:

  • имеет избыточный вес или ожирение
  • семейную историю рака толстой кишки
  • ест много жареной пищи
  • курит
  • употребляет алкоголь

Генетика также может играть роль. Люди с семейным анамнезом рака могут иметь больше шансов заболеть этим заболеванием.

Возраст также увеличивает риск рака, и большинство видов рака редко встречается у молодых людей.

Диагностика: геморрой или рак

Врач обычно может диагностировать геморрой, проведя простое ректальное исследование и изучив историю болезни. Если они заметят необычный рост, не связанный с геморроем, они могут порекомендовать биопсию для проверки на рак анального канала.

Диагностировать рак толстой кишки сложнее. Это связано с тем, что маркеры рака не обязательно коррелируют с наличием или отсутствием рака. Поэтому врач может также порекомендовать тестирование на основе симптомов.

Они могут выполнить анализ крови для поиска маркеров рака или порекомендовать колоноскопию для поиска новообразований. Колоноскопия заключается в введении тонкой гибкой трубки в прямую кишку. Если врач обнаружит новообразование, он может исследовать его в лаборатории или порекомендовать биопсию.

Лечение геморроя

Ряд изменений образа жизни может улучшить симптомы геморроя. Например, люди могут попробовать:

  • есть больше клетчатки
  • не напрягаться при дефекации
  • лечение запора
  • быть более физически активным
  • сидячая ванна при болезненном геморрое

Если эти варианты не помогают, врач может порекомендовать операцию по удалению геморроя.

Лечение рака

Лечение рака зависит от типа, стадии и местоположения, а также от общего состояния здоровья человека. В общем, некоторые варианты лечения включают:

операция по удалению раковых образований

химиотерапия или лучевая терапия, чтобы замедлить или остановить распространение рака

лекарства, чтобы замедлить распространение рака

лечения, которые борются как с побочными эффектами рака, так и с побочными эффектами лечения рака

здоровье Рак
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