Гены и генетический рак: что нужно знать

Изменения происходят на протяжении всей жизни человека из-за факторов окружающей среды / УНИАН

При раке клетки растут и делятся с аномально высокой скоростью. Рак может развиться из-за изменений в генах клетки. Эти изменения могут быть наследственными или вызванными факторами окружающей среды.

Обычно организм посылает сигналы, чтобы сообщить клеткам, когда им следует перестать делиться или умереть. Если в поведении клеток происходят генетические изменения, они игнорируют эти сигналы и продолжают воспроизводиться.

Эти клетки могут распространяться в окружающие ткани и вызывать опухоли, пишет Medical News Today.

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В этой статье исследуется взаимосвязь между генами и раком, а также типы рака, имеющие семейные связи.

Связь между раком и генетикой

По данным Национального института рака (NCI), рак - это генетическое заболевание, а это означает, что изменения в чьих-либо генах могут привести к раку. Эти изменения могут быть наследственными, то есть передаваться по наследству. С другой стороны, изменения происходят на протяжении всей жизни человека из-за факторов окружающей среды или ошибок при делении клеток.

Приобретенные мутации или изменения генов являются наиболее частой причиной рака. Часто они вызваны:

употреблением табака

воздействием УФ-излучения

некоторые вирусы

старением

Мутации зародышевой линии - это наследственный рак. Мутация происходит в сперматозоиде или яйцеклетке, что означает, что клетки копируют изменение в каждую новую клетку. Унаследованный рак составляет около 5–20% всех видов рака.

Какие виды рака могут быть наследственными?

Исследователи связали мутации зародышевой линии с более чем 50 синдромами наследственного рака. Эти синдромы могут повысить вероятность развития определенных типов рака.

Ниже приведены некоторые из основных типов рака, которые могут иметь генетические связи:

Рак молочной железы

Рак груди - второй по распространенности рак у женщин после рака кожи. По данным NCI, врачи диагностируют около 12,9% надежных источников женщин с раком груди в какой-то момент в течение их жизни.

Симптомы у женщин включают:

набухание груди

боль в груди или сосках

увеличение лимфатических узлов

соски поворачиваются внутрь

выделения из соска

ямочка на коже

Хотя рак груди обычно развивается у женщин, он также может развиться у мужчин. По оценкам Американского онкологического общества, в 2021 году врачи диагностируют около 2650 новых случаев рака груди у мужчин в США.

Симптомы у мужчин могут включать:

обычно безболезненная опухоль в ткани груди

ямочка на коже

втягивание соска

шелушение или покраснение кожи вокруг груди

На прогноз рака груди влияют различные факторы, включая стадию, на которой врачи обнаруживают и лечат. Относительная пятилетняя выживаемость женщин составляет 90%.

Однако выживаемость будет зависеть от многих факторов. Кроме того, поскольку исследования, лежащие в основе этой статистики, проводились 5 лет назад, показатели, возможно, улучшились с развитием медицинской науки.

Факторы, которые могут повлиять на выживаемость, включают:

возраст

общее самочувствие

вовлечение болезни

степень опухоли

ответ на лечение

Колоректальный рак

Симптомы колоректального рака включают:

боль в животе

кровь в кале

необъяснимая потеря вес

аусталость и слабость

понос

запор

Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке толстой кишки составляет 63%.

При раке прямой кишки 5-летняя выживаемость составляет 67%.

Рак простаты

После рака кожи рак простаты является наиболее распространенным видом рака у мужчин.

Некоторые из симптомов рака простаты включают:

кровь в моче

кровь в сперме

Эректильная дисфункция

проблемы с мочеиспусканием, такие как слабая струя или учащенная частота

слабость в ногах или ступнях

потеря контроля над мочевым пузырем

боль в бедрах, позвоночнике или ребрах

Общая относительная 5-летняя выживаемость при раке простаты составляет 98%.

Другие генетические виды рака

Другие виды рака, которые могут быть генетическими, включают:

рак яичников

рак поджелудочной железы

рак эндометрия

рак желудка

меланома (рак кожи)

Какие гены играют роль в наследственных онкологических синдромах?Существуют различные типы генов, но не все они влияют на синдром наследственного рака. Вот некоторые из них:

Онкогены

Протоонкогены - это гены, которые помогают клеткам расти. Когда клетка мутирует или реплицируется слишком много раз, она становится "онкогеном". Эти клетки находятся в состоянии постоянной активации, непрерывно создавая клетки. Этот тип генной мутации обычно не является наследственным, а чаще всего приобретается.

Гены-супрессоры опухолей

Эти гены исправляют ошибки в ДНК, замедляют репликацию клеток и посылают сигналы, которые говорят клетке умереть. Когда они ломаются, они не могут исправить ошибки, и клетки не умирают. Клетки продолжают делиться и реплицироваться еще долгое время после того, как должны были остановиться, что приводит к развитию опухоли.

Лечение

Лечение генетического рака такое же, как и для других видов рака. В зависимости от типа и стадии рака варианты лечения могут включать:

химиотерапия

операция

лучевая терапия

таргетная терапия

иммунотерапия

трансплантация стволовых клеток или костного мозга

гормональная терапия

Людям следует обсудить варианты лечения со своим лечащим врачом, чтобы узнать, какие методы лечения подходят им.

Генетическое тестирование

Генетическое тестирование может сказать человеку, есть ли у него повышенный риск развития определенных видов рака. Тест ищет генные мутации для рака, в том числе:

рак молочной железы

рак яичников

рак толстой кишки

рак щитовидной железы

рак простаты

рак поджелудочной железы

меланома

саркома

рак почки

рак желудка

Не у всех с генетической мутацией разовьется рак. Однако генетическое тестирование означает, что люди могут понимать свои риски и соответствующим образом корректировать свой образ жизни.

С повышенным уровнем осведомленности люди могут раньше заметить симптомы и начать лечение раньше, если рак действительно разовьется.

Генетическое консультирование может помочь кому-то полностью рассмотреть риски, преимущества и ограничения генетического тестирования в их ситуации.