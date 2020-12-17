УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Грипп и инкубационный период: когда вы наиболее заразны?

17 декабря 2020, 22:05

Чтобы понять инкубационный период гриппа, сначала рекомендуется изучить сам вирус.

термометр, грипп
Чтобы понять инкубационный период гриппа, сначала рекомендуется изучить сам вирус.

Одна из самых тревожных вещей, связанных с гриппом - помимо резких симптомов - это то, что вы можете ходить с вирусом, даже не зная, что вы инфицированы.

К сожалению, это также означает, что вы можете за это время передать грипп множеству других людей - опять же, даже не подозревая, что у вас вообще грипп.

Этот период известен как инкубационный период гриппа, и "это главная причина того, почему грипп так легко распространяется", - говорит Кэтрин Болинг, доктор медицины, врач первичной медико-санитарной помощи медицинского центра Baltimore's Mercy Medical Center.

Но хотя вы, вероятно, слышали все о симптомах гриппа (лихорадка, кашель, усталость и т. д.), лучшей профилактике (прививка от гриппа) и даже о любых возможных средствах лечения, вы можете быть немного менее уверены в том, что такое инкубационный период гриппа, что это значит и есть ли способ узнать, больны ли вы. Вот, что говорят эксперты.

Читайте такжеУченый назвал главное отличие гриппа от коронавируса

Во-первых, что такое грипп?

Чтобы понять инкубационный период гриппа, сначала рекомендуется изучить сам вирус. По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), грипп представляет собой заразную респираторную инфекцию, вызываемую несколькими вирусами гриппа, поражающими нос, горло и легкие.

Каждый год от гриппа заболевают миллионы людей, тысячи госпитализируются и умирают от гриппа.

Любой может заразиться гриппом и передать его другим - даже здоровые люди. Вирус может быть особенно опасным для определенных групп, включая очень молодых, пожилых, беременных женщин и людей с определенными заболеваниями, поэтому так страшно, что вы можете заразиться гриппом и не знать об этом.

У людей, инфицированных гриппом, в течение недели могут развиваться такие симптомы, как жар, озноб, мышечные боли, кашель, заложенность, головная боль и усталость. Большинство пациентов с гриппом поправляются в течение двух недель, но у некоторых людей могут развиться серьезные осложнения, такие как пневмония.

Что такое инкубационный период?

Важно отметить, что инкубационный период не является уникальным для гриппа. У COVID-19, например, тоже есть инкубационный период, как и у многих других инфекционных заболеваний.

"Инкубационный период - это, по сути, период от момента, когда вы подвергаетесь воздействию какого-либо патогена, до того момента, когда вы начинаете проявлять признаки или симптомы этого болезненного процесса", - говорит Эрик Блютингер, доктор медицины, врач скорой медицинской помощи в Mount Sinai Queens. Итак, если вы заразились гриппом от друга, который болен, время между моментом, когда вы тусовались, и появлением симптомов является инкубационным периодом.

Ваше тело начинает реагировать на вирус, как только вы подвергаетесь его воздействию, через нечто, называемое вашей врожденной иммунной системой, или той, с которой вы родились, которая помогает предотвратить попадание вредных веществ в ваше тело. Как только вирус преодолевает врожденную иммунную систему - после того, как вирус успел размножиться в вашем теле - срабатывает ваша более целенаправленная адаптивная иммунная система, и ваши симптомы усиливаются.

Как долго длится инкубационный период гриппа?

Не существует точных временных рамок, одинаковых для каждого больного гриппом, но, в целом, инкубационный период гриппа может составлять от одного до четырех дней, а средняя продолжительность составляет два дня.

Люди, заболевшие гриппом, являются наиболее заразными в первые три-четыре дня после заражения, что может совпадать с инкубационным периодом. Большинство здоровых взрослых могут заразить других, начиная с дня до того, как у них проявятся симптомы, и продолжают оставаться заразными до семи дней после того, как они заболеют.

"Люди болеют гриппом и находятся вне дома и занимаются своими обычными делами, контактируя с другими до того, как заболеют", - говорит доктор Болинг. "За это время можно заразить множество людей", добавляет он.

Вы узнаете, что у вас инкубационный период гриппа?

Нет. "Обычно грипп распознается только при появлении симптомов", - говорит доктор Блютингер. "Инкубационный период определить нелегко".

Доктор Болинг говорит, что когда у вас развиваются симптомы гриппа, у вас есть хоть какое-то представление о том, когда был ваш инкубационный период.

Единственный способ узнать, когда у вас инкубационный период, - это когда вы действительно его переживаете, если знаете, что заразились гриппом. Но, к сожалению, большинство людей заражаются, даже не подозревая об этом.

Хорошая сторона всего этого, если она вообще существует, заключается в том, что проверенные методы предотвращения распространения COVID-19 также работают для снижения вашего риска, как заражения, так и передачи гриппа. Итак, если вы случайно заболели гриппом, ношение маски во время прогулки и практика социального дистанцирования должны иметь большое значение для того, чтобы ваш инкубационный период не навредил никому.

здоровье грипп
Сейчас вы просматриваете новость «Грипп и инкубационный период: когда вы наиболее заразны?». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровыхМощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Какую колбасу нельзя покупать - советы экспертаКакую колбасу нельзя покупать - советы эксперта Самый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизньСамый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизнь Названы продукты, которые помогают выглядеть моложеНазваны продукты, которые помогают выглядеть моложе Как уснуть, если проснулся ночью: эксперты назвали легкие способыКак уснуть, если проснулся ночью: эксперты назвали легкие способы
Следующий материал

Последние новости

22:50
Геращенко озвучил вероятные кандидатуры на пост мэра Харькова
22:36
Комаровский назвал отличие коронавируса у детей и взрослых Видео
22:16
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
22:14
Смерть Кернеса: журналистка рассказала, кто станет новым мэром Видео
22:05
Грипп и инкубационный период: когда вы наиболее заразны? Видео
Реклама
22:00
Вышел "взрослый" трейлер The Callisto Protocol – sci-fi хоррора от создателя культовой Dead Space Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в восьмой серии 17-12-2020
21:49
Болит спина: как эмоциональное состояние может повлиять на нее Видео
21:46
В США из-за климата распространяется амеба, разрушающая мозг Видео
21:20
Дефицит витамина D: нехарактерные признаки Видео
21:17
ЕС обновил перечень стран "зеленой зоны" - есть ли в списке Украина
21:08
Названа тройка самых богатых семей США по версии Forbes Видео
20:56
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
20:55
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в седьмой серии 17-12-2020
20:54
Российское государство - это мозг с одной извилиной мнение
20:41
Лаврову подарили в Боснии украинскую икону: украинцы возмущены
20:33
Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
20:31
Twitter закроет некогда безумно популярное приложение Periscope: названа дата
20:26
Праздник приближается: Укрзализныця анонсировала новые поезда Видео
20:24
Мария Шарапова выходит замуж и показала будущего мужа
Реклама
20:23
Пчелиная пыльца: 3 научных подтверждения "полезности" продукта Видео
19:58
На главной елке страны скандальную шляпу заменили на звезду Видео
19:46
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
19:45
В ТКГ пожаловались на неподобающее поведение пропутинских боевиков
19:44
Пришло время получать подарки – в Epic Games Store началась праздничная раздача бесплатных игр
19:29
Зак Снайдер анонсировал раннюю премьеру Лиги справедливости
19:15
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods Max Видео
19:11
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
19:09
Зеленский поведал, когда украинцам ожидать вакцину от COVID-19 Видео
18:54
Врач рассказал о 3 медицинских состояниях, которые медики часто пропускают Видео
18:36
В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий: как именно
18:32
В Сеть попали промо кадры нового сезона Ведьмака на Netflix Фото
18:27
Эксперт ошарашил последствиями отравления Навального для Путина
18:26
Россию отстранили от международных спортивных соревнований
18:03
Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасности Видео
18:01
Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 - опрос Видео
17:58
Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая Видео
17:55
Кабмин предлагает Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА
17:41
В Днепре чиновница придумывала фейковые жалобы на предпринимателей Видео
17:34
Данилов резко прошелся по статусу русского языка в Молдове
Реклама
17:20
Евросоюз включил Telegram и ВКонтакте в список "наблюдения за пиратством": чем это обернется
17:16
Украине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg Видео
17:11
Подрядчик Шулявского моста матерно откомментировал падение столбов Видео
17:06
Финалистка Супер топ-модель по-украински увлекается БДСМ
17:01
Пульмонолог рассказал, при каких обстоятельствах пациент умрет от COVID-19 Видео
16:26
Подорожание проезда в маршрутках: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
16:24
Крым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции Видео
16:04
Фенхель: 4 преимущества для здоровья Видео
15:58
Diablo 4: стали известны новые подробности одного из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии Видео
15:44
Долги перед Нафтогазом являются искусственными и должны быть списаны - эксперт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять