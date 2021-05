Горячая ванная может помочь избавиться от неприятного и опасного состояния

Когда у людей с депрессией поднимается температура, скажем, от простуды или другой болезни, их настроение улучшается / Pixabay

Может ли горячая расслабляющая ванна стать новым способом лечения депрессии?

Это теория, лежащая в основе испытания, в котором пациентам с депрессией и тревогой будут прописаны окунания в горячей воде с температурой от 39 ° C до 40 ° C, пишет The Daily Mail.

Тепло появилось в качестве потенциального лечения после того, как было обнаружено, что когда у людей с депрессией поднимается температура, скажем, от простуды или другой болезни, их настроение улучшается.

Каждый пятый взрослый британец проявляет симптомы тревоги или депрессии. В результате они могут испытывать чувство несчастья и безнадежности, а также иметь физические симптомы, включая чрезмерную усталость, бессонницу и потерю либидо.

Обычно лечение включает в себя консультирование или беседу для выявления и устранения факторов, ответственных за это, а также антидепрессанты, которые, как считается, изменяют уровни химических веществ мозга, влияющих на настроение, таких как серотонин.

Любая мера может работать для некоторых, но не для всех - например, по оценкам, до 30 процентов людей не реагируют на лечение от наркозависимости.

Более того, антидепрессанты могут полностью подействовать через несколько недель и иметь побочные эффекты, включая потерю либидо.

Впервые в 1995 году в журнале "Биологическая психиатрия" было сообщено, что высокая температура может облегчить депрессию.

С тех пор ряд небольших исследований подтвердили идею о том, что тепло может помочь, в том числе исследование, проведенное с участием 24 пациентов, о которых сообщалось на ежегодном собрании Общества биологической психиатрии в Атланте в США в 2016 году.

Для этого вокруг пациентов с тяжелой депрессией помещали змеевики с подогревом, повышая температуру их тела до 38,3 ° C. Затем нагрев отключили, и пациенты остыли в течение одного часа.

Исследователи из Висконсинского университета в США обнаружили, что 60 процентов пациентов ответили на лечение, а 40 процентов соответствовали критериям ремиссии депрессии после одного сеанса.

Есть несколько теорий, почему тепло может помочь.

Во-первых, депрессия недавно была связана с высоким уровнем общего воспаления в организме, поэтому теория гласит, что тепло может повышать уровень противовоспалительных соединений.

Другая теория заключается в том, что ощущение нагрева тела может расслабить пациентов, делая их менее склонными к негативным мыслям. В новом исследовании, проведенном в Университете Лейкхед в Канаде, будут задействованы 150 пациентов с диагнозом депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство.

Половине будут помещены ноги в горячую воду минимум на 30 минут три раза в неделю в течение двух месяцев. Другая половина испытуемых подвергнется той же процедуре, но с водой от 30С до 32С.

Затем врачи сравнят тяжесть выявленных симптомов.

Кармин Парианте, профессор биологической психиатрии Королевского колледжа Лондона, с энтузиазмом восприняла это исследование.

"Мы знаем, что уменьшение воспаления является успешной антидепрессивной стратегией у пациентов с сильным воспалением и не реагирующих на антидепрессанты", - говорит он. "Таким образом, было бы здорово, если бы мы могли найти более естественные способы уменьшения воспаления с помощью тепла без противовоспалительных препаратов".