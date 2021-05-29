Гены и генетический рак: что нужно знать

Приобретенные мутации или изменения генов являются наиболее частой причиной рака.
При раке клетки растут и делятся с аномально высокой скоростью. Рак может развиться из-за изменений в генах клетки. Эти изменения могут быть наследственными или вызванными факторами окружающей среды.
Обычно организм посылает сигналы, чтобы сообщить клеткам, когда им следует перестать делиться или умереть. Если в поведении клеток происходят генетические изменения, они игнорируют эти сигналы и продолжают воспроизводиться.
Эти клетки могут распространяться в окружающие ткани и вызывать опухоли, пишет Medical News Today.
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В этой статье исследуется взаимосвязь между генами и раком, а также типы рака, имеющие семейные связи.
Связь между раком и генетикой
По данным Национального института рака (NCI), рак - это генетическое заболевание, а это означает, что изменения в чьих-либо генах могут привести к раку. Эти изменения могут быть наследственными, то есть передаваться по наследству. С другой стороны, изменения происходят на протяжении всей жизни человека из-за факторов окружающей среды или ошибок при делении клеток.
Приобретенные мутации или изменения генов являются наиболее частой причиной рака. Часто они вызваны:
- употреблением табака
- воздействием УФ-излучения
- некоторые вирусы
- старением
Мутации зародышевой линии - это наследственный рак. Мутация происходит в сперматозоиде или яйцеклетке, что означает, что клетки копируют изменение в каждую новую клетку. Унаследованный рак составляет около 5–20% всех видов рака.
Какие виды рака могут быть наследственными?
Исследователи связали мутации зародышевой линии с более чем 50 синдромами наследственного рака. Эти синдромы могут повысить вероятность развития определенных типов рака.
Ниже приведены некоторые из основных типов рака, которые могут иметь генетические связи:
Рак молочной железы
Рак груди - второй по распространенности рак у женщин после рака кожи. По данным NCI, врачи диагностируют около 12,9% надежных источников женщин с раком груди в какой-то момент в течение их жизни.
Симптомы у женщин включают:
- набухание груди
- боль в груди или сосках
- увеличение лимфатических узлов
- соски поворачиваются внутрь
- выделения из соска
- ямочка на коже
Хотя рак груди обычно развивается у женщин, он также может развиться у мужчин. По оценкам Американского онкологического общества, в 2021 году врачи диагностируют около 2650 новых случаев рака груди у мужчин в США.
Симптомы у мужчин могут включать:
- обычно безболезненная опухоль в ткани груди
- ямочка на коже
- втягивание соска
- шелушение или покраснение кожи вокруг груди
На прогноз рака груди влияют различные факторы, включая стадию, на которой врачи обнаруживают и лечат. Относительная пятилетняя выживаемость женщин составляет 90%.
Однако выживаемость будет зависеть от многих факторов. Кроме того, поскольку исследования, лежащие в основе этой статистики, проводились 5 лет назад, показатели, возможно, улучшились с развитием медицинской науки.
Факторы, которые могут повлиять на выживаемость, включают:
- возраст
- общее самочувствие
- вовлечение болезни
- степень опухоли
- ответ на лечение
Колоректальный рак
Симптомы колоректального рака включают:
- боль в животе
- кровь в кале
- необъяснимая потеря вес
- аусталость и слабость
- понос
- запор
Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке толстой кишки составляет 63%.
При раке прямой кишки 5-летняя выживаемость составляет 67%.
Рак простаты
После рака кожи рак простаты является наиболее распространенным видом рака у мужчин.
Некоторые из симптомов рака простаты включают:
- кровь в моче
- кровь в сперме
- Эректильная дисфункция
- проблемы с мочеиспусканием, такие как слабая струя или учащенная частота
- слабость в ногах или ступнях
- потеря контроля над мочевым пузырем
- боль в бедрах, позвоночнике или ребрах
Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке простаты составляет 98%.
Другие генетические виды рака
Другие виды рака, которые могут быть генетическими, включают:
- рак яичников
- рак поджелудочной железы
- рак эндометрия
- рак желудка
- меланома (рак кожи)
Какие гены играют роль в наследственных онкологических синдромах?Существуют различные типы генов, но не все они влияют на синдром наследственного рака. Вот некоторые из них:
Онкогены
Протоонкогены - это гены, которые помогают клеткам расти. Когда клетка мутирует или реплицируется слишком много раз, она становится "онкогеном". Эти клетки находятся в состоянии постоянной активации, непрерывно создавая клетки. Этот тип генной мутации обычно не является наследственным, а чаще всего приобретается.
Гены-супрессоры опухолей
Эти гены исправляют ошибки в ДНК, замедляют репликацию клеток и посылают сигналы, которые говорят клетке умереть. Когда они ломаются, они не могут исправить ошибки, и клетки не умирают. Клетки продолжают делиться и реплицироваться еще долгое время после того, как должны были остановиться, что приводит к развитию опухоли.
Лечение
Лечение генетического рака такое же, как и для других видов рака. В зависимости от типа и стадии рака варианты лечения могут включать:
- химиотерапия
- операция
- лучевая терапия
- таргетная терапия
- иммунотерапия
- трансплантация стволовых клеток или костного мозга
- гормональная терапия
Людям следует обсудить варианты лечения со своим лечащим врачом, чтобы узнать, какие методы лечения подходят им.
Генетическое тестирование
Генетическое тестирование может сказать человеку, есть ли у него повышенный риск развития определенных видов рака. Тест ищет генные мутации для рака, в том числе:
- рак молочной железы
- рак яичников
- рак толстой кишки
- рак щитовидной железы
- рак простаты
- рак поджелудочной железы
- меланома
- саркома
- рак почки
- рак желудка
Не у всех с генетической мутацией разовьется рак. Однако генетическое тестирование означает, что люди могут понимать свои риски и соответствующим образом корректировать свой образ жизни.
С повышенным уровнем осведомленности люди могут раньше заметить симптомы и начать лечение раньше, если рак действительно разовьется.
Генетическое консультирование может помочь кому-то полностью рассмотреть риски, преимущества и ограничения генетического тестирования в их ситуации.