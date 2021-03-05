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Идеальный размер пениса по версии женщин - исследование

5 марта 2021, 02:04
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Американские ученые опросили десятки и десятки гетеросексуальных женщин и те рассказали, какой длиной пениса, по их мнению, должен обладать мужчина

Пенис, лед
Идеальный размер пениса по версии женщин / Flickr / Peter Jaspers

Самый главный вопрос, который волнует мужскую часть человечества ‒ то, что реально думают женщины о размере их пенисов (и что обсуждают с подругами после четырех-пяти бокалов вина). Журнал Maxim опубликовал результаты опроса, который провели ученые из Калифорнийского университета.

Исследователи решили разобраться в данном щекотливом вопросе и опросили 75 гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет по поводу того, какая длина пениса представляется им идеальной. И они, как обычно бывает, не стали говорить: "размер не главное, важно, чтобы человек был хороший ". Участницам эксперимента продемонстрировали 33 трехмерные модели пенисов, которые женщины проранжировали с точки зрения привлекательности.

И приз зрительских симпатий завоевал экспонат длиной 16,4 сантиметра. Но есть один момент. Такой размер женщины назвали идеальным для случайного секса или секса на одну ночь. А для длительных отношений или брака женщины предпочитают пенисы длиной 15 сантиметра.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Дании на общественном национальном телеканале DR Ramasjang началась трансляция детского мультсериала Джон Диллерманд (датский эвфемизм слова "пенис").
  • Сюжет сериала построен вокруг мужчины по имени Джон с самым длинным в мире и волшебным пенисом.
секс интим
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