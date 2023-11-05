В Украине вспышка гепатита А: кто в зоне риска и как не подцепить заразу

Вспышка гепатита А в Украине - кто рискует заразиться и как уберечься.

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В Украине выспышка гепатита А / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

В Украине ширится опасное заболевание – гепатит А. Его вспышки уже зафиксировали в 5 областях страны.

Под угрозой оказались жители Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской областей. В них фиксируют заболевание местных жителей гепатитом А.

Гепатит А: что надо знать

Воспалительное заболевание печени, которое вызывает вирус гепатита А (ВГА). Опасную болезнь может подхватить человек, который не был вакцинирован. Чаще всего вирус передается из-за употребления продуктов или воды, которые были загрязнены фекалиями инфицированного лица. Зачастую люди заболевают в местах, где некачественное водоснабжение, или в результате употребления зараженных продуктов питания. Также в зоне риска те, кто не соблюдает правила гигиены и проживает в неудовлетворительных санитарных условиях.

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Симптомы гепатита А

Если даже неинфицированный человек подхватит это опасное заболевание, симптомы проявятся не сразу. Инкубационный период гепатита А может продолжаться до 28 дней. При этом следует обращать внимание на самочувствие, ведь симптомами может быть скачок температуры тела, общее недомогание, потеря аппетита.

Также медики выделяют основные симптомы гепатита А:

диарея;

тошнота;

дискомфорта в абдоминальной (брюшной) области;

потемнение мочи;

желтуха (пожелтение глаз и кожных покровов).

Лечение гепатита А

Медики предупреждают о том, что до полного выздоровления инфицированного гепатитом А может пройти несколько месяцев. При этом не существует специального лечения больных страдающих гепатитом А. Процесс выздоровления может быть медленным и занимать несколько недель или месяцев.

По словам специалистов, они нередко сталкивались с тем, что пациенты произвольно увлекаются приемом неоправданного количества лекарственных препаратов. Это может привести к отрицательным последствиям – нарушению работы печени.

Вместе с тем больных гепатитом А обычно не помещают в стационар, однако есть условие – отсутствие острой печеночной недостаточности. Обычно лечение идет симптоматическим, делая упор на сбалансированное питание и восполнение потерь жидкости.

Профилактика гепатита А

Специалисты в один голос говорят, что наиболее эффективным способом профилактики гепатита А является вакцинация. Также они призывают к улучшению санитарных условий, а также повышению безопасности пищевых продуктов.

Как снизить распространение гепатита А:

обеспечить доступ к безопасной питьевой воде;

организовать в населенных пунктах безопасный процесс утилизации сточных вод;

соблюдать элементарные правила личной гигиены (мытье рук перед едой и после посещения туалета).

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