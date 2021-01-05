Горшок с медом: эксперты рассказали, как женщинам добиться оргазма

эксперты рассказали, как женщинам добиться оргазма / Ifemme

Клиторальный оргазм ‒ этот вид наслаждения знаком практически каждой женщине. Потому что самый популярный, доступный и обсуждаемый.

Портал Sexbox опросил экспертов и те рассказали, как добиться качественного клиторального оргазма.

Самый распространенной способ ‒ стимуляция клитора струей воды в душе. В этом случае любая женщина достигнет клиторального оргазма за несколько минут.

Кроме того, существует также множество секс-игрушек – с вибрацией и без – которые способны моментально вызвать клиторальный оргазм. К примеру, хотя бы разного рода вибраторы-фаллоимитаторы (плюс вибробелье, которое можно спокойно носить в общественных местах).

Клиторальный оргазм вызывают различные виброяйца. Например, с пультом дистанционного управления. Если такой гаджет положить в трусы рядом с клитором, а пульт отдать мужчине и отправиться в кафе, то клитор будет стимулироваться долго и с перерывами. Плюс точно возбудит эффект необычного места.

Ну и пальцы – отличный способ достичь клиторального оргазма. Поскольку ими очень просто доставить клитору и себе удовольствие.

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