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Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

22 июня 2021, 13:35
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Мальчика в областную детскую больницу в Днепр доставили из Новомосковской районной больницы еще 17 июня 2021 года - уже в крайне тяжелом состоянии.

Гриб
Гриб / Emma Varley / flickr.com

В Днепре в областной детской больнице из-за отравления грибами скончался девятилетний мальчик. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Алексей Власов, сообщает Наш город.

По словам медика, мальчика в областную детскую больницу доставили из Новомосковской районной больницы 17 июня. Он был в тяжелом состоянии из-за отравления грибами.

"Нам рассказали, что грибы собирал отец ребенка. Вероятно, среди них была и бледная поганка, потому отравление было очень серьезное. Ребенок был в тяжелом состоянии", — сказал Власов.

По словам врача, несмотря на усилия мальчика не удалось спасти.

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Напомним, ранее Черниговской области – в селе Александровка Добрянской общины мать накормила четырех детей супом с грибами. В результате отравления 5-летняя девочка и 7-месячный мальчик умерли в больнице.

Старшего мальчика, который живет с бабушкой и грибную похлебку не ел, соцслужбы временно изъяли из семьи.

грибы новости Украины
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