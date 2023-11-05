В Украине вспышка гепатита А: кто в зоне риска и как не подцепить заразу

В Украине ширится опасное заболевание – гепатит А. Его вспышки уже зафиксировали в 5 областях страны.
Под угрозой оказались жители Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской областей. В них фиксируют заболевание местных жителей гепатитом А.
Гепатит А: что надо знать
Воспалительное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А (ВГА). Опасную болезнь может подхватить человек, который не был вакцинирован. Чаще всего вирус передается из-за употребления продуктов или воды, которые были загрязнены фекалиями инфицированного лица. Зачастую люди заболевают в местах, где некачественное водоснабжение, или в результате употребления зараженных продуктов питания. Также в зоне риска те, кто не соблюдает правила гигиены и проживает в неудовлетворительных санитарных условиях.
Симптомы гепатита А
Если даже неинфицированный человек подхватит это опасное заболевание, симптомы проявятся не сразу. Инкубационный период гепатита А может продолжаться до 28 дней. При этом следует обращать внимание на самочувствие, ведь симптомами может быть скачок температуры тела, общее недомогание, потеря аппетита.
Также медики выделяют основные симптомы гепатита А:
- диарея;
- тошнота;
- дискомфорта в абдоминальной (брюшной) области;
- потемнение мочи;
- желтуха (пожелтение глаз и кожных покровов).
Лечение гепатита А
Медики предупреждают о том, что до полного выздоровления инфицированного гепатитом А может пройти несколько месяцев. При этом не существует специального лечения больных страдающих гепатитом А. Процесс выздоровления может быть медленным и занимать несколько недель или месяцев.
По словам специалистов, они нередко сталкивались с тем, что пациенты произвольно увлекаются приемом неоправданного количества лекарственных препаратов. Это может привести к отрицательным последствиям – нарушению работы печени.
Вместе с тем больных гепатитом А обычно не помещают в стационар, однако есть условие – отсутствие острой печеночной недостаточности. Обычно лечение идет симптоматическим, делая упор на сбалансированное питание и восполнение потерь жидкости.
Профилактика гепатита А
Специалисты в один голос говорят, что наиболее эффективным способом профилактики гепатита А является вакцинация. Также они призывают к улучшению санитарных условий, а также повышению безопасности пищевых продуктов.
Как снизить распространение гепатита А:
- обеспечить доступ к безопасной питьевой воде;
- организовать в населенных пунктах безопасный процесс утилизации сточных вод;
- соблюдать элементарные правила личной гигиены (мытье рук перед едой и после посещения туалета).
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