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Гены и генетический рак: что нужно знать

29 мая 2021, 08:58

Приобретенные мутации или изменения генов являются наиболее частой причиной рака.

Рак
Изменения происходят на протяжении всей жизни человека из-за факторов окружающей среды / УНИАН

При раке клетки растут и делятся с аномально высокой скоростью. Рак может развиться из-за изменений в генах клетки. Эти изменения могут быть наследственными или вызванными факторами окружающей среды.

Обычно организм посылает сигналы, чтобы сообщить клеткам, когда им следует перестать делиться или умереть. Если в поведении клеток происходят генетические изменения, они игнорируют эти сигналы и продолжают воспроизводиться.

Эти клетки могут распространяться в окружающие ткани и вызывать опухоли, пишет Medical News Today.

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В этой статье исследуется взаимосвязь между генами и раком, а также типы рака, имеющие семейные связи.

Связь между раком и генетикой

По данным Национального института рака (NCI), рак - это генетическое заболевание, а это означает, что изменения в чьих-либо генах могут привести к раку. Эти изменения могут быть наследственными, то есть передаваться по наследству. С другой стороны, изменения происходят на протяжении всей жизни человека из-за факторов окружающей среды или ошибок при делении клеток.

Приобретенные мутации или изменения генов являются наиболее частой причиной рака. Часто они вызваны:

  • употреблением табака
  • воздействием УФ-излучения
  • некоторые вирусы
  • старением

Мутации зародышевой линии - это наследственный рак. Мутация происходит в сперматозоиде или яйцеклетке, что означает, что клетки копируют изменение в каждую новую клетку. Унаследованный рак составляет около 5–20% всех видов рака.

Какие виды рака могут быть наследственными?

Исследователи связали мутации зародышевой линии с более чем 50 синдромами наследственного рака. Эти синдромы могут повысить вероятность развития определенных типов рака.

Ниже приведены некоторые из основных типов рака, которые могут иметь генетические связи:

Рак молочной железы

Рак груди - второй по распространенности рак у женщин после рака кожи. По данным NCI, врачи диагностируют около 12,9% надежных источников женщин с раком груди в какой-то момент в течение их жизни.

Симптомы у женщин включают:

  • набухание груди
  • боль в груди или сосках
  • увеличение лимфатических узлов
  • соски поворачиваются внутрь
  • выделения из соска
  • ямочка на коже

Хотя рак груди обычно развивается у женщин, он также может развиться у мужчин. По оценкам Американского онкологического общества, в 2021 году врачи диагностируют около 2650 новых случаев рака груди у мужчин в США.

Симптомы у мужчин могут включать:

  • обычно безболезненная опухоль в ткани груди
  • ямочка на коже
  • втягивание соска
  • шелушение или покраснение кожи вокруг груди

На прогноз рака груди влияют различные факторы, включая стадию, на которой врачи обнаруживают и лечат. Относительная пятилетняя выживаемость женщин составляет 90%.

Однако выживаемость будет зависеть от многих факторов. Кроме того, поскольку исследования, лежащие в основе этой статистики, проводились 5 лет назад, показатели, возможно, улучшились с развитием медицинской науки.

Факторы, которые могут повлиять на выживаемость, включают:

  • возраст
  • общее самочувствие
  • вовлечение болезни
  • степень опухоли
  • ответ на лечение

Колоректальный рак

Симптомы колоректального рака включают:

  • боль в животе
  • кровь в кале
  • необъяснимая потеря вес
  • аусталость и слабость
  • понос
  • запор

Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке толстой кишки составляет 63%.

При раке прямой кишки 5-летняя выживаемость составляет 67%.

Рак простаты

После рака кожи рак простаты является наиболее распространенным видом рака у мужчин.

Некоторые из симптомов рака простаты включают:

  • кровь в моче
  • кровь в сперме
  • Эректильная дисфункция
  • проблемы с мочеиспусканием, такие как слабая струя или учащенная частота
  • слабость в ногах или ступнях
  • потеря контроля над мочевым пузырем
  • боль в бедрах, позвоночнике или ребрах

Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке простаты составляет 98%.

Другие генетические виды рака

Другие виды рака, которые могут быть генетическими, включают:

  • рак яичников
  • рак поджелудочной железы
  • рак эндометрия
  • рак желудка
  • меланома (рак кожи)

Какие гены играют роль в наследственных онкологических синдромах?Существуют различные типы генов, но не все они влияют на синдром наследственного рака. Вот некоторые из них:

Онкогены

Протоонкогены - это гены, которые помогают клеткам расти. Когда клетка мутирует или реплицируется слишком много раз, она становится "онкогеном". Эти клетки находятся в состоянии постоянной активации, непрерывно создавая клетки. Этот тип генной мутации обычно не является наследственным, а чаще всего приобретается.

Гены-супрессоры опухолей

Эти гены исправляют ошибки в ДНК, замедляют репликацию клеток и посылают сигналы, которые говорят клетке умереть. Когда они ломаются, они не могут исправить ошибки, и клетки не умирают. Клетки продолжают делиться и реплицироваться еще долгое время после того, как должны были остановиться, что приводит к развитию опухоли.

Лечение

Лечение генетического рака такое же, как и для других видов рака. В зависимости от типа и стадии рака варианты лечения могут включать:

  • химиотерапия
  • операция
  • лучевая терапия
  • таргетная терапия
  • иммунотерапия
  • трансплантация стволовых клеток или костного мозга
  • гормональная терапия

Людям следует обсудить варианты лечения со своим лечащим врачом, чтобы узнать, какие методы лечения подходят им.

Генетическое тестирование

Генетическое тестирование может сказать человеку, есть ли у него повышенный риск развития определенных видов рака. Тест ищет генные мутации для рака, в том числе:

  • рак молочной железы
  • рак яичников
  • рак толстой кишки
  • рак щитовидной железы
  • рак простаты
  • рак поджелудочной железы
  • меланома
  • саркома
  • рак почки
  • рак желудка

Не у всех с генетической мутацией разовьется рак. Однако генетическое тестирование означает, что люди могут понимать свои риски и соответствующим образом корректировать свой образ жизни.

С повышенным уровнем осведомленности люди могут раньше заметить симптомы и начать лечение раньше, если рак действительно разовьется.

Генетическое консультирование может помочь кому-то полностью рассмотреть риски, преимущества и ограничения генетического тестирования в их ситуации.

здоровье
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