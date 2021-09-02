Гималайская или кошерная: какие есть виды соли и чем они отличаются

Они различаются не только по вкусу и консистенции, но также по содержанию минералов и натрия. / pixabay

Соль, возможно, является одним из важнейших кулинарных ингредиентов в мире.

Без нее многие блюда были бы пресными и непривлекательными.

Однако не вся соль одинакова. Есть много разновидностей на выбор.

К ним относятся поваренная соль, розовая гималайская соль, кошерная соль, морская соль и кельтская соль, и это лишь некоторые из них, пишет Healthline.

Они различаются не только по вкусу и консистенции, но также по содержанию минералов и натрия.

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В этой статье рассматриваются наиболее популярные типы соли и сравниваются их питательные свойства.

Что такое соль?

Соль - это кристаллический минерал, состоящий из двух элементов: натрия (Na) и хлора (Cl).

Натрий и хлор необходимы вашему организму, поскольку они помогают мозгу и нервам посылать электрические импульсы.

Большая часть мировой соли добывается в соляных шахтах или путем испарения морской воды и других богатых минералами вод.

Соль используется для различных целей, чаще всего для придания вкуса пищевым продуктам. Соль также используется в качестве консерванта, поскольку бактерии плохо растут в среде, богатой солью.

Причина, по которой соль часто считается вредной для здоровья в больших количествах, заключается в том, что она может повышать кровяное давление.

Исследования показывают, что снижение потребления соли может снизить артериальное давление до 5,4 мм рт. Ст. (1). Однако несколько метаанализов показали, что диета с низким содержанием натрия ( 5 г / день) связана с увеличением сердечно-сосудистых событий и смертностью.

Подавляющее большинство натрия в западной диете поступает из обработанных пищевых продуктов. Если вы едите в основном цельные необработанные продукты, вам не нужно беспокоиться о добавлении соли в свои блюда.

Рафинированная соль (обычная столовая соль)

Самая распространенная соль - это обычная поваренная соль.

Эта соль обычно очень рафинированная - это означает, что она сильно измельчена с удалением большинства примесей и микроэлементов.

Проблема с сильно измельченной солью в том, что она может слипаться. По этой причине добавляются различные вещества, называемые веществами, препятствующими слеживанию, чтобы она текла свободно.

Пищевая поваренная соль - это почти чистый хлорид натрия - 97% или выше, но во многих странах он также содержит добавленный йод.

Добавление йода в поваренную соль - результат успешных профилактических мер общественного здравоохранения против йодной недостаточности, которая является обычным явлением во многих частях мира.

Дефицит йода является основной причиной гипотиреоза, умственной отсталости и различных других проблем со здоровьем.

Поэтому, если вы решите не есть обычную поваренную соль, обогащенную йодом, убедитесь, что вы едите другие продукты с высоким содержанием йода, например рыбу, молочные продукты, яйца и морские водоросли.

Морская соль

Морская соль производится путем испарения морской воды.

Как и поваренная соль, это в основном просто хлорид натрия. Однако, в зависимости от источника и способа обработки, он обычно содержит различные микроэлементы, такие как калий, железо и цинк.

Чем темнее морская соль, тем выше концентрация примесей и микроэлементов. Однако из-за загрязнения океана морская соль также может содержать следовые количества тяжелых металлов, таких как свинец.

Морская соль также содержит микропластик - микроскопические остатки пластиковых отходов. Последствия использования микропластика в пищевых продуктах для здоровья все еще неясны, но некоторые исследователи считают, что риски для здоровья низкие на текущих уровнях.

В отличие от обычной рафинированной соли, морская соль часто бывает крупной, так как она менее молотая. Если вы посыпаете им пищу после приготовления, она может иметь другое ощущение во рту и вызвать более сильный всплеск вкуса, чем рафинированная соль.

Микроэлементы и примеси, содержащиеся в морской соли, также могут повлиять на ее вкус, но это сильно варьируется в зависимости от марки.

Гималайская розовая соль

Гималайская соль добывается в Пакистане.

Он поступает из соляной шахты Хевра, второй по величине соляной шахты в мире.

Гималайская соль часто содержит следы оксида железа (ржавчины), что придает ей розовый цвет.

Он также содержит небольшое количество кальция, железа, калия и магния, что делает его немного ниже по содержанию натрия, чем обычная поваренная соль.

Многие люди предпочитают гималайскую соль другим видам.

Однако главное отличие - это просто цвет, который может сделать любое блюдо привлекательным.

Кошерная соль

Кошерная соль имеет крупный размер зерна, что делает ее пригодной для кошерного процесса.

Традиционный еврейский закон требует, чтобы из мяса извлекали кровь перед тем, как его съесть. Поскольку кошерная соль имеет хлопьевидную грубую структуру, она особенно эффективна при извлечении крови.

Основное отличие обычной соли от кошерной - это структура хлопьев. Повара считают, что кошерную соль из-за ее большого размера хлопьев легче брать пальцами и намазывать на еду.

Кошерная соль будет иметь другую текстуру и аромат, но если вы позволите соли раствориться в пище, на самом деле не будет никакой разницы по сравнению с обычной поваренной солью.

Однако кошерная соль с меньшей вероятностью будет содержать такие добавки, как вещества, препятствующие слеживанию, и йод.

Тем не менее, имейте в виду, что чайная ложка кошерной соли весит намного меньше, чем чайная ложка обычной соли. Не заменяйте одно на другое в соотношении 1: 1, иначе ваша еда может оказаться слишком соленой или слишком мягкой.

Кельтская соль

Кельтская соль - это разновидность морской соли, которая изначально стала популярной во Франции.

Она имеет сероватый цвет, а также содержит немного воды, что делает ее довольно влажной.

Кельтская соль содержит следовые количества минералов и немного меньше натрия, чем обычная поваренная соль.

Различия во вкусе

Гурманы и повара в первую очередь выбирают соль по вкусу, текстуре, цвету и удобству.

Примеси, в том числе микроэлементы, могут повлиять как на цвет, так и на вкус соли.

Размер зерна также влияет на то, как соленый вкус попадает на ваш язык. Соль с более крупными зернами может иметь более сильный вкус и дольше оставаться на языке.

Однако, если вы позволите соли раствориться в блюде, не должно быть большой разницы во вкусе между простой рафинированной солью и другими изысканными солями.

Если вы любите посыпать пищу солью пальцами, то с сухой солью с крупными зернами гораздо проще обращаться.

Какая самая здоровая?

До сих пор не проводилось исследований, сравнивающих влияние различных типов соли на здоровье.

Однако, если бы такое исследование было проведено, вряд ли можно было бы обнаружить серьезные различия. Большинство солей похожи друг на друга, они состоят из хлорида натрия и небольшого количества минералов.

Основное преимущество выбора менее обработанных солей заключается в том, что вы избегаете добавок и агентов, препятствующих слеживанию, которые часто встречаются в обычной поваренной соли.

В конце концов, соль - это соль, ее основная цель - придать вкус, но это не лечебное средство.