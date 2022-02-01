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Готовность к новым отношениям после расставания: критерии от психолога

1 февраля 2022, 03:16

Как отмечает психолог, в поисках родной души, люди часто совершают одну и ту же ошибку – идеализируют действительность.

Как пережить расставание
Как понять, что вы готовы к новым отношениям / Pixabay

Неудачные отношения и расставания каждый человек переживает по-своему: ко-то бросается почти сразу в новые связи, чтобы забыться, а кто-то – уходит полностью в себя, чтобы проанализировать и сделать выводы на будущее.

Психолог Юлия Медведева рассказала в Instagram, как встретить новую любовь и какие факторы помогут понять, что вы уже точно готовы к отношениям.

Как отмечает психолог, в поисках родной души, люди часто совершают одну и ту же ошибку – идеализируют действительность. Они перестают видеть собственные недостатки, завышают планки и наделяют другого человека нереалистическими ожиданиями.

"Построить отношения может только тот, кто внутренне готов к превратностям судьбы и понимает, что танго всегда танцуют двое", - подчеркнула Юлия Медведева.

Она назвала главные критерии, которые указывают на то, что человек внутренне готов к новым отношениям и любви.

  • Вы полностью вышли из прошлых отношений. Не вздрагиваете от смс, не плачете в подушку от сожаления. Не таите обид на бывшего партнера и не вынашиваете план мести.
  • Вы выбираете себя. Готовы открыто заявлять о своих границах и точно не дадите себя в обиду: не будете терпеть абьюз, газлайтинг и физическое насилие.
  • Вы осознаете свои слабости и недостатки. Готовы работать над собой и воспринимаете конструктивную критику без истерик.
  • Вы не планируете решать личные вопросы за счет партнера. Вы понимаете, что за собственное счастье отвечаете самостоятельно. Никто другой, даже идеальный принц из ваших грез, не должен кружить вас 24/7.
  • Вы ищите партнера для себя, а не на "радость маме" или "зависти подруг". Вы обращаете внимание на личные качества человека, его характер, потенциал. И можете пресечь любую критику вашего выбора.
  • И самое главное – вы верите в любовь. Иначе, зачем тогда это все?

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