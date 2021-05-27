Гепатиты: что нужно знать о каждом типе и скрытые симптомы

Наиболее частой причиной гепатита является вирусная инфекция / Pixabay

Существуют разные типы вирусов гепатита, включая гепатит A, B, C, D, E и G. Типы A, B и C являются наиболее распространенными. Гепатит G - это недавно обнаруженная форма воспаления печени.

Гепатит - это воспалительное заболевание печени. Это может произойти по разным причинам, включая употребление наркотиков, воздействие токсинов, употребление алкоголя и некоторые аутоиммунные заболевания, пишет Medical News Today.

Однако наиболее частой причиной гепатита является вирусная инфекция.

В этой статье мы подробно обсуждаем различные типы гепатита, варианты лечения и перспективы.

Гепатит А

Гепатит А - это инфекция печени, которую можно предотвратить с помощью вакцин, которая возникает из-за вируса гепатита А.

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Передача происходит при контакте с фекалиями, что может произойти в результате употребления зараженной пищи или воды, не мытья рук или занятия анальным сексом.

Хотя передача гепатита А через кровь возможна, это нечасто.

Лечение и перспективы

Специального лечения гепатита А не существует, и время выздоровления варьируется от человека к человеку.

Гепатит А - это краткосрочная инфекция, которая обычно проходит в течение 2 месяцев. В отличие от других вирусных типов заболевания, гепатит А не вызывает хронического заболевания печени.

Гепатит В

Гепатит B - это инфекция печени, которую можно предотвратить с помощью вакцин, которая возникает из-за вируса гепатита B (HBV).

Существует два типа гепатита B: острый или краткосрочный, и хронический или долгосрочный. Хронический гепатит В может привести к циррозу и раку печени.

Гепатит B передается, когда кровь, сперма или другие физиологические жидкости человека с ВГВ попадают в организм человека, у которого он отсутствует.

По данным CDC, около 257 миллионов человек по всему миру болеют гепатитом B.

Большинство людей с хроническим гепатитом B не имеют никаких симптомов или плохого самочувствия.

Лечение и перспективы

Для многих - это острая инфекция, которая проходит сама по себе. Однако людям с хроническим гепатитом B может потребоваться постоянное медицинское обследование и частое ультразвуковое сканирование печени.

Примерно 15–25% случаев хронического гепатита B являются смертельными из-за серьезных осложнений со стороны печени, таких как цирроз и рак печени.

Существуют лекарства для лечения хронического гепатита В.

Гепатит С

Гепатит C развивается из-за заражения вирусом гепатита C (HCV). Состояние может быть как острым, так и хроническим.

Без лечения острый гепатит может перерасти в хронический гепатит С, который может привести к повреждению печени и раку печени.

Человек может заболеть гепатитом С при контакте крови с кровью. Для передачи вируса кровь, содержащая ВГС, должна попасть в организм человека, не инфицированного вирусом.

Лечение и перспективы

Острый гепатит С может исчезнуть самостоятельно. Однако медицинские работники рекомендуют лечение всем, кто страдает острым или хроническим гепатитом С. Лечение длится 8–12 недель. Надежный источник пероральной терапии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 30% людей с вирусом выздоравливают в течение 6 месяцев без лечения. У остальных 70% разовьется хронический ВГС.

Гепатит D

Гепатит D или дельта-гепатит возникает из-за инфекции вирусом гепатита D. Человек может заразиться гепатитом D, только если у него уже есть инфекция гепатита B. Гепатит D может быть острым или хроническим.

Передача происходит при контакте с кровью и другими жидкостями организма инфицированного человека.

По данным ВОЗ, гепатит D поражает 5% людей с хроническим гепатитом B.

Лечение и перспективы

От гепатита D нет лекарства.

Врач может прописать пациентам с хроническим гепатитом D лекарство под названием пегилированный интерферон-альфа. Это лекарство может замедлить прогрессирование заболевания, и люди обычно принимают его в течение как минимум 48 недель.

