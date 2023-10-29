Именно этот минерал поможет снять боль: фармацевт рассказала, как помочь себе при менструации

Возможно, если у вас есть такая проблема, вы страдаете дефицитом одного из макроэлементов.

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Боль при месячных, что делать / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mon_baranka), flickr (Jamie)

Многие женщины прекрасно знают какими сильными и неприятными есть симптомы при менструации. Боль в животе - лишь один из симптомов, который может нарушить планы на несколько дней, и не все врачи знают, как их лечить.

К счастью, избавиться от мучений можно. Для этого можно воспользоваться лайфхаком, которым поделилась одна девушка-фармацевт в TikTok.

Как избавиться от боли при месячных

"Это самая важная информация для девочек, у которых страшно болезненные месячные. Плюс ко всему - диарея, головная боль, спазмы и все вот это прекрасное", - начала свой рассказ фармацевт. видео дня

Девушка рассказала, что всю жизнь страдает дисменореей (сильной болью при менструации), от которой избавиться она не могла. Но в этом помогла случайность.

Фармацевт говорит, что не так давно у нее началась бессонница и она обратилась к врачу. Специалист прописал ей магний, и она его пропила за две недели до начала месячных. Уже скоро у нее прошла не только бессонница, но и дисменорея.

"У меня правда прошли бессоницы и улучшилось настроение. И я понимала, что вот-вот скоро начнется вот этот вот тотальный разнос. Настал день Х и я приготовила обезболивающие...и тут...никаких болезненных позывов нет!", - говорит девушка.

Болей у нее не было не только во время менструации, но и до, и после нее. Кроме этого пропали и другие симптомы и она предположила, что все дело в магнии. Продолжив пить минерал, фармацевт поделилась, что и следующие месячные прошли безболезненно.

"Я провела небольшой эксперимент и написала об этом сестре и подруге. Они тоже пропили магний, и у них тоже прошла боль!", - рассказывает она.

После этого девушка решила поискать информацию о том, как магний влияет на месячные и нашла исследования, которые подтверