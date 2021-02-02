Гестационный диабет: признаки и факторы риска

Признаки гестационного диабета обычно проявляются примерно на 20–24 неделе беременности / Pixabay

Гестационный диабет - это аномально высокий уровень глюкозы в крови во время беременности из-за выработки в организме резистентности к инсулину.

Без лечения состояние может нанести вред маме и ребенку. После рождения ребенка симптомы гестационного диабета обычно исчезают.

В этой статье Medical News Today расскажет, что такое гестационный диабет, его причины и способы его лечения.

Признаки гестационного диабета обычно проявляются примерно на 20–24 неделе беременности во втором триместре. Врач обычно проверяет это состояние между 24 и 28 неделями беременности.

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Избыточный уровень глюкозы в кровотоке может вызвать осложнения у беременной женщины и ее будущего ребенка. Вот почему так важно, чтобы врач своевременно диагностировал гестационный диабет, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Уровень сахара в крови обычно возвращается к нормальному уровню после рождения ребенка, хотя у 50% людей, страдающих гестационным диабетом, в будущем может развиться диабет 2 типа.

Что вызывает гестационный диабет?

Гестационный диабет - это состояние, которое делает человека устойчивым к инсулину. Они по-прежнему производят инсулин, но этот инсулин больше не эффективен для снижения уровня сахара в крови.

Гормоны, выделяемые из плаценты, влияют на способность инсулина накапливать глюкозу в жировых и мышечных клетках, поэтому уровень глюкозы в крови повышается.

Все беременные будут испытывать некоторую инсулинорезистентность во время беременности. Обычно они способны производить дополнительный инсулин для компенсации инсулинорезистентности.

Однако люди с гестационным диабетом не вырабатывают достаточно инсулина, чтобы преодолеть состояние инсулинорезистентности.

Симптомы гестационного диабета

Гестационный диабет обычно не вызывает симптомов. Но это состояние может вызвать усиление чувства жажды, и человек может заметить, что ему нужно мочиться больше, чем обычно.

Если кто-либо замечает симптомы во время беременности, которые вызывают беспокойство, даже если они незначительны, следует обратиться к врачу. У людей разный опыт беременности, и эти изменения могут быть нормальным явлением в ходе беременности, но если человек обеспокоен, обращение к врачу должно успокоить его.

Лечение гестационного диабета

Целью лечения является регулирование уровня глюкозы в крови, обычно путем изменения образа жизни.

Диетические рекомендации

Американская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендует здоровую диету для контроля уровня глюкозы в крови.

Беременным людям в целом следует стремиться к:

175 г углеводов

71 г белка (минимальное количество)

28 г клетчатки

После диагностики гестационного диабета человек должен ограничить употребление насыщенных жиров и вообще избегать трансжиров.

Здоровая диета при диабете включает:

продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые макароны или черный хлеб

рыба или птица вместо жирного и обработанного мяса

много овощей и цельных фруктовнесоленые орехи, семена и бобовые

избегать сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагают, что человек может отслеживать, что он ест, проверяя, сколько углеводов он ест, и внедряя "метод тарелки", который включает заполнение половины обеденной тарелки некрахмалистыми продуктами.

Если после постановки диагноза гестационный диабет кто-то чувствует себя подавленным при выборе продуктов питания, ему может быть полезно поговорить с соответствующим медицинским специалистом.

Физическая активность

Регулярная физическая активность - еще один важный компонент контроля уровня глюкозы в крови. Важно, чтобы человек поговорил со своим врачом перед увеличением физической активности, особенно во время беременности.

Медикаменты

Когда изменение образа жизни не помогает, врачи могут прописать лекарства для контроля уровня глюкозы в крови. Эти лекарства могут включать инсулин.

По данным Американской диабетической ассоциации, врач порекомендует беременным контролировать уровень глюкозы в крови на протяжении всей беременности. Если человеку прописан инсулин, ему может потребоваться более частое измерение уровня глюкозы в крови, чтобы убедиться, что доза правильная и остается эффективной.

Тесты могут включать одно- или двухэтапный тест на толерантность к глюкозе.

Факторы риска гестационного диабета

Избыточный вес или ожирение - фактор риска гестационного диабета. Человек также подвергается риску, если во время беременности набирает слишком много веса.

Некоторые другие факторы риска гестационного диабета включают:

семейная история диабета

рождение ребенка в возрасте 25 лет или старше

предиабет

Осложнения

Гестационный диабет обычно не вызывает врожденных дефектов, так как это состояние возникает во втором триместре. Большинство возможных осложнений поддаются лечению.

Примеры возможных осложнений гестационного диабета для ребенка включают:

раннее рождение

высокий вес при рождении

низкий уровень глюкозы в крови после рождения

проблемы с дыханием

выкидыш или мертворождение

Гестационный диабет также может увеличить риск преэклампсии. Это состояние, вызывающее высокое кровяное давление. Это может быть опасно для жизни беременного человека и будущего ребенка.

Людям, у которых развивается преэклампсия, могут потребоваться ранние роды, в которых врач может провести кесарево сечение.

Человек также может быть подвержен риску диабета 2 типа в более позднем возрасте после развития гестационного диабета, поэтому важно помнить о симптомах диабета.

Профилактика гестационного диабета

Жизнь с избыточным весом или ожирением увеличивает риск гестационного диабета. Соблюдение здоровой диеты и выделение времени для регулярных физических нагрузок важны для поддержания здорового веса во время беременности.

Тем не менее, человеку следует обсудить с врачом любые потенциальные изменения своего рациона питания или уровня физической активности, особенно во время беременности.