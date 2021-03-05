Идеальный размер пениса по версии женщин - исследование

Идеальный размер пениса по версии женщин / Flickr / Peter Jaspers

Самый главный вопрос, который волнует мужскую часть человечества ‒ то, что реально думают женщины о размере их пенисов (и что обсуждают с подругами после четырех-пяти бокалов вина). Журнал Maxim опубликовал результаты опроса, который провели ученые из Калифорнийского университета.

Исследователи решили разобраться в данном щекотливом вопросе и опросили 75 гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет по поводу того, какая длина пениса представляется им идеальной. И они, как обычно бывает, не стали говорить: "размер не главное, важно, чтобы человек был хороший ". Участницам эксперимента продемонстрировали 33 трехмерные модели пенисов, которые женщины проранжировали с точки зрения привлекательности.

И приз зрительских симпатий завоевал экспонат длиной 16,4 сантиметра. Но есть один момент. Такой размер женщины назвали идеальным для случайного секса или секса на одну ночь. А для длительных отношений или брака женщины предпочитают пенисы длиной 15 сантиметра.

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