Люди могут получить вакцину против гепатита B, чтобы избежать развития гепатита D.

Гепатит E

Гепатит E развивается из-за заражения вирусом гепатита E (HEV).

Это необычный источник в США, и большинство случаев гепатита E в США вызвано поездкой в ​​страну, где это заболевание носит эндемический характер.

Самый распространенный источник HEV - зараженная питьевая вода. В единичных случаях заражение происходит из-за употребления недоваренной свинины или оленины.

Лечение и перспективы

Согласно CDC, гепатит E обычно проходит самостоятельно. В редких случаях человеку с инфекцией может потребоваться госпитализация.

Хотя не существует специальных лекарств для лечения острого гепатита Е, врачи могут порекомендовать поддерживающую терапию.

Гепатит G

Гепатит G, также известный как HGV, GB вирус C или GBV-C, может не быть "настоящим" гепатитом. Существует мало исследований, позволяющих предположить, что гепатит G вызывает тяжелое заболевание печени.

Исследователи полагают, что HGV и GB вирус C представляют собой разные штаммы одного и того же вируса, который медицинские работники называют GBV-C / HGV.

GBV-C / HGV обычно возникает как коинфекция у людей с хроническим гепатитом B или C или ВИЧ.

Человек может передавать вирус через gh контакт с кровью, содержащей вирус. Это может произойти во время беременности, полового контакта или контакта крови с кровью.

Гепатит G поражает 3% людей во всем мире. У большинства людей с гепатитом G симптомы не развиваются.

Лечение и перспективы

В настоящее время нет рекомендованного лечения гепатита G.

В то время как медицинские работники часто выявляют GBV-C / HGV у людей с хроническим HBV или HCV, GBV-C / HGV не влияет на тяжесть заболевания печени.

Неинфекционный гепатит

Аутоиммунный гепатит и связанный с алкоголем гепатит, который многие люди называют алкогольным гепатитом, являются неинфекционными типами заболевания.

Аутоиммунный гепатит

Аутоиммунный гепатит - это состояние, при котором иммунная система атакует клетки печени. По данным Информационного центра по генетическим и редким заболеваниям, хотя это заболевание может развиться у любого человека, чаще всего оно поражает женщин.

Специалистам неизвестна прямая причина аутоиммунного гепатита.

Люди, у которых в семейном анамнезе были аутоиммунные заболевания или у которых уже было аутоиммунное заболевание, могут быть более склонны к развитию этого типа гепатита.

Лечение

Цель лечения - подавить симптомы и замедлить или остановить процесс атаки иммунной системы на печень.

Лечение также может включать регулярные анализы крови и частые посещения врача, чтобы убедиться, что организм хорошо реагирует на лечение.

Аутоиммунный гепатит может сохраняться на всю жизнь. Людям с аутоиммунным гепатитом следует проконсультироваться с врачом, чтобы контролировать свои симптомы и предотвращать серьезные осложнения.

При регулярных осмотрах и приеме лекарств многие люди с аутоиммунным гепатитом могут вызвать ремиссию.

Связанный с алкоголем гепатит

Связанный с алкоголем гепатит - это воспаление и рубцевание печени в результате чрезмерного употребления алкоголя.

Специалисты не знают истинной распространенности этого состояния. Это связано с тем, что многие люди с гепатитом, связанным с алкоголем, протекают бессимптомно, и состояние часто остается недиагностированным.

Симптомы алкогольного гепатита включают:

тошнота

рвота

потеря аппетита

жар

усталость и слабость

необъяснимая потеря веса

боль в животе

Люди, у которых есть другие типы гепатита, подвержены более высокому риску развития гепатита, связанного с алкоголем, и поэтому должны избегать употребления алкоголя.

Если человеку поставили диагноз гепатита, связанного с алкоголем, ему следует прекратить употребление алкоголя.

Хотя рубцы из-за этого состояния необратимы, печень может восстановить некоторые повреждения.

Симптомы

У людей с гепатитом могут отсутствовать какие-либо симптомы. Однако, если они заболели, они могут испытать: