Имбирь для похудения: ученые указали на "подводные камни"

Лечебные свойства имбиря связаны с двумя основными типами биологически активных соединений. / Фото pixabay.com

Во всем мире имбирь использовался как пряность и компонент традиционной медицины на протяжении тысяч лет. Было показано, что он обладает множеством преимуществ для здоровья, в том числе антиоксидантными и против тошнотворными свойствами, а некоторые исследования показывают, что имбирь также может помочь при похудении.

Лечебные свойства имбиря связаны с двумя основными типами биологически активных соединений.

Вот что говорится в исследовании о том, насколько эффективен имбирь для похудения, поддержания веса и других метаболических и сердечно-сосудистых процессов.

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Насыщает

В небольшом исследовании 2012 года 10 мужчин потребляли 2 грамма сухого порошка имбиря, растворенного в горячей воде, после завтрака. Результаты показали, что испытуемые дольше чувствовали себя сытыми после того, как выпили имбирный напиток.

Кроме того, когда испытуемые принимали имбирный напиток, они испытывали повышенное сжигание калорий на 43 ккал после еды по сравнению с контрольным напитком, содержащим только воду. Однако это исследование ограничено, потому что это был быстрый эксперимент, измерения проводились после одного напитка имбиря, в отличие от длительного исследования.

Мари-Пьер Сент-Онж, доктор философии, исследователь питания в Колумбийском университете и соавтор этого исследования, говорит, что эти результаты показывают, что имбирь может влиять на способность человека худеть, например, если он пьет имбирь без сахара.

Может помочь сжечь жир

Небольшое исследование 2019 года, проведенное в Южной Корее, дало 80 тучным людям этанольный экстракт имбиря, приготовленный на пару, который содержит более мощный шогаол, чем обычный имбирь, или плацебо, чтобы выяснить, помогает ли имбирь уменьшить жировые отложения.

Хотя обеим группам было рекомендовано придерживаться своих типичных диет, исследование показало, что группа, принимавшая экстракт имбиря, потеряла больше жира, чем контрольная группа. Это говорит о том, что добавка имбиря может способствовать похудению даже без других диетических изменений.

Может снизить секрецию инсулина

Обзор 2018 года показал, что имбирь не влияет на уровень инсулина, но снижает резистентность к инсулину, что может быть фактором смягчения симптомов диабета 2 типа. Есть также доказательства того, что поддержание потери веса связано с улучшением чувствительности к инсулину.

Может помочь с контролем веса

Тот же обзор 2018 года также показал, что потребление имбиря связано со снижением массы тела, соотношения талии и бедер и уровня глюкозы натощак, хотя ИМТ не изменился.

Может помочь при воспалении

В экспериментах на животных имбирь проявлял противовоспалительные свойства. В клинических испытаниях на людях необходимы дополнительные исследования, но одно небольшое исследование показывает, что те, кто употреблял имбирь, испытывали меньше воспалительной боли после упражнений, чем группа плацебо.

Поскольку ожирение - это хроническое воспаление, по словам Берриджа, употребление имбиря может помочь поддержать регулярный режим упражнений, что может помочь в потере веса.

Недостатки имбиря

У употребления имбиря есть несколько недостатков, если у вас нет на него аллергии. Тем не менее, нет исследований о том, какая форма имбиря, такая как маринованный, порошкообразный или сырой, оптимальна для похудения у людей.

Берридж предупреждает, что в большинстве исследований проверенные количества составляют всего несколько граммов, поэтому людям следует соблюдать осторожность с дозировкой и проконсультироваться с врачом при добавлении их в свой рацион витаминов и добавок.