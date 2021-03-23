Гинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалища

К своему влагалищу нужно относиться очень бережно / Pixabay

Время от времени, кажется, возникает новая тенденция красоты влагалища, от распаривания до детоксикации с помощью трав.

Но пусть вас не обманывают утверждения о том, что вы можете омолодить влагалище или сделать его более "подтянутым" с помощью причудливого продукта, пишет The Daily Star.

Вот пять вещей, которые гинекологи говорят, что вы никогда не должны даже класть рядом со своим влагалищем, потому что они могут иметь очень опасные последствия.

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1. Водочные тампоны

Известно, что подростки и молодые женщины замачивают тампоны в спирте и помещают их во влагалище, чтобы быстрее напиться. И хотя это не обязательно новая тенденция, его постоянная популярность вызывает беспокойство.

Спиртосодержащие средства гигиены впервые появились в Хельсинки в 1999 году, когда финские девочки-подростки надеялись напиться так, чтобы родители не почувствовали запаха выпивки.

Но это рискованное поведение чревато реальными опасностями - короче говоря, вы можете нанести серьезный ущерб своему здоровью.

Толи Онон, представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов (RCOG) сказал: "RCOG настоятельно не рекомендует использовать тампоны, пропитанные спиртом любого вида. Алкоголь является антисептиком, и нарушение баланса "хороших" бактерий во влагалище может увеличить риск инфекции, такой как бактериальный вагиноз или молочница. Алкоголь также может вызывать сильное раздражение кожи влагалища и вызывать жалящую боль и воспаление. Любой, кто беспокоится о раздражении или зуде влагалища, должен посоветоваться со своим терапевтом или фармацевтом, поскольку у него может быть инфекция, требующая лечения".

2. Детокс-жемчуг

По данным британского интернет-магазина, продающего шарики, вагинальный жемчуг содержит древние травы, которые отлично подходят для очищения матки.

Но вас не должны убедить эти утверждения, потому что эксперты в области здравоохранения говорят, что влагалище просто не нуждается в детоксикации.

Ванесса Маккей, представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов (RCOG) сказалаe: "Влагалище предназначено для самоочищения естественными выделениями и не требует "детоксикации". Он содержит полезные бактерии, которые его защищают. Она продолжила: "Если эти бактерии нарушены, это может привести к инфекции, такой как бактериальный вагиноз или молочница, а также к воспалению. Парфюмированные продукты, мыло, гели, антисептики и вагинальные спринцевания могут влиять на уровень pH и здоровый баланс бактерий во влагалище, а также вызывать раздражение. Любой, кто обеспокоен запахом из влагалища, заметил раздражение или зуд, должен обратиться за советом к своему терапевту или фармацевту, поскольку у него может быть инфекция, требующая лечения".

3. Вагинальная зажимная палочка

Некоторые беспокоятся о том, насколько они плотны "там", - а затем прибегают к опасным мерам, ведь продукт, обещающий подтянуть интимную зону, действительно может оказаться очень опасным.

Влагалищные стягивающие палочки, иногда известные как японские вагинальные палочки, утверждают, что они заставляют женщин "снова чувствовать себя напряженными и желанными" всего за полчаса.

Фаллический объект содержит древние травы, такие как высококачественный манджакани и жемчужный порошок, который на протяжении поколений использовали женщины в Азии, Аравии и Персии.

По словам гинеколога доктора Джен Гюнтер, которая посоветовала не использовать продукт в своем блоге, палочка работает, высушивая влагалище и сжимая отверстие.

Она предупредила, что "методы сушки влагалища, как известно, увеличивают передачу инфекций, передаваемых половым путем, не говоря уже о том, что секс болезнен для женщины".

Лучший способ подтянуть верх и низ - это делать это естественным образом, выполняя упражнения Кегеля, которые укрепляют мышцы тазового дна.

4. Галлы

Еще одна странная процедура по омоложению влагалища стала известна после того, как покупатели Etsy раскупили "дубовые галлы".

Дубовые галлы - это шарики из коры и экскрементов ос. Они являются хозяевами личинок ос и образуются, когда желчная оса проникает в дуб и кладет свои личинки в нору.

Это заставляет дерево выделять кислоты, которые создают шар с отверстием, из которого вылетают детеныши ос.

Их аргумент заключается в том, что они помогают сжимать и очищать влагалище, а также их можно есть для "женского здоровья и благополучия".

Доктор Джен снова сказала, что дубовые галлы - плохая новость, потому что они могут пересушить влагалище, что может привести к раздражению во время секса и облегчить заражение ИППП и другими инфекциями. Они также могут нарушить бактериальный баланс во влагалище и увеличить риск дрожжевых инфекций и ВИЧ.

Джен добавила: "Это опасная практика с реальным потенциалом причинения вреда. Вот совет: если при нанесении на влагалище что-то горит, это, как правило, вредно для влагалища".

5. Средства для спринцевания

Вагинальное спринцевание может увеличить риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), который иногда может привести к раку.

Спринцевание - это практика впрыскивания воды или жидкостей во влагалище с целью избавиться от нежелательных запахов, но последствия для здоровья могут быть очень серьезными.

Большинство медицинских экспертов не рекомендуют эту практику, потому что влагалище самоочищается, и промывка таким образом может нарушить баланс.

Это может привести к аномальному росту тканей и другим изменениям клеток шейки матки.

Шокирующие результаты показали, что спринцевание почти вдвое увеличивает риск заболевания раком яичников у женщины.

Национальная служба здравоохранения советует женщинам полностью отказаться от спринцевания, так как это также может сделать их более восприимчивыми к инфекциям и воспалениям.