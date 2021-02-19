Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя

Человек может заразиться герпесом при прямом контакте/ Pixabay

Когда дело доходит до передачи герпеса, важно знать правду. Понимание того, как распространяется это распространенное заболевание, передающееся половым путем, может обеспечить безопасность вас и окружающих и побудить вас выбрать правильное лечение, которое поможет справиться с болезнью.

Человек может заразиться герпесом при прямом контакте, а это значит, что можно заразиться, если вы поцелуете человека, у которого есть вирус.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как распространяется герпес, о мерах, которые вы можете предпринять для предотвращения передачи, и о том, что делать, если вы инфицированы, сообщает Insider.

Существует два вида герпеса: ВПГ-1, или оральный герпес, и ВПГ-2, или генитальный герпес. Оба типа могут вызвать герпес и волдыри на ротовой полости, гениталиях или прямой кишке или вокруг них.

По данным CDC, начальная стадия герпетической инфекции наступает через четыре дня после заражения. Оральный и генитальный герпес наиболее заразны во время фазы "вспышки", независимо от того, проявляет ли человек видимые симптомы.

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Как распространяется герпес

Оральный герпес (HSV-1) в основном передается через слюну (половую или несексуальную) или контакт рот в рот. Оральный герпес также может вызывать генитальный герпес при оральном сексе.

Генитальный герпес (ВПГ-2) почти всегда передается при вагинальном, анальном или оральном сексе с носителем вируса, но также может передаваться через поцелуи.

"И оральный герпес, и генитальный герпес передаются при прямом контакте кожи с кожей и вызывают герпес вокруг инфицированной области", - говорит Лина Натан, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии в UCLA Health. "Исторически тип 1 ассоциировался с оральным герпесом, но в настоящее время мы наблюдаем оба типа в обоих местах".

Можно ли заразиться герпесом от поцелуев?

Поскольку герпес передается при кожном контакте с инфицированными участками или при контакте со слюной, заразиться герпесом можно в результате поцелуев.

Это связано с тем, что оба типа вируса герпеса попадают в организм через крошечные травмы на коже или слизистой оболочке, например, во рту, на половых органах или в области анального отверстия.

Хотя вы, скорее всего, заразитесь оральным или генитальным герпесом от человека, перенесшего вспышку, оба типа "передаются при прямом контакте, и не всегда должно быть поражение", - говорит Натан.

Как предотвратить передачу

Единственный способ полностью защитить себя от обоих типов герпеса - избегать контакта кожи с кожей. Хотя распространение герпеса через неодушевленные предметы маловероятно, имейте в виду, что герпес может передаваться через слюну, поэтому лучше избегать совместного использования таких вещей, как зубные щетки и столовые приборы. Другие защитные меры включают:

Использование презерватива во время секса

Использование зубных прокладок во время орального секса

Использование смазки на водной основе во время секса - смазки на масляной основе могут ослабить латекс

Симптомы герпеса

Хотя есть явные признаки инфекции простого герпеса, у многих людей симптомы отсутствуют.

Признаками инфекции как первого, так и второго герпеса являются:

Гриппоподобные симптомы, такие как увеличение лимфатических узлов, боли в теле или субфебрильная температура.

Покалывание или жжение в области до появления волдырей.

Боль при мочеиспускании (при генитальном герпесе).

Болезненные, наполненные жидкостью язвы - при оральном герпесе они обычно появляются на губах и вокруг рта. Генитальный герпес появляется на гениталиях, ягодицах или анусе.

Диагностика и лечение

Если вы заразились вирусом герпеса, то когда проявятся ваши симптомы и как долго они продлятся, будет зависеть от типа герпеса.

Например, после заражения генитальным герпесом симптомы могут проявиться в течение от двух до 12 дней, а вспышки могут длиться от двух до четырех недель. Вспышки орального герпеса обычно длятся от недели до 10 дней.

Во время вспышки простой герпес часто можно диагностировать, просто глядя на язвы. Чтобы подтвердить, что у пациента простой герпес, врач может взять мазок из язвы. Если язв не видно, анализ крови может подтвердить инфекцию. Хотя анализ крови показывает наличие или наличие герпетической инфекции, он не может точно подтвердить, что текущее поражение вызвано герпесом. Тем не менее, анализ крови - это тест на антитела, поэтому, если вы когда-либо были заражены или инфицированы, тест останется положительным навсегда.

Герпес - это то, что называется хронической инфекцией, а это означает, что, если вы заразитесь вирусом, вы никогда не избавитесь от него. Другими словами, от герпеса нет лекарства.

Однако вы можете управлять симптомами и снизить частоту и тяжесть вспышек с помощью определенных лекарств.

Оральный герпес и генитальный герпес можно лечить с помощью:

Противовирусные пероральные препараты, такие как ацикловир, фамцикловир и валацикловир.

Оральный герпес также можно лечить с помощью местных лекарств, таких как:

Противовирусные препараты, такие как ацикловир и пенцикловир

Мази, отпускаемые без рецепта, например

Есть также свидетельства того, что природные средства могут помочь при симптомах обоих типов герпеса. К ним относятся лизин, витамин C, цинк и витамин E.

Беременные женщины с генитальным герпесом также рискуют передать его своим детям, что, хотя и редко, может быть смертельно опасным для младенцев. Тем, кто думает о попытке забеременеть или кто уже беременен, следует обсудить это со своими врачами.