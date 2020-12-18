Грецкий орех: сильный "борец" против рака и давления

Грецкие орехи содержат важные питательные вещества / Pixabay

Вы можете думать о грецких орехах как о десертном ингредиенте печенья, кексов, пирожных и пахлавы.

Но грецкие орехи также идеально подходят для перекусов или в качестве начинки для салатов, приготовленных овощей, цельнозерновых продуктов и хумуса. Помимо хрустящей корочки, грецкие орехи содержат важные питательные вещества и обладают подтвержденной наукой пользой для здоровья.

Вот некоторые из главных преимуществ этого полезного древесного ореха.

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Грецкие орехи богаты питательными веществами

Примерно четверть стакана или 14 половинок грецкого ореха обеспечивает 18 граммов хорошего жира, 4 грамма белка, 2 грамма клетчатки, почти 50% дневной нормы марганца и меньшее количество магния, железа, кальция, и витамины группы В.

Марганец - это минерал, который поддерживает здоровье костей и необходим для выработки коллагена и заживления ран. Грецкие орехи также богаты антиоксидантами, которые, как известно, обладают противовоспалительным действием, которые помогают защитить от возникновения и прогрессирования рака, болезней сердца и нейродегенеративных заболеваний.

Они содержат полезные жиры

Альфа-линоленовая кислота или АЛК - это тип жирных кислот омега-3, которые, как известно, уменьшают воспаление. Грецкие орехи содержат больше АЛК, чем любые другие орехи. В исследовании 2020 года, опубликованном в журнале Nutrients, оценивалось влияние потребления грецких орехов на профиль жирных кислот омега-3 у здоровых взрослых в течение четырехнедельного периода.

Исследователи обнаружили, что после месяца ежедневного употребления нескольких грамм грецких орехов у испытуемых улучшился статус омега-3. У них также наблюдалось снижение массы тела и жировых отложений, а также увеличение безжировой массы тела и увеличения содержания воды в организме.

Грецкие орехи могут помочь здоровью кишечника и сердца

По словам исследователей, биоактивные соединения в грецких орехах могут играть важную роль в изменении кишечной среды, влияя на исход болезни. В шестинедельном исследовании, проведенном в Пенсильвании среди взрослых с избыточным весом и рисками сердечно-сосудистых заболеваний, добавление грецких орехов в их рацион увеличило количество полезных кишечных бактерий, связанных с пользой для здоровья, включая снижение артериального давления и общего холестерина.

Они помогают снизить кровяное давление

В исследовании 2019 года, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, исследователи обнаружили, что когда испытуемые ели целые грецкие орехи, они получали больше преимуществ, чем когда они придерживались диеты с аналогичным профилем жирных кислот без грецких орехов.

Результаты включали снижение центрального диастолического артериального давления (давления, которое движется к сердцу) и положительные изменения профиля холестерина. Ученые говорят, что это исследование является примером того, как относительно небольшое изменение питания может привести к значительным улучшениям сердечно-сосудистой системы.

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Они могут принести пользу здоровью мозга

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Американском журнале клинического питания, употребление грецких орехов может помочь замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей из групп риска.

Исследователи случайным образом назначили более 600 пожилых людей либо диету с 15% калорий из грецких орехов, либо контрольную диету без грецких орехов. В то время как грецкие орехи не влияли на когнитивные функции здоровых субъектов, МРТ головного мозга показала, что орехи в большей степени влияли на людей из группы повышенного риска, включая заядлых курильщиков и людей с более низкими исходными результатами нейропсихологических тестов.

Ученые обнаружили, что потребление грецкого ореха изменило экспрессию более 450 генов в опухолях / 1zoom.ru

Грецкие орехи защищают от рака груди

Основываясь на предыдущих исследованиях на животных, исследователи оценили влияние роста рака груди у женщин в исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Research. В ходе исследования женщины с опухолью груди были случайным образом распределены между потребителями двух унций грецких орехов в день или отсутствием грецких орехов в течение двух-трех недель до операции.

Первоначальные образцы биопсии сравнивали с образцами, полученными после удаления комков. Ученые обнаружили, что потребление грецкого ореха изменило экспрессию более 450 генов в опухолях таким образом, что это может подавить рост рака и улучшить результаты выживания.

Они играют роль в регулировании веса

В небольшом следе, опубликованном в журнале Diabetes Obesity and Metabolism, испытуемым давали смузи, которые либо содержали грецкие орехи, либо не содержали грецкие орехи в течение пяти дней, пока они жили в контролируемом клиническом исследовательском центре.

Добавление грецких орехов уменьшило чувство голода и улучшило регулирование аппетита. Исследователи говорят, что влияние грецких орехов на сытость может быть связано с изменениями в центральной нервной системе, которые влияют на пищевые сигналы. Этот сдвиг может помочь снизить риск ожирения.

Грецкие орехи могут улучшить мужскую фертильность

Крупнейшее на сегодняшний день клиническое испытание по анализу влияния употребления орехов на сексуальную функцию у здоровых мужчин было опубликовано в журнале Nutrients в 2019 году.

Исследователи обнаружили, что в течение 14 недель мужчины, которые ежедневно ели около двух порций ореховой смеси как часть диеты в западном стиле испытали значительное увеличение оргазмической функции и сексуального влечения. Смесь состояла из 50% грецких орехов, 25% миндаля и 25% фундука.

Еще больше способов насладиться грецкими орехами

Для здорового перекуса сочетайте грецкие орехи со свежими фруктами, окуните их в растопленный черный шоколад или добавьте в энергетические шары. Добавьте грецкие орехи в смузи или овсяные хлопья на завтрак, посыпьте ими суп из черной фасоли или чечевицы на обед и включите их в такие рецепты, как овощные тако и картофель фри на ужин.

Вы также можете взбить простой песто из грецких орехов, приготовленный из грецких орехов, протертых с оливковым маслом первого отжима, базиликом, чесноком, солью и перцем. Полейте им жареные овощи, посыпьте спиралью цуккини или используйте в качестве ароматной сливочной заправки для салатов.