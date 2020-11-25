Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать

Причина, продолжительность и интенсивность этой боли могут варьироваться в зависимости от типа головной боли. / clutch.ua

Головная боль - это неприятное состояние, которое мешает повседневной деятельности. Она может быть резкой, острой, тупой, кратковременной и долгоиграющей.

Головные боли бывают:

головные боли напряжения

кластерные головные боли

мигрени

аллергия или головные боли носовых пазух

гормональные головные боли

кофеиновые головные боли

головные боли от напряжения

головные боли гипертонии

посттравматические головные боли

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что почти каждый время от времени испытывает головную боль.

Хотя головную боль можно определить как боль "в любой области головы", причина, продолжительность и интенсивность этой боли могут варьироваться в зависимости от типа головной боли.

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В некоторых случаях головная боль может потребовать немедленной медицинской помощи. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если помимо головной боли вы испытываете что-либо из следующего:

скованность мышц шеи

сыпь

самая страшная головная боль, которая у вас когда-либо была

рвота

спутанность сознания

невнятная речь

любая температура 38 °C или выше

паралич любой части тела или потеря зрения

Если ваша головная боль менее сильна, читайте дальше, чтобы узнать, как определить тип головной боли, которую вы можете испытывать, и что вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы.

Наиболее частые первичные головные боли

Первичные головные боли возникают, когда болит голова. Другими словами, ваша головная боль не вызвана чем-то, с чем имеет дело ваше тело, например, болезнью или аллергией.

Эти головные боли могут быть эпизодическими или хроническими:

Эпизодические головные боли могут возникать время от времени. Они могут длиться от получаса до нескольких часов.

боли могут возникать время от времени. Они могут длиться от получаса до нескольких часов. Хронические головные боли более постоянны. Они случаются в большинстве дней месяца и могут длиться несколько дней. В этих случаях необходим план обезболивания.

1. Головные боли напряжения

Если у вас болит голова от напряжения, вы можете почувствовать тупую, ноющую боль во всей голове. Она не пульсирует. Также может возникнуть болезненность или чувствительность в области шеи, лба, волосистой части головы или плеч.

Головная боль от напряжения может возникнуть у любого человека, и часто она вызвана стрессом.

Безрецептурное болеутоляющее может быть всем, что нужно для облегчения ваших случайных симптомов.

Когда головная боль напряжения становится хронической, можно предложить другой курс действий для устранения основного триггера головной боли.

2. Кластерные головные боли

Кластерные головные боли характеризуются сильной жгучей и пронзительной болью. Они возникают вокруг или за одним глазом или на одной стороне лица за раз. Иногда отек, покраснение, покраснение и потоотделение могут возникать на стороне, пораженной головной болью. Заложенность носа и слезотечение также часто возникают на той же стороне, что и головная боль.

Эти головные боли возникают сериями. Каждая отдельная головная боль может длиться от 15 минут до трех часов. Большинство людей испытывают от одной до четырех головных болей в день, обычно примерно в одно и то же время каждый день во время кластера. После того, как одна головная боль пройдет, вскоре последует другая.

Серия кластерных головных болей может длиться ежедневно в течение нескольких месяцев. В месяцы между кластерами симптомы отсутствуют. Кластерные головные боли чаще встречаются весной и осенью. Также они в три раза чаще встречаются у мужчин.

Врачи не уверены, что вызывает кластерные головные боли, но они знают несколько эффективных способов лечения этих симптомов. Ваш врач может порекомендовать кислородную терапию или местный анестетик для облегчения боли.

После того, как диагноз будет поставлен, ваш врач вместе с вами разработает план профилактики. Кортикостероиды, мелатонин и блокаторы кальциевых каналов могут вызвать у кластерных головных болей период ремиссии.

3. Мигрень

Боль при мигрени - это сильная пульсация из глубины вашей головы. Эта боль может длиться несколько дней. Головная боль значительно ограничивает вашу способность выполнять свой распорядок дня. Мигрень пульсирующая и обычно односторонняя. Люди, страдающие мигренью, часто чувствительны к свету и звуку. Также обычно возникают тошнота и рвота.

Некоторым мигреням предшествуют нарушения зрения. Примерно один из пяти человек испытает эти симптомы до того, как начнется головная боль. Известная как аура, она может заставить вас увидеть:

мигающие огни

мерцающие огни

зигзагообразные линии

звезды

слепые зоны

Ауры могут также включать покалывание на одной стороне лица или в одной руке и проблемы с речью. Однако симптомы инсульта также могут имитировать мигрень, поэтому, если какой-либо из этих симптомов является новым для вас, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Приступы мигрени могут быть в вашей семье или связаны с другими заболеваниями нервной системы. У женщин вероятность развития мигрени в три раза выше, чем у мужчин. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством также имеют повышенный риск мигрени.

Определенные факторы окружающей среды, такие как нарушение сна, обезвоживание, пропуск приема пищи, некоторые продукты, колебания гормонов и воздействие химических веществ, являются распространенными триггерами мигрени.

Наиболее частые вторичные головные боли

Вторичные головные боли - это симптом чего-то еще, что происходит в вашем теле. Если причина вашей вторичной головной боли продолжается, она может стать хронической. Лечение основной причины обычно облегчает головную боль.

4. Аллергия или головные боли носовых пазух

Иногда головные боли возникают в результате аллергической реакции. Боль от этих головных болей часто сосредоточена в области носовых пазух и в передней части головы.

Мигрень часто ошибочно принимают за головную боль носовых пазух. Фактически, до 90 процентов "головных болей из пазух носа" на самом деле являются мигренью. Этим видам головных болей подвержены люди, страдающие хронической сезонной аллергией или синуситом.

Головные боли носовых пазух лечат путем разжижения слизи, которая накапливается и вызывает давление в носовых пазухах. В этом могут помочь назальные стероидные спреи, противоотечные средства, отпускаемые без рецепта.

Головная боль в носовых пазухах также может быть признаком инфекции носовых пазух. В этих случаях ваш врач может назначить антибиотики, чтобы избавиться от инфекции и облегчить головную боль и другие симптомы.

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5. Гормональные головные боли

Женщины обычно испытывают головные боли, связанные с гормональными колебаниями. Менструация, противозачаточные таблетки и беременность влияют на уровень эстрогена, что может вызвать головную боль. Головные боли, связанные с менструальным циклом, также известны как менструальная мигрень. Это может произойти непосредственно перед, во время или сразу после менструации, а также во время овуляции.

Безрецептурные обезболивающие или рецептурные лекарства могут помочь контролировать эту боль.

Подсчитано, что около 60 процентов женщин, страдающих мигренью, также страдают от менструальной мигрени, поэтому альтернативные средства могут сыграть роль в уменьшении общей головной боли в месяц. Техники релаксации, йога, иглоукалывание и измененная диета могут помочь предотвратить мигрень.

6. Головные боли, связанные с кофеином

Кофеин влияет на приток крови к мозгу. Слишком большое количество кофеина может вызвать головную боль, как и отказ от кофеина. Люди, которые часто страдают мигренью, рискуют вызвать головную боль из-за употребления кофеина.

Когда вы привыкли подвергать свой мозг определенному количеству кофеина, стимулятора, каждый день, у вас может возникнуть головная боль, если вы не примете дозу кофеина. Это может быть связано с тем, что кофеин изменяет химический состав вашего мозга, и отказ от него может вызвать головную боль.

Не каждый, кто сокращает потребление кофеина, испытает головную боль отмены. Сохранение постоянного и разумного уровня потребления кофеина или полное прекращение его употребления может предотвратить появление этих головных болей.

7. Головные боли при физической нагрузке

Головные боли при физической нагрузке возникают быстро после периодов интенсивной физической активности. Поднятие тяжестей, бег и половой акт - все это частые триггеры головной боли от напряжения. Считается, что эти занятия вызывают усиленный приток крови к черепу, что может вызвать пульсирующую головную боль с обеих сторон головы.

Головная боль от напряжения не должна длиться слишком долго. Этот тип головной боли обычно проходит в течение нескольких минут или нескольких часов. Анальгетики, такие как аспирин и ибупрофен, должны облегчить ваши симптомы.

Если у вас возникли головные боли при физической нагрузке, обязательно обратитесь к врачу. В некоторых случаях они могут быть признаком серьезного основного состояния, связанного с приемом лекарств.

8. Головные боли при гипертонии

Высокое кровяное давление может вызвать головную боль, и такая головная боль сигнализирует об опасности. Это происходит, когда ваше кровяное давление становится опасно высоким.

Головная боль при гипертонии обычно возникает с обеих сторон головы и обычно усиливается при любой активности. Он часто бывает пульсирующим. Вы также можете испытывать изменения зрения, онемение или покалывание, кровотечение из носа, боль в груди или одышку.

Если вы думаете, что у вас гипертоническая головная боль, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

У вас с большей вероятностью разовьется этот тип головной боли, если вы лечите высокое кровяное давление.

Эти типы головных болей обычно проходят вскоре после того, как артериальное давление становится лучше. Они не должны повторяться, пока сохраняется высокое кровяное давление.

9. Посттравматические головные боли

Посттравматические головные боли могут развиться после любого типа травмы головы. Эти головные боли напоминают мигрень или головные боли напряжения и обычно длятся от 6 до 12 месяцев после травмы. Они могут перейти в хроническую форму.

Когда обратиться к врачу

В большинстве случаев эпизодические головные боли проходят в течение 48 часов. Если у вас головная боль, которая длится более двух дней или усиливается, вам следует обратиться за помощью к врачу.

Если у вас головные боли чаще, чем 15 дней в месяц в течение трех месяцев, возможно, у вас хроническая головная боль. Вам следует обратиться к врачу, чтобы выяснить, в чем дело, даже если вы можете справиться с болью с помощью аспирина или ибупрофена.

Головные боли могут быть симптомом более серьезных заболеваний, и некоторые из них требуют лечения, помимо безрецептурных лекарств и домашних средств.