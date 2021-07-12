Говорите во сне: вот что ваш организм пытается сказать

Эксперты не совсем уверены, почему одни люди разговаривают во сне, а другие нет. / Фото pixabay

Сомнилокви - это научное название разговора во сне, расстройства сна, которое заставляет людей кричать, говорить или говорить бессвязно во время сна.

Разговор во сне - одно из наиболее распространенных нарушений сна, и оно более распространено среди детей и подростков, чем среди взрослых. Однако, согласно другому исследованию, нет никакой разницы в частоте встречаемости между мужчинами и женщинами. Это также может происходить во время сна с быстрым движением глаз (REM) и небыстрым движением глаз (NREM).

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Существует мало исследований, которые могли бы объяснить причину разговора во сне. Это может быть связано с тем, что он имеет мало последствий для здоровья или неблагоприятных последствий для здоровья, кроме нарушения сна других людей.

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Причины

Эксперты не совсем уверены, почему одни люди разговаривают во сне, а другие нет. Как правило, те, кто разговаривает во сне, не имеют каких-либо заболеваний.

Разговор во сне - распространенный вид парасомнии. Некоторые исследования показывают, что разговоры во сне затрагивают почти 67% надежных источников населения США.

Хотя разговоры во сне обычно являются безобидным и случайным явлением, иногда они связаны с серьезными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона. Исследование показало, что люди с болезнью Паркинсона в семь раз чаще испытывают расстройство поведения во сне в фазе быстрого сна (RBD).

RBD - это нарушение сна, которое включает физическое отыгрывание ярких, иногда неприятных снов с голосовыми звуками и внезапными, часто резкими движениями рук и ног во время быстрого сна.

Исследования также показывают, что частота разговоров во сне среди людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или другими психическими заболеваниями в два раза выше, чем среди людей без таких расстройств. Например, посттравматическое стрессовое расстройство увеличивает вероятность расстройства быстрого сна и других парасомний у ветеранов.

Побочные эффекты

Как правило, разговоры во сне безвредны, но могут нарушить сон окружающих. Это может привести к таким последствиям, как повышенная дневная сонливость из-за недостатка спокойного сна.

Кроме того, человек не знает, что он говорит, пока он спит, а иногда он может сказать личные вещи, которые могут отрицательно повлиять на отношения.

Повторяющиеся эпизоды разговора во сне в дополнение к другим парасомниям, таким как лунатизм, скрежетание зубами или кошмарное расстройство, у взрослых могут указывать на основное расстройство сна, такое как обструктивное апноэ во сне.

Если людей беспокоит недостаток сна или качество сна, вам может помочь медицинский работник или специалист по сну.