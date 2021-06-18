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Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы

18 июня 2021, 23:31

Ядовитые грибы сложно идентифицировать в дикой природе.

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Каждый из них имеет уникальный внешний вид и вкус. / 1zoom.ru

Грибы бывают разных форм, размеров и цветов. Те, которые не токсичны, оказываются вполне полезными и вкусными.

В течение многих лет они использовались из-за их уникальной способности добавлять аромат в кухни многих культур. Хотя на самом деле это грибы, для приготовления пищи грибы относятся к категории овощей. Грибы позволяют добавить лишнего вкуса без натрия и жира, пишет Healthline.

Ядовитые грибы сложно идентифицировать в дикой природе, поэтому всегда следует покупать их в надежном продуктовом магазине или на рынке. Наиболее распространенные типы, которые можно найти в продуктовых магазинах:

  • шиитаке
  • портобелло
  • кримин
  • белый гриб
  • устрица
  • энокибук

Каждый из них имеет уникальный внешний вид и вкус.

Выбирая грибы, убедитесь, что они плотные, не влажные на ощупь и на них нет плесени. Их можно хранить в бумажном пакете в холодильнике около пяти дней. Удалите грязь щеткой и слегка промойте их, когда будете готовы к использованию.

Пищевая ценность грибов

Вы не ошибетесь с грибами. Они обезжирены, содержат мало натрия, низкокалорийны и не содержат холестерина.

Они также богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Пищевая ценность зависит от вида грибов. Но в целом они являются хорошим источником следующих питательных веществ.

Антиоксиданты

Антиоксиданты помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами, которые могут вызывать такие заболевания, как сердечные заболевания и рак. Они также защищают вас от повреждений, вызванных старением, и укрепляют вашу иммунную систему. Грибы богаты антиоксидантом - селеном. Фактически, они являются лучшим источником минерала в ассортименте продукции.

Бета-глюкан

Бета-глюкан - это форма растворимых пищевых волокон, которые тесно связаны с повышением уровня холестерина и укреплением здоровья сердца. Он также может помочь вашему организму регулировать уровень сахара в крови, снижая риск диабета 2 типа. Считается, что вешенки и грибы шиитаке содержат наиболее эффективные бета-глюканы.

Витамины группы BГрибы богаты витамином B: рибофлавином, ниацином и пантотеновой кислотой. Комбинация помогает защитить здоровье сердца. Рибофлавин полезен для красных кровяных телец. Ниацин полезен для пищеварительной системы и для поддержания здоровья кожи. Пантотеновая кислота полезна для нервной системы и помогает организму вырабатывать необходимые гормоны.

Медь

Медь помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, которые используются для доставки кислорода по всему телу. Минерал также важен для других процессов в организме, таких как поддержание здоровья костей и нервов. Даже после приготовления 1 чашка грибов может обеспечить около одной трети рекомендуемого дневного количества меди.

Калий

Калий чрезвычайно важен для работы сердца, мышц и нервов. В 2/3 стакана приготовленных грибов портобелло примерно столько же калия, сколько в банане среднего размера.

Как есть грибы

Грибы невероятно универсальны. Вы можете приготовить их разными способами и сочетать с множеством разных ингредиентов. Нарежьте их сырыми и бросьте в салат, жарьте на гриле, тушите или запекайте. Добавляйте их в супы, бутерброды, роллы, запеканки и блюда итальянской кухни. Грибы подходят как гарнир или как основное блюдо для вегетарианцев. Грибы портобелло часто подают как "гамбургеры" или "стейки" из-за их мясистой текстуры.

Попробуйте разные способы приготовления грибов с помощью этих полезных рецептов.

Если сейчас вы не едите много грибов, их определенно стоит изучить. Поэкспериментируйте с разными рецептами и добавляйте в свои блюда дополнительные питательные вещества.

здоровье
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