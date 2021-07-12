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Говорите во сне: вот что ваш организм пытается сказать

12 июля 2021, 13:20

Существует мало исследований, которые могли бы объяснить причину разговора во сне.

сон, релакс
Эксперты не совсем уверены, почему одни люди разговаривают во сне, а другие нет. / Фото pixabay

Сомнилокви - это научное название разговора во сне, расстройства сна, которое заставляет людей кричать, говорить или говорить бессвязно во время сна.

Разговор во сне - одно из наиболее распространенных нарушений сна, и оно более распространено среди детей и подростков, чем среди взрослых. Однако, согласно другому исследованию, нет никакой разницы в частоте встречаемости между мужчинами и женщинами. Это также может происходить во время сна с быстрым движением глаз (REM) и небыстрым движением глаз (NREM).

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Существует мало исследований, которые могли бы объяснить причину разговора во сне. Это может быть связано с тем, что он имеет мало последствий для здоровья или неблагоприятных последствий для здоровья, кроме нарушения сна других людей.

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Причины

Эксперты не совсем уверены, почему одни люди разговаривают во сне, а другие нет. Как правило, те, кто разговаривает во сне, не имеют каких-либо заболеваний.

Разговор во сне - распространенный вид парасомнии. Некоторые исследования показывают, что разговоры во сне затрагивают почти 67% надежных источников населения США.

Хотя разговоры во сне обычно являются безобидным и случайным явлением, иногда они связаны с серьезными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона. Исследование показало, что люди с болезнью Паркинсона в семь раз чаще испытывают расстройство поведения во сне в фазе быстрого сна (RBD).

RBD - это нарушение сна, которое включает физическое отыгрывание ярких, иногда неприятных снов с голосовыми звуками и внезапными, часто резкими движениями рук и ног во время быстрого сна.

Исследования также показывают, что частота разговоров во сне среди людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или другими психическими заболеваниями в два раза выше, чем среди людей без таких расстройств. Например, посттравматическое стрессовое расстройство увеличивает вероятность расстройства быстрого сна и других парасомний у ветеранов.

Побочные эффекты

Как правило, разговоры во сне безвредны, но могут нарушить сон окружающих. Это может привести к таким последствиям, как повышенная дневная сонливость из-за недостатка спокойного сна.

Кроме того, человек не знает, что он говорит, пока он спит, а иногда он может сказать личные вещи, которые могут отрицательно повлиять на отношения.

Повторяющиеся эпизоды разговора во сне в дополнение к другим парасомниям, таким как лунатизм, скрежетание зубами или кошмарное расстройство, у взрослых могут указывать на основное расстройство сна, такое как обструктивное апноэ во сне.

Если людей беспокоит недостаток сна или качество сна, вам может помочь медицинский работник или специалист по сну.

здоровье
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