Грипп и инкубационный период: когда вы наиболее заразны?

Чтобы понять инкубационный период гриппа, сначала рекомендуется изучить сам вирус.

Одна из самых тревожных вещей, связанных с гриппом - помимо резких симптомов - это то, что вы можете ходить с вирусом, даже не зная, что вы инфицированы.

К сожалению, это также означает, что вы можете за это время передать грипп множеству других людей - опять же, даже не подозревая, что у вас вообще грипп.

Этот период известен как инкубационный период гриппа, и "это главная причина того, почему грипп так легко распространяется", - говорит Кэтрин Болинг, доктор медицины, врач первичной медико-санитарной помощи медицинского центра Baltimore's Mercy Medical Center.

Но хотя вы, вероятно, слышали все о симптомах гриппа (лихорадка, кашель, усталость и т. д.), лучшей профилактике (прививка от гриппа) и даже о любых возможных средствах лечения, вы можете быть немного менее уверены в том, что такое инкубационный период гриппа, что это значит и есть ли способ узнать, больны ли вы. Вот, что говорят эксперты.

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Во-первых, что такое грипп?

Чтобы понять инкубационный период гриппа, сначала рекомендуется изучить сам вирус. По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), грипп представляет собой заразную респираторную инфекцию, вызываемую несколькими вирусами гриппа, поражающими нос, горло и легкие.

Каждый год от гриппа заболевают миллионы людей, тысячи госпитализируются и умирают от гриппа.

Любой может заразиться гриппом и передать его другим - даже здоровые люди. Вирус может быть особенно опасным для определенных групп, включая очень молодых, пожилых, беременных женщин и людей с определенными заболеваниями, поэтому так страшно, что вы можете заразиться гриппом и не знать об этом.

У людей, инфицированных гриппом, в течение недели могут развиваться такие симптомы, как жар, озноб, мышечные боли, кашель, заложенность, головная боль и усталость. Большинство пациентов с гриппом поправляются в течение двух недель, но у некоторых людей могут развиться серьезные осложнения, такие как пневмония.

Что такое инкубационный период?

Важно отметить, что инкубационный период не является уникальным для гриппа. У COVID-19, например, тоже есть инкубационный период, как и у многих других инфекционных заболеваний.

"Инкубационный период - это, по сути, период от момента, когда вы подвергаетесь воздействию какого-либо патогена, до того момента, когда вы начинаете проявлять признаки или симптомы этого болезненного процесса", - говорит Эрик Блютингер, доктор медицины, врач скорой медицинской помощи в Mount Sinai Queens. Итак, если вы заразились гриппом от друга, который болен, время между моментом, когда вы тусовались, и появлением симптомов является инкубационным периодом.

Ваше тело начинает реагировать на вирус, как только вы подвергаетесь его воздействию, через нечто, называемое вашей врожденной иммунной системой, или той, с которой вы родились, которая помогает предотвратить попадание вредных веществ в ваше тело. Как только вирус преодолевает врожденную иммунную систему - после того, как вирус успел размножиться в вашем теле - срабатывает ваша более целенаправленная адаптивная иммунная система, и ваши симптомы усиливаются.

Как долго длится инкубационный период гриппа?

Не существует точных временных рамок, одинаковых для каждого больного гриппом, но, в целом, инкубационный период гриппа может составлять от одного до четырех дней, а средняя продолжительность составляет два дня.

Люди, заболевшие гриппом, являются наиболее заразными в первые три-четыре дня после заражения, что может совпадать с инкубационным периодом. Большинство здоровых взрослых могут заразить других, начиная с дня до того, как у них проявятся симптомы, и продолжают оставаться заразными до семи дней после того, как они заболеют.

"Люди болеют гриппом и находятся вне дома и занимаются своими обычными делами, контактируя с другими до того, как заболеют", - говорит доктор Болинг. "За это время можно заразить множество людей", добавляет он.

Вы узнаете, что у вас инкубационный период гриппа?

Нет. "Обычно грипп распознается только при появлении симптомов", - говорит доктор Блютингер. "Инкубационный период определить нелегко".

Доктор Болинг говорит, что когда у вас развиваются симптомы гриппа, у вас есть хоть какое-то представление о том, когда был ваш инкубационный период.

Единственный способ узнать, когда у вас инкубационный период, - это когда вы действительно его переживаете, если знаете, что заразились гриппом. Но, к сожалению, большинство людей заражаются, даже не подозревая об этом.

Хорошая сторона всего этого, если она вообще существует, заключается в том, что проверенные методы предотвращения распространения COVID-19 также работают для снижения вашего риска, как заражения, так и передачи гриппа. Итак, если вы случайно заболели гриппом, ношение маски во время прогулки и практика социального дистанцирования должны иметь большое значение для того, чтобы ваш инкубационный период не навредил никому.