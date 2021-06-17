Горячая ванна помогает худеть: сколько нужно оставаться в ней

Доктор Мосли наблюдал улучшение контроля уровня сахара в крови во время исследования / Steffan Jones / Flickr

Динамичный характер современной жизни означает, что многие из нас редко принимают горячую ванну, но исследования показывают, что стоит потратить время, чтобы принять ее.

Успокаивающее действие горячей ванны вам знакомо, но приятное времяпрепровождение также может способствовать похудению. Находка была недавно раскрыта в эпизоде ​​Just One Thing - с Майклом Мосли.

Доктор Мосли процитировал небольшое исследование, проведенное Университетом Лафборо, в котором он принимал участие, пишет Express.co.uk.

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"Группу из нас попросили полежать в горячей ванне в течение часа с оборудованием для измерения количества сожженных калорий", - пояснил он.

"Нам также нужно было вставить ректальный термометр".

По его словам, во время купания доктор Мосли сжег 240 калорий - это эквивалент 30-минутной быстрой ходьбы.

"Одна из первых вещей, на которую мы обратили внимание, - это расход энергии во время принятия ванны", - сказал Би-би-си физиолог Стив Фолкнер из Университета Лафборо.

"И то, что мы обнаружили, было 80-процентным увеличением расхода энергии только в результате сидения в ванне в течение часа".

Чем объясняется этот эффект?

Фолкнер объяснил этот эффект белками теплового шока - специфическими белками, которые образуются, когда клетки кратковременно подвергаются воздействию температур выше их нормальной температуры роста.

"Белки теплового шока - это молекулы, которые вырабатываются всеми клетками человеческого тела в ответ на стресс", - пояснил Фолкнер в "Беседе".

"В долгосрочной перспективе повышенный уровень этих белков может улучшить функцию инсулина и улучшить контроль сахара в крови".

Это важно, потому что без инсулина клетки вашего тела не могут использовать сахар для получения энергии.

Со временем это может привести к увеличению веса.

Доктор Мосли наблюдал улучшение контроля уровня сахара в крови во время исследования.

"Что было особенно удивительно, так это то, что горячая ванна также снизила мою реакцию сахара в крови на более поздний прием пищи", - объяснил он.

"Что хорошо, потому что постоянно высокий уровень сахара в крови повреждает артерии и нервы".

Открытие важно, потому что плохой контроль уровня сахара в крови является предвестником диабета.

По словам доктора Мосли, горячая ванна связана с множеством других преимуществ для здоровья.

Он процитировал небольшое исследование, проведенное в 2016 году, в котором исследователи из Университета Орегона показали, что сидение в горячей ванне четыре или пять раз в неделю приводит к снижению артериального давления и жесткости артерий.

Высокое кровяное давление и жесткость артерий могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Выступая в подкасте, профессор Джейсон Эллис, профессор психологии и директор Центра сна Нортумбрии, выделил еще одно важное преимущество.

"Еще одна вещь, о которой мы должны здесь подумать, - это не только физическое воздействие, но и психологическое воздействие".