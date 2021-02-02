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Гестационный диабет: признаки и факторы риска

2 февраля 2021, 14:01

Признаки гестационного диабета обычно проявляются примерно на 20–24 неделе беременности.

Тестнабеременность
Признаки гестационного диабета обычно проявляются примерно на 20–24 неделе беременности / Pixabay

Гестационный диабет - это аномально высокий уровень глюкозы в крови во время беременности из-за выработки в организме резистентности к инсулину.

Без лечения состояние может нанести вред маме и ребенку. После рождения ребенка симптомы гестационного диабета обычно исчезают.

В этой статье Medical News Today расскажет, что такое гестационный диабет, его причины и способы его лечения.

Признаки гестационного диабета обычно проявляются примерно на 20–24 неделе беременности во втором триместре. Врач обычно проверяет это состояние между 24 и 28 неделями беременности.

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Избыточный уровень глюкозы в кровотоке может вызвать осложнения у беременной женщины и ее будущего ребенка. Вот почему так важно, чтобы врач своевременно диагностировал гестационный диабет, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Уровень сахара в крови обычно возвращается к нормальному уровню после рождения ребенка, хотя у 50% людей, страдающих гестационным диабетом, в будущем может развиться диабет 2 типа.

Что вызывает гестационный диабет?

Гестационный диабет - это состояние, которое делает человека устойчивым к инсулину. Они по-прежнему производят инсулин, но этот инсулин больше не эффективен для снижения уровня сахара в крови.

Гормоны, выделяемые из плаценты, влияют на способность инсулина накапливать глюкозу в жировых и мышечных клетках, поэтому уровень глюкозы в крови повышается.

Все беременные будут испытывать некоторую инсулинорезистентность во время беременности. Обычно они способны производить дополнительный инсулин для компенсации инсулинорезистентности.

Однако люди с гестационным диабетом не вырабатывают достаточно инсулина, чтобы преодолеть состояние инсулинорезистентности.

Симптомы гестационного диабета

Гестационный диабет обычно не вызывает симптомов. Но это состояние может вызвать усиление чувства жажды, и человек может заметить, что ему нужно мочиться больше, чем обычно.

Если кто-либо замечает симптомы во время беременности, которые вызывают беспокойство, даже если они незначительны, следует обратиться к врачу. У людей разный опыт беременности, и эти изменения могут быть нормальным явлением в ходе беременности, но если человек обеспокоен, обращение к врачу должно успокоить его.

Лечение гестационного диабета

Целью лечения является регулирование уровня глюкозы в крови, обычно путем изменения образа жизни.

Диетические рекомендации

Американская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендует здоровую диету для контроля уровня глюкозы в крови.

Беременным людям в целом следует стремиться к:

  • 175 г углеводов
  • 71 г белка (минимальное количество)
  • 28 г клетчатки

После диагностики гестационного диабета человек должен ограничить употребление насыщенных жиров и вообще избегать трансжиров.

Здоровая диета при диабете включает:

продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые макароны или черный хлеб

  • рыба или птица вместо жирного и обработанного мяса
  • много овощей и цельных фруктовнесоленые орехи, семена и бобовые
  • избегать сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагают, что человек может отслеживать, что он ест, проверяя, сколько углеводов он ест, и внедряя "метод тарелки", который включает заполнение половины обеденной тарелки некрахмалистыми продуктами.

Если после постановки диагноза гестационный диабет кто-то чувствует себя подавленным при выборе продуктов питания, ему может быть полезно поговорить с соответствующим медицинским специалистом.

Физическая активность

Регулярная физическая активность - еще один важный компонент контроля уровня глюкозы в крови. Важно, чтобы человек поговорил со своим врачом перед увеличением физической активности, особенно во время беременности.

Медикаменты

Когда изменение образа жизни не помогает, врачи могут прописать лекарства для контроля уровня глюкозы в крови. Эти лекарства могут включать инсулин.

По данным Американской диабетической ассоциации, врач порекомендует беременным контролировать уровень глюкозы в крови на протяжении всей беременности. Если человеку прописан инсулин, ему может потребоваться более частое измерение уровня глюкозы в крови, чтобы убедиться, что доза правильная и остается эффективной.

Тесты могут включать одно- или двухэтапный тест на толерантность к глюкозе.

Факторы риска гестационного диабета

Избыточный вес или ожирение - фактор риска гестационного диабета. Человек также подвергается риску, если во время беременности набирает слишком много веса.

Некоторые другие факторы риска гестационного диабета включают:

  • семейная история диабета
  • рождение ребенка в возрасте 25 лет или старше
  • предиабет

Осложнения

Гестационный диабет обычно не вызывает врожденных дефектов, так как это состояние возникает во втором триместре. Большинство возможных осложнений поддаются лечению.

Примеры возможных осложнений гестационного диабета для ребенка включают:

  • раннее рождение
  • высокий вес при рождении
  • низкий уровень глюкозы в крови после рождения
  • проблемы с дыханием
  • выкидыш или мертворождение

Гестационный диабет также может увеличить риск преэклампсии. Это состояние, вызывающее высокое кровяное давление. Это может быть опасно для жизни беременного человека и будущего ребенка.

Людям, у которых развивается преэклампсия, могут потребоваться ранние роды, в которых врач может провести кесарево сечение.

Человек также может быть подвержен риску диабета 2 типа в более позднем возрасте после развития гестационного диабета, поэтому важно помнить о симптомах диабета.

Профилактика гестационного диабета

Жизнь с избыточным весом или ожирением увеличивает риск гестационного диабета. Соблюдение здоровой диеты и выделение времени для регулярных физических нагрузок важны для поддержания здорового веса во время беременности.

Тем не менее, человеку следует обсудить с врачом любые потенциальные изменения своего рациона питания или уровня физической активности, особенно во время беременности.

беременность здоровье
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