Главная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхаком

Оральный секс - трудный навык. / depositphotos.com

Оральный секс - трудный навык. И независимо от того, сколько вы тренируетесь, все равно есть вероятность, что вы не попали в точку удовольствия для своего партнера.

Итак, если вы хотите понять, как вы действительно можете доставить удовольствие своему партнеру, кто знает лучше, чем эскорт?

Издание Daily Star поговорила с девушкой-эскортницой Меган, которая является экспертом в оральном сексе, поскольку любит "узнавать, что мужчины любят в постели".

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В дни до коронавируса девушка устраивала свидания со своими клиентами почти каждую ночь. А теперь она делится своими лучшими советами по сексу, чтобы доставить удовольствие вашему партнеру.

Она сказала: "За эти годы я стала своего рода "экспертом в области орального секса. Я зарабатываю сексом на жизнь, поэтому я определенно знаю, что делаю".

По ее словам, наиболее распространенное заблуждение состоит в том, что каждому мужчине нравится быстро. Это не так.

"Большинство моих клиентов на самом деле предпочитают более медленный ритм. Не торопитесь. Исследуйте тело своего партнера и не спешите", - советует она. Как только вы освоите всю технику, Меган говорит, что следующий шаг - уверенность.

Она добавила: "Оральный секс легко ошеломляет, но если спросить своего партнера, чего он хочет, это действительно поможет. Даже самые сдержанные мужчины оценят искренность и уверенность.

Меган также утверждает, что даже если вы в этом эксперт, всегда есть возможности для улучшения.

Эскортница Меган призналась: "Мне платят сотни фунтов за то, что я делаю, секс - это моя карьера, профессия и страсть, но всегда есть чему поучиться. Профессиональному футболисту всегда нужно тренироваться, а юристу всегда нужно знакомиться с новыми законами и политиками. По мере того, как меняются наши предпочтения, отношения развиваются, и вы становитесь более уверенными в постели, вы можете открывать для себя новые захватывающие техники".

Она подробно рассказала: "Я слышала истории о девушках, которых рвало, или о других ужасных ситуациях, но когда люди не разговаривают, часто случаются неприятности. Спросите его, что ему нравится, что он считает сексуальным, не бойтесь пробовать что-то новое".