Головокружение и давление в голове: в чем причина

Давление на голову и головокружение часто могут возникать из-за мигрени / flickr.com/ kiril pipo

Некоторые люди испытывают чувство давления в голове или за глазами. Голова может стучать или ощущаться очень полной. Оно может усугубиться, если человек меняет позу. Чувство давления в голове и головокружение могут возникать одновременно.

Давление на голову может быть одним из видов головной боли или может сопровождаться головной болью, пишет Medical News Today.

Давление на голову и головокружение часто могут возникать из-за мигрени. Любые хронические или очень серьезные и внезапные симптомы могут указывать на серьезное основное заболевание.

Важно отметить, что существует четыре типа головокружения:

Головокружение: человек испытывает ощущение, что он движется, когда он неподвижен, или чувствует, как будто он вращается.

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Нарушение равновесия: человек чувствует себя шатким или неуравновешенным.

Предобморочное состояние: человек чувствует, что теряет сознание.

Головокружение: человек чувствует расплывчатость, как будто теряет связь с окружающей средой.

Человек может определить, какой тип головокружения он чувствует, что может помочь врачу точно диагностировать причину.

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Однако это не единственные возможные причины давления в голове и головокружения. Человеку следует обратиться к врачу для получения полного обследования и постановки правильного диагноза.

Аллергии

Сезонная аллергия, которую врачи иногда называют аллергическим ринитом, может вызывать чувство давления в голове и носовых пазухах.

Некоторые люди также испытывают такие симптомы, как чихание, зуд в глазах, боль в горле и общее недомогание. Любой из этих симптомов может привести к головокружению, особенно если человек чувствует себя очень загруженным или у него развивается синусит.

Синусит

Головная боль, возникающая в результате синусита, может вызывать чувство давления в голове, особенно в области передней части лица и под глазами. Это происходит из-за скопления жидкости в носовых пазухах, как правило, из-за инфекции.

У некоторых людей также кружится голова, тошнота или снижается уровень энергии.

Может помочь прикладывание к лицу нагретых подушек или теплых компрессов. Некоторые люди также могут найти облегчение, принимая лекарства от аллергии или безрецептурные обезболивающие.

Антибиотики могут лечить некоторые инфекции носовых пазух, но только если они вызваны бактериями. Они не могут помочь при вирусных инфекциях.

У некоторых людей может развиться хроническая форма синусита, при которой может потребоваться консультация специалиста.

Инфекции уха

Инфекции уха обычно поражают среднее ухо, которое находится сразу за барабанной перепонкой. Эти инфекции распространены среди детей. Иногда инфекция уха возникает вслед за другим заболеванием, например, инфекцией носовых пазух или гриппом.

Среднее ухо само производит жидкость, чтобы оставаться чистым. Эта жидкость должна стекать в горло через отверстие. Однако, если горло опухает, отверстие закрывается. Таким образом, жидкость собирается, что может быть болезненным. Затем он может заразиться.

Симптомы могут появиться внезапно, и у большинства людей поднимается температура. У человека также может быть давление в голове, звон в ушах или головокружение.

Мигрень

Мигрень - это неврологический тип головной боли, которая возникает, когда изменения в мозге вызывают головную боль и другие необычные ощущения.

Некоторые люди испытывают мигрень как давление в голове вместе с другими неврологическими симптомами, такими как:

головокружение

чувствительность к свету

рвота

слышать необычные звуки

видеть необычные огни

Как лечить мигрень

Прием обезболивающих может помочь облегчить головную боль при мигрени, но людям, страдающим хронической головной болью при мигрени, следует обратиться к врачу. Они могут назначить лекарство, чтобы предотвратить мигрень и исключить другие состояния.

Врач также может порекомендовать вести журнал головных болей, чтобы помочь определить потенциальные триггеры.

Головная боль напряжения

Головная боль от напряжения возникает, когда напряжение мышц излучается в голову. Человек также может испытывать боль в плече или шее.

Головные боли напряжения, как правило, возникают медленно, со временем усиливаются и вызывают боль во всей голове, а иногда и чувство давления. Очень сильные головные боли напряжения также могут вызвать у человека головокружение.

Хронические головные боли напряжения возникают, когда человек испытывает головную боль напряжения 15 или более дней в месяц в течение как минимум 3 месяцев. Иногда они случаются, когда у человека есть проблемы с мышцами, он весь день сидит за компьютером или страдает хроническим стрессом. Врач может определить стратегии решения этих проблем.Высокое кровяное давлениеВысокое кровяное давление, особенно резкое изменение кровяного давления, может вызвать боль и давление в голове, а также головокружение.

Любой тип боли, в том числе связанная с головной болью, также может вызвать высокое кровяное давление. Однако в этом случае облегчение головной боли может не привести к снижению артериального давления.

Как лечить высокое кровяное давление

Важно поговорить с врачом о высоком кровяном давлении, так как изменение поведения и прием лекарств, таких как бета-адреноблокаторы, могут помочь.

Человек может обнаружить, что борьба со стрессом или употребление меньшего количества соли также может помочь снизить кровяное давление.

Домашнее значение артериального давления с систолическим (верхним) числом выше 180 или диастолическим (нижнее) числом выше 120 требует звонка в службу экстренной помощи или обращения в отделение неотложной помощи.

Внутричерепная гипертензия

Когда у человека внутричерепная гипертензия, это означает, что давление жидкости, смягчающей мозг, повышается. Это может произойти по многим причинам, в том числе:

серьезная травма головы

удар

инфекция или рост в головном мозге, включая опухоль головного мозга

Человек может испытывать хроническую пульсирующую головную боль или неврологические симптомы, такие как проблемы со зрением или трудности с концентрацией внимания. В этом случае человеку следует обратиться к врачу, так как эти симптомы могут быть опасными для жизни.

У некоторых людей по непонятной причине развивается внутричерепная гипертензия. Врачи называют это идиопатической внутричерепной гипертензией (ИВГ). Определенные изменения в образе жизни, например похудание, могут помочь при ИИГ.

Когда обращаться к врачу

Человеку следует обратиться к врачу, если:

ушная инфекция или боль в ухе, которая усиливается или не проходит в течение нескольких дней

у вас головная боль, которая длится дольше суток, или частые головные боли

у вас сильная аллергия

мигрень

головные боли, которые влияют на их психическое здоровье или повседневное функционирование

Человек должен обратиться в отделение неотложной помощи, если он испытывает любое из следующего: