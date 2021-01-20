Икота: в чем ее опасность для здоровья

Когда ваша диафрагма сжимается, ваши легкие поглощают кислород. / Pixabay

Икота - это повторяющиеся неконтролируемые сокращения мышцы диафрагмы. Ваша диафрагма - это мышца, расположенная чуть ниже легких. Она отмечает границу между грудью и животом.

Диафрагма регулирует дыхание. Когда ваша диафрагма сжимается, ваши легкие поглощают кислород. Когда ваша диафрагма расслабляется, ваши легкие выделяют углекислый газ.

Неравномерное сокращение диафрагмы вызывает икоту. Каждый спазм диафрагмы приводит к внезапному смыканию гортани и голосовых связок. Это приводит к внезапному приливу воздуха в легкие. Ваше тело реагирует ахом или чириканьем, создавая звук, характерный для икоты.

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Сингултус - это медицинский термин, обозначающий икоту.

Начало икоты

Икоту невозможно предвидеть. При каждом спазме обычно возникает легкое сжатие в груди или горле, прежде чем издается характерный звук икоты.

Большинство случаев икоты начинаются и заканчиваются внезапно без какой-либо видимой причины. Эпизоды обычно длятся всего несколько минут.

Икота, продолжающаяся более 48 часов, считается постоянной. Икота, продолжающаяся более двух месяцев, считается трудноизлечимой или трудноуправляемой.

Икота - причины:

Выявлены многочисленные причины икоты. Однако окончательного списка триггеров нет. Икота часто возникает и исчезает без видимой причины.

Возможные частые причины кратковременной икоты:

переедание

острая пища

употребление алкоголя

употребление газированных напитков

употребление очень горячей или очень холодной пищи

резкое изменение температуры воздуха

глотание воздуха во время жевания резинки

волнение или эмоциональный стресс

аэрофагия (глотание слишком большого количества воздуха)

Икота, продолжающаяся более 48 часов, классифицируется по типу раздражителя, вызвавшего приступ.

Большинство стойких приступов икоты вызвано травмой или раздражением блуждающего нерва или диафрагмального нерва. Блуждающий и диафрагмальный нервы контролируют движение диафрагмы. На эти нервы могут влиять:

раздражение барабанной перепонки, которое может быть вызвано посторонним предметом

раздражение или болезненность горла

зоб (увеличение щитовидной железы)

гастроэзофагеальный рефлюкс (желудочная кислота возвращается в пищевод, трубку, по которой пища перемещается изо рта в желудок)

опухоль пищевода или киста

Другие причины икоты могут быть связаны с центральной нервной системой (ЦНС). ЦНС состоит из головного и спинного мозга. Если ЦНС повреждена, ваше тело может потерять способность контролировать икоту.

Повреждение ЦНС, которое может привести к стойкой икоте, включает:

инсульт

рассеянный склероз (хроническое дегенеративное заболевание нервов)

опухоли

менингит и энцефалит (инфекции, которые могут вызвать отек мозга)

травма головы или черепно-мозговая травма

гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге)

нейросифилис и другие инфекции головного мозга

Икота, которая длятся дольше, также может быть вызвана:

злоупотребление алкоголем

употребление табака

реакция анестезии после операции

определенные классы наркотиков, включая барбитураты, стероиды и транквилизаторы

диабет

электролитный дисбаланс

почечная недостаточность

артериовенозная мальформация (состояние, при котором артерии и вены переплетаются в головном мозге)

лечение рака и химиотерапии

Болезнь Паркинсона (дегенеративное заболевание головного мозга)

Иногда медицинская процедура может случайно вызвать у вас длительную икоту. Эти процедуры используются для лечения или диагностики других состояний и включают:

использование катетеров для доступа к сердечной мышце

установка пищеводного стента для поддержки открытого пищевода

бронхоскопия (когда используется инструмент, чтобы заглянуть внутрь ваших легких)

трахеостомия (создание хирургического отверстия в шее, позволяющего дышать вокруг обструкции дыхательных путей)

Факторы риска икоты

Икота может возникнуть в любом возрасте. Она может возникнуть даже в то время, когда плод еще находится в утробе матери. Однако есть несколько факторов, которые могут увеличить вероятность развития икоты.

Факторы, усиливающие вероятность появления икоты:

мужской пол

сильные умственные или эмоциональные реакции, от тревоги до возбуждения

общая анестезия

операция, особенно абдоминальная

Лечение икоты

В большинстве случаев икота не является экстренной ситуацией или поводом для беспокойства. Однако продолжительный эпизод может быть неприятным и разрушительным для повседневной жизни.

Обратитесь к врачу, если икота продолжается более двух дней. Они могут определить степень вашей икоты по отношению к вашему общему состоянию здоровья и другим состояниям.

Существует множество способов лечения икоты. Как правило, кратковременная икота проходит сама собой.

Хотя доказано, что ни один из них не останавливает икоту, в домашних условиях можно попробовать следующие способы лечения икоты:

Вдохните в бумажный пакет.

Съешьте чайную ложку сахарного песка.

Задержите дыхание.

Выпейте стакан холодной воды.

Потяните за язык.

Поднимите язычок ложкой. Ваш язычок - это кусок мясистой ткани, подвешенный над языком.

Попытка целенаправленно ахнуть или отрыгнуть.

Подведите колени к груди и сохраните это положение.

Попробуйте выполнить маневр Вальсальвы, закрыв рот и нос и с силой выдохнув.

Расслабьтесь и дышите медленно и контролируемо.

Если через 48 часов у вас все еще есть икота, обратитесь к врачу. Ваш врач может попробовать промывание желудка (откачивание желудка) или массаж каротидного синуса (растирание основной сонной артерии на шее).

Если причина икоты не ясна, врач может порекомендовать анализы. Они могут помочь обнаружить любое основное заболевание или состояние.

Следующие тесты могут быть полезны для определения причины постоянной или трудноизлечимой икоты:

анализы крови для выявления признаков инфекции, диабета или заболевания почек

функциональные пробы печени

визуализация диафрагмы с помощью рентгена грудной клетки, компьютерной томографии или МРТ

эхокардиограмма для оценки функции сердцаэндоскопия, при которой используется тонкая трубка с подсветкой с камерой на конце для исследования пищевода, трахеи, желудка и кишечника

бронхоскопия, при которой используется тонкая трубка с подсветкой с камерой на конце для исследования ваших легких и дыхательных путей

Устранение любых причин, лежащих в основе икоты, обычно поможет их устранить. Если у стойкой икоты нет очевидной причины, можно назначить несколько лекарств от икоты.

Возможные осложнения невылеченной икоты

Длительная икота может быть неприятной и даже вредной для вашего здоровья. Если не лечить, продолжительная икота может нарушить ваш режим сна и питания, что приведет к:

бессоннице

истощению

недоеданию

потере веса

обезвоживанию

Как предотвратить икоту

Не существует проверенного метода предотвращения икоты. Однако, если вы часто испытываете икоту, вы можете попытаться уменьшить воздействие известных триггеров.

Следующее может помочь снизить вашу предрасположенность к икоте: