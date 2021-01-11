Герпес: как облегчить неизлечимый вирус

Хотя от герпеса нет лекарства, есть несколько способов вылечить симптомы.
Вирус простого герпеса (ВПГ), также известный как герпес, является распространенным и неизлечимым вирусом, который передается от человека к человеку. Герпес может вызвать появление язв во рту и / или в области гениталий.
Хотя от герпеса нет лекарства, есть несколько способов вылечить симптомы, снизить уровень боли и снизить скорость передачи инфекции.
"В конечном счете, эта вирусная инфекция остается в спящем состоянии в организме человека и может повторно активироваться в течение жизни", - говорит Несочи Океке-Игбокве, доктор медицинских наук. "Доступные в настоящее время методы лечения могут помочь снизить количество вспышек и снизить тяжесть симптомов, которые могут возникнуть, но от этого вируса нет лечения".
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В этой статье Главред расскажет, что такое вирус герпеса, как им заразиться и какие профилактические меры вы можете предпринять, чтобы обезопасить себя и своего партнера.
Почему нельзя вылечить герпес?
"Герпес неизлечим, потому что он вызван типом вируса, который очень хорошо остается незамеченным нашей иммунной системой", - говорит Брук Грант Джеффи, доктор медицины и сертифицированный дерматолог Spectrum Dermatology. "Вирус может в течение определенного периода времени бездействовать, по сути, прятаться в наших нервных клетках", - добавляет он.
Из-за его бессимптомного характера может быть трудно определить, есть ли у партнера ВПГ, без надлежащего тестирования. Единственное, в чем вы можете быть уверены, - это то, что контакт кожа к коже - особенно с кем-то, кто переживает вспышку, - может увеличить ваши шансы заразиться герпесом, как ВПГ-1, так и ВПГ-2. Вот почему так важно практиковать безопасный секс.
Вирус простого герпеса делится на два типа:
- Вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1)
- Вирус простого герпеса типа 2 (HSV-2)
И ВПГ-1, и ВПГ-2 могут вызывать появление язв или волдырей на половом члене, мошонке, вульве, влагалище, шейке матки, анусе, внутренней поверхности бедер, губах, во рту, горле и, в редких случаях, на ваших глазах, или вокруг них. Однако большинство случаев генитального герпеса вызывается ВПГ-2, хотя сообщается о большем количестве случаев генитального герпеса, вызванного ВПГ-1.
"Герпес наиболее заразен, когда язвы покрыты волдырями или открытыми ранами, однако вирус также может передаваться через нормальную кожу, и именно поэтому так много людей являются носителями вируса", - говорит Джеффи.
Когда дело доходит до герпеса, даже поцелуи - от быстрого поцелуя в щеку до серьезных действий языком - могут передавать болезнь, особенно во время вспышки.
Хотя в настоящее время нет лекарства от ВПГ-1 или ВПГ-2, те, у кого есть какой-либо вирус, могут принять определенные меры предосторожности или принять противовирусные препараты, чтобы контролировать свои симптомы и снизить риск распространения инфекции.
Какие симптомы герпеса?
"ВПГ-1 в первую очередь вызывает оральный герпес и передается через оральный контакт", - говорит Джеффи. "ВПГ-2 обычно вызывает генитальный герпес и передается половым путем".
И HSV-1, и HSV-2 очень заразны и могут передаваться, даже если нет видимых признаков вируса.
ВПГ-1 (оральный герпес)
ВПГ-1 или оральный герпес характеризуется волдырями на губах и во рту и распространяется через поцелуи, совместное использование предметов (например, зубной щетки, чашки или другой посуды) или орального секса.
Общие симптомы рецидивирующего ВПГ-1 или орального герпеса включают:
- Болезненные волдыри на губах или под носом
- Покраснение или отек пораженного участка
- Зуд или покалывание вокруг губ или рта
- Из пузырей может вытекать жидкость (эта жидкость очень заразна)
- Может вызывать симптомы гриппа
ВПГ-2 (генитальный герпес)
ВПГ-2 или генитальный герпес - распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). Генитальный герпес может вызывать боль, зуд и некрасивые язвы, но многие люди, инфицированные ВПГ-2, понятия не имеют, что у них он есть, поскольку они бессимптомны - 75% людей с генитальным герпесом протекают бессимптомно.
Подобно вирусу ВПГ-1, первоначальная вспышка ВПГ-2 может вызвать симптомы гриппа, такие как увеличение лимфатических узлов в области паха, головная боль, лихорадка и жжение при мочеиспускании.
Общие симптомы рецидивирующего ВПГ-2 или генитального герпеса включают:
- Маленькие красные шишки или крошечные белые волдыри
- Боль и/или зуд
- Язвы на анусе, рту, уретре, ягодицах и бедрах
- Язвы во влагалище, шейке матки, наружных половых органах или на них
- Язвы на половом члене или мошонке или на них
Герпес обычно не опасен. Однако у беременных и новорожденных есть потенциальные осложнения, известные как неонатальный герпес. Противовирусные препараты можно вводить на последних неделях беременности, чтобы предотвратить передачу герпеса от матери с генитальным герпесом в анамнезе новорожденному.
Как избежать герпеса?
"Чтобы предотвратить заражение герпесом, определенно избегайте контакта с любыми активными поражениями полости рта или половых органов", - говорит Джеффи.
"При оральном герпесе следует избегать совместного использования предметов, на которых может быть слюна, например столового серебра. Презервативы могут снизить вероятность заражения генитального герпеса".
Другие профилактические меры включают:
Если у вас герпес, вы можете принять лекарство, которое поможет предотвратить передачу инфекции партнеру (партнерам).
- Использование презервативов во время бессимптомных фаз
- Ограничение количества половых партнеров
- Открыто и честно поговорить с партнером о вирусе
Если у вас было несколько вспышек генитального герпеса, вам могут помочь противовирусные препараты.
"С герпесом можно оптимально бороться с помощью противовирусных пероральных препаратов", - говорит Робин Эванс, доктор медицины и сертифицированный дерматолог. "Таблетки можно принимать при первых признаках вспышки болезни, в идеале с ощущением продромального покалывания, которое предшествует пузырящейся сыпи. Если принять в это время, вспышку можно предотвратить".
Хотя вакцины от герпеса нет, для лечения симптомов генитального герпеса доступны три одобренных FDA противовирусных препарата:
- Ацикловир
- Валацикловир
- Фамцикловир