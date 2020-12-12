Глинтвейн связали с неожиданным преимуществом для здоровья

Один праздничный напиток может принести множество преимуществ. / instagram.com/_diana__cher

Рождество - не самое здоровое время года, о чем свидетельствуют постоянное похмелье и январская детоксикация. Однако при умеренном употреблении один праздничный напиток может принести множество преимуществ.

Глинтвейн - это теплое, пряное угощение, характерное для праздничного сезона, - содержит ингредиенты, способствующие долголетию. Глинтвейн обычно готовят, нагревая красное вино вместе с праздничными специями, такими как корица и мускатный орех.

Было показано, что эти отдельные ингредиенты уменьшают маркеры сердечных заболеваний - главного убийцы.

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Возьмите главный элемент - красное вино. Исследования показывают, что небольшое количество красного вина приносит больше пользы для здоровья, чем любой другой алкогольный напиток.

Данные свидетельствуют о том, что существует J-образная кривая, которая лежит в основе взаимосвязи между потреблением вина и риском сердечных заболеваний.

Люди, которые выпивают примерно 150 мл красного вина в день, имеют риск примерно на 32% ниже, чем непьющие. Однако более высокое потребление, по-видимому, увеличивает риск сердечных заболеваний.

Согласно исследованиям, употребление небольшого количества красного вина может снизить риск сердечных заболеваний, помогая удерживать "хороший" холестерин ЛПВП в крови.

Холестерин ЛПВП - это вещество, которое противодействует холестерину ЛПНП, который может закупорить ваши артерии.

Более того, случайный бокал вина может уменьшить окислительное повреждение и окисление "плохого" холестерина ЛПНП до 50 процентов.

Окисление - это механизм разрушения, который является предвестником сердечных заболеваний.

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Кроме того, согласно имеющимся данным, употребление одного-трех стаканов красного вина в день, три-четыре дня в неделю, может снизить риск инсульта у мужчин среднего возраста.

Точно так же корица приносит множество преимуществ для здоровья.