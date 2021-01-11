Горечь во рту: когда нужно обращаться к врачу

Горечь во рту часто не является серьезной проблемой, но она может мешать повседневной жизни и влиять на ваш рацион/Pixabay

Цикорий или черный кофе могут быть причиной горького вкуса во рту. Однако наличие хронического горького привкуса во рту, независимо от того, что вы едите или пьете, не является нормальным и может указывать на одно из нескольких заболеваний.

Главред расскажет больше о причинах горечи во рту, о том, когда следует обращаться за помощью и как избавиться от этого симптома.

Причины

Горечь во рту часто не является серьезной проблемой, но она может мешать повседневной жизни и влиять на ваш рацион.

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Синдром жжения во рту

Как следует из названия, синдром жжения во рту вызывает ощущение жжения или обжигания во рту, которое может быть очень болезненным. Эти симптомы могут возникать в одной части рта или по всему рту. Он также может вызывать ощущение сухости во рту и горький или металлический привкус.

Синдром жжения во рту встречается как у женщин, так и у мужчин, особенно у женщин, находящихся в периоде менопаузы и позже.

Иногда жжение во рту не имеет видимой причины. Врачи подозревают, что это может быть связано с повреждением нервов во рту. Это также может быть связано с основными состояниями или методами лечения таких состояний, как сахарный диабет, лечение рака и гормональные изменения во время менопаузы.

Беременность

Женский гормон эстроген, который колеблется во время беременности, также может влиять на вкусовые рецепторы. Многие женщины жалуются на горький или металлический привкус во рту во время беременности. Обычно это проходит позже во время беременности или после родов.

Сухость во рту

Ощущение сухости во рту, также известное как ксеростомия, может быть вызвана уменьшением выработки слюны или изменением состава слюны. Уменьшение может произойти по ряду причин, в том числе:

старение

определенные лекарства

аутоиммунное заболевание, такое как синдром Шегрена, которое вызывает чрезмерную сухость во рту и глазах

курение табака

Без надлежащего образования слюны вкус может измениться. Например, вкус может быть более горьким или соленым. Кроме того, недостаток слюны может затруднить глотание или речь, и люди с этим заболеванием могут заметить больше полостей и инфекций десен.

Кислотный рефлюкс

Кислотный рефлюкс, также называемый ГЭРБ, возникает, когда нижний сфинктер пищевода ослабевает и позволяет пище и желудочной кислоте перемещаться из желудка вверх обратно в пищевод и рот. Нижний сфинктер пищевода - это мышца в нижней части пищевода, которая представляет собой трубку, по которой пища поступает изо рта в желудок. Поскольку эта пища содержит пищеварительную кислоту и ферменты, она может вызывать горечь во рту.

Другие симптомы включают:

жжение в груди через несколько часов после еды

проблемы с глотанием

хронический сухой кашель

Лекарства и добавки

После того, как ваше тело поглотило определенные типы лекарств, остатки лекарств выделяются со слюной. Кроме того, если в лекарстве или добавке есть горькие или металлические элементы, они могут оставить горький привкус во рту.

Распространенными виновниками являются:

антибиотик тетрациклинлитий, который используется для лечения некоторых психических расстройств

некоторые сердечные препараты

витамины и добавки, содержащие цинк, хром или медь

Болезни и инфекции

Когда у вас простуда, инфекция носовых пазух или другое заболевание, ваше тело естественным образом высвобождает белок, вырабатываемый различными клетками тела, чтобы способствовать и опосредовать воспаление. Считается, что этот белок также может влиять на вкусовые рецепторы, вызывая повышенную чувствительность к горькому привкусу во время болезни.

Лечение рака

Радиация и химиотерапия могут раздражать вкусовые рецепторы, в результате чего многие вещи, в том числе просто вода, приобретают металлический или горький привкус.

Синдром кедрового ореха

Хотя это не аллергия, у некоторых людей может быть реакция на кедровые орехи, которая оставляет горький или металлический привкус во рту примерно через 12-48 часов после приема орехов. Ученые не совсем уверены, почему это происходит, но подозревают, что это может иметь какое-то отношение к загрязнителю, например, к химическим веществам, используемым в процессе шелушения, генетической предрасположенности или прогорканию орехового масла.

Домашние средства

Есть некоторые вещи, которые вы можете сделать дома, чтобы облегчить или даже предотвратить горечь во рту.

Пейте много жидкости и жуйте жевательную резинку без сахара, чтобы увеличить выработку слюны.

Соблюдайте правила гигиены полости рта. Аккуратно чистите щеткой в ​​течение двух минут два раза в день и ежедневно пользуйтесь зубной нитью.

Посещайте стоматолога каждые шесть месяцев для проверки.

Уменьшите свои шансы на кислотный рефлюкс, похудев при необходимости, избегая острой или жирной пищи, не куря табачные изделия, ограничивая употребление алкоголя и ешьте небольшими частыми приемами пищи, а не большими.

Вяз скользкий может помочь увеличить секрецию слизи, которая защищает слизистую оболочку просвета желудочно-кишечного тракта от кислотного раздражения желудка

.Попросите врача сменить лекарство, если вы заметили, что он дает вам горечь.