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Грибок ногтей: причины, профилактика и лечение

5 января 2021, 12:27

Грибковые инфекции обычно развиваются с течением времени.

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Грибковые инфекции обычно развиваются с течением времени/Pixabay

Грибковые инфекции могут поражать любую часть тела. Грибы обычно присутствуют в теле и на теле вместе с различными бактериями. Но когда грибок начинает разрастаться, им можно заразиться.

Онихомикоз представляет собой грибковую инфекцию, поражающую либо ногти рук, либо ног.

Грибковые инфекции обычно развиваются с течением времени, поэтому любое немедленное изменение внешнего вида или ощущения вашего ногтя может быть слишком незначительным, чтобы сначала его заметить.

Почему это развивается?

Грибковая инфекция ногтей возникает в результате чрезмерного роста грибков под ногтем или на нем. Грибы процветают в теплой и влажной среде, поэтому такая среда может привести к естественному перенаселению. Те же грибки, которые вызывают зуд спортсмена, микоз и стригущий лишай, могут вызывать инфекции ногтей.

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Грибы, которые уже присутствуют в вашем теле или на нем, могут вызывать инфекции ногтей. Если вы контактировали с кем-то еще, у кого есть грибковая инфекция, возможно, вы тоже заразились ею. Грибковые инфекции поражают ногти на ногах чаще, чем на ногтях, вероятно, потому, что пальцы ног обычно прилегают к обуви, где они находятся в теплой влажной среде.

Если вам делают маникюр или педикюр в маникюрном салоне, обязательно спросите, как персонал дезинфицирует свои инструменты и как часто они это делают. Такие инструменты, как наждачная доска и кусачки для ногтей, могут передавать грибковые инфекции от человека к человеку, если их не продезинфицировать.

Кто подвержен риску грибковых инфекций?

Есть много разных причин грибковых инфекций ногтей. У каждой причины есть свое лечение. Хотя многие причины грибковой инфекции ногтей можно предотвратить, некоторые факторы риска повышают вероятность ее развития. Вероятность развития грибковой инфекции ногтей выше у вас, если вы:

  • диабет
  • есть заболевание, которое вызывает плохое кровообращение
  • возраст старше 65 лет
  • искусственные ногти
  • плавание в общественном бассейне
  • травма ногтя
  • травма кожи вокруг ногтя
  • влажные пальцы рук или ног в течение длительного времени
  • ослабленная иммунная система
  • обувь с закрытым носком, такую ​​как теннисные туфли или ботинки

Инфекции ногтей чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, и инфекции чаще встречаются у взрослых, чем у детей. Если у вас есть члены семьи, которые часто болеют этими грибковыми инфекциями, у вас больше шансов заразиться ими.

Пожилые люди подвержены высокому риску грибковых инфекций ногтей, потому что у них плохое кровообращение. Ногти также растут медленнее и утолщаются с возрастом.

На что это похоже?

Грибковая инфекция ногтя может поражать часть ногтя, весь ноготь или несколько ногтей.

Общие признаки грибковой инфекции ногтей включают:

  • искривленный ноготь, который может оторваться от ногтевого ложа
  • запах, исходящий от инфицированного ногтя
  • ломкий или утолщенный ноготь

Какие бывают распространенные виды грибка ногтей?

Дистальная подногтевая инфекция

Дистальные подногтевые инфекции являются наиболее распространенным типом грибковой инфекции ногтей и могут развиваться как на ногтях рук, так и на ногах. При инфицировании внешний край ногтя имеет неровный вид с белыми и/или желтыми полосами на ногте.

Инфекция поражает ногтевое ложе и нижнюю часть ногтя.

Белая поверхностная инфекция

Белые поверхностные инфекции обычно поражают ногти на ногах. Определенный тип грибка поражает верхние слои ногтя и оставляет на ногте четко выраженные белые пятна.

Со временем эти белые пятна покрывают весь ноготь, который становится грубым, мягким и склонным к рассыпанию. Пятна на ногтях могут стать изъеденными и шелушиться.

Проксимальная подногтевая инфекция

Проксимальные подногтевые инфекции встречаются редко, но могут поражать как ногти на руках, так и на ногах. По мере распространения инфекции вверх у основания ногтя появляются желтые пятна.

Эта инфекция обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системой. Это также может быть результатом незначительной травмы ногтя.

Кандидозная инфекция

Кандидозные дрожжи вызывают этот тип инфекции. Он может поражать ногти, ранее поврежденные в результате перенесенной инфекции или травмы. Чаще всего Candida поражает ногти. Это часто происходит у людей, которые часто замачивают руки в воде.

Эти инфекции обычно начинаются с кутикулы вокруг ногтя, которая становится опухшей, красной и болезненной на ощупь. Сам ноготь может частично оторваться от ногтевого ложа или полностью выпасть.

Как узнать, есть ли у меня грибковая инфекция ногтей?

Поскольку другие инфекции могут поражать ногти и имитировать симптомы грибковой инфекции ногтей, единственный способ подтвердить диагноз - обратиться к врачу. Они соскребают ноготь и исследуют под микроскопом признаки грибка.

В некоторых случаях ваш врач может отправить образец в лабораторию для анализа и идентификации.

Лечение грибка ногтей

Продукты, отпускаемые без рецепта, средство от грибка ногтей, мазь от грибка ногтей, обычно не рекомендуются для лечения инфекций ногтей, поскольку они не дают надежных результатов. Вместо этого ваш врач может назначить пероральные противогрибковые препараты. Ваш врач также может назначить эффективное средство от грибка ногтей на ногах, другие противогрибковые препараты, например, противогрибковый лак для ногтей.

В зависимости от типа грибка, вызывающего инфекцию, а также от степени заражения, вам, возможно, придется принимать эти лекарства в течение нескольких месяцев. Растворы для местного применения обычно не эффективны при лечении грибковых инфекций ногтей на ногах.

Лечение, которое полностью избавит ваше тело от грибковой инфекции, не является гарантированным. Также возможны осложнения от грибковой инфекции. Лучшее средство от запущенного грибка ногтей - это, как правило, комплексная терапия.

Советы по предотвращению грибковых инфекций ногтей

Внесение нескольких простых изменений в образ жизни может помочь предотвратить грибковое поражение ногтей. Заботясь о ногтях, держите их подстриженными и чистыми, это хороший способ предотвратить инфекции.

Также избегайте травмирования кожи вокруг ногтей. Если у вас будут влажные или мокрые руки в течение длительного времени, вы можете надеть резиновые перчатки.

К другим способам предотвращения грибковых инфекций ногтей относятся:

  • мытье рук после прикосновения к инфицированным ногтям
  • хорошо сушить ноги после душа, особенно между пальцами ног
  • маникюр или педикюр в надежных салонах
  • избегать ходить босиком в общественных местах
  • сокращение использования искусственных ногтей и лака для ногтей
здоровье
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