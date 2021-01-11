Герпес: как облегчить неизлечимый вирус

Хотя от герпеса нет лекарства, есть несколько способов вылечить симптомы / Pixabay

Вирус простого герпеса (ВПГ), также известный как герпес, является распространенным и неизлечимым вирусом, который передается от человека к человеку. Герпес может вызвать появление язв во рту и / или в области гениталий.

Хотя от герпеса нет лекарства, есть несколько способов вылечить симптомы, снизить уровень боли и снизить скорость передачи инфекции.

"В конечном счете, эта вирусная инфекция остается в спящем состоянии в организме человека и может повторно активироваться в течение жизни", - говорит Несочи Океке-Игбокве, доктор медицинских наук. "Доступные в настоящее время методы лечения могут помочь снизить количество вспышек и снизить тяжесть симптомов, которые могут возникнуть, но от этого вируса нет лечения".

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В этой статье Главред расскажет, что такое вирус герпеса, как им заразиться и какие профилактические меры вы можете предпринять, чтобы обезопасить себя и своего партнера.

Почему нельзя вылечить герпес?

"Герпес неизлечим, потому что он вызван типом вируса, который очень хорошо остается незамеченным нашей иммунной системой", - говорит Брук Грант Джеффи, доктор медицины и сертифицированный дерматолог Spectrum Dermatology. "Вирус может в течение определенного периода времени бездействовать, по сути, прятаться в наших нервных клетках", - добавляет он.

Из-за его бессимптомного характера может быть трудно определить, есть ли у партнера ВПГ, без надлежащего тестирования. Единственное, в чем вы можете быть уверены, - это то, что контакт кожа к коже - особенно с кем-то, кто переживает вспышку, - может увеличить ваши шансы заразиться герпесом, как ВПГ-1, так и ВПГ-2. Вот почему так важно практиковать безопасный секс.

Вирус простого герпеса делится на два типа:

Вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1)

Вирус простого герпеса типа 2 (HSV-2)

И ВПГ-1, и ВПГ-2 могут вызывать появление язв или волдырей на половом члене, мошонке, вульве, влагалище, шейке матки, анусе, внутренней поверхности бедер, губах, во рту, горле и, в редких случаях, на ваших глазах, или вокруг них. Однако большинство случаев генитального герпеса вызывается ВПГ-2, хотя сообщается о большем количестве случаев генитального герпеса, вызванного ВПГ-1.

"Герпес наиболее заразен, когда язвы покрыты волдырями или открытыми ранами, однако вирус также может передаваться через нормальную кожу, и именно поэтому так много людей являются носителями вируса", - говорит Джеффи.

Когда дело доходит до герпеса, даже поцелуи - от быстрого поцелуя в щеку до серьезных действий языком - могут передавать болезнь, особенно во время вспышки.

Хотя в настоящее время нет лекарства от ВПГ-1 или ВПГ-2, те, у кого есть какой-либо вирус, могут принять определенные меры предосторожности или принять противовирусные препараты, чтобы контролировать свои симптомы и снизить риск распространения инфекции.

Какие симптомы герпеса?

"ВПГ-1 в первую очередь вызывает оральный герпес и передается через оральный контакт", - говорит Джеффи. "ВПГ-2 обычно вызывает генитальный герпес и передается половым путем".

И HSV-1, и HSV-2 очень заразны и могут передаваться, даже если нет видимых признаков вируса.

ВПГ-1 (оральный герпес)

ВПГ-1 или оральный герпес характеризуется волдырями на губах и во рту и распространяется через поцелуи, совместное использование предметов (например, зубной щетки, чашки или другой посуды) или орального секса.

Общие симптомы рецидивирующего ВПГ-1 или орального герпеса включают:

Болезненные волдыри на губах или под носом

Покраснение или отек пораженного участка

Зуд или покалывание вокруг губ или рта

Из пузырей может вытекать жидкость (эта жидкость очень заразна)

Может вызывать симптомы гриппа

ВПГ-2 (генитальный герпес)

ВПГ-2 или генитальный герпес - распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). Генитальный герпес может вызывать боль, зуд и некрасивые язвы, но многие люди, инфицированные ВПГ-2, понятия не имеют, что у них он есть, поскольку они бессимптомны - 75% людей с генитальным герпесом протекают бессимптомно.

Подобно вирусу ВПГ-1, первоначальная вспышка ВПГ-2 может вызвать симптомы гриппа, такие как увеличение лимфатических узлов в области паха, головная боль, лихорадка и жжение при мочеиспускании.

Общие симптомы рецидивирующего ВПГ-2 или генитального герпеса включают:

Маленькие красные шишки или крошечные белые волдыри

Боль и/или зуд

Язвы на анусе, рту, уретре, ягодицах и бедрах

Язвы во влагалище, шейке матки, наружных половых органах или на них

Язвы на половом члене или мошонке или на них

Герпес обычно не опасен. Однако у беременных и новорожденных есть потенциальные осложнения, известные как неонатальный герпес. Противовирусные препараты можно вводить на последних неделях беременности, чтобы предотвратить передачу герпеса от матери с генитальным герпесом в анамнезе новорожденному.

Как избежать герпеса?

"Чтобы предотвратить заражение герпесом, определенно избегайте контакта с любыми активными поражениями полости рта или половых органов", - говорит Джеффи.

"При оральном герпесе следует избегать совместного использования предметов, на которых может быть слюна, например столового серебра. Презервативы могут снизить вероятность заражения генитального герпеса".

Другие профилактические меры включают:

Если у вас герпес, вы можете принять лекарство, которое поможет предотвратить передачу инфекции партнеру (партнерам).

Использование презервативов во время бессимптомных фаз

Ограничение количества половых партнеров

Открыто и честно поговорить с партнером о вирусе

Если у вас было несколько вспышек генитального герпеса, вам могут помочь противовирусные препараты.

"С герпесом можно оптимально бороться с помощью противовирусных пероральных препаратов", - говорит Робин Эванс, доктор медицины и сертифицированный дерматолог. "Таблетки можно принимать при первых признаках вспышки болезни, в идеале с ощущением продромального покалывания, которое предшествует пузырящейся сыпи. Если принять в это время, вспышку можно предотвратить".

Хотя вакцины от герпеса нет, для лечения симптомов генитального герпеса доступны три одобренных FDA противовирусных препарата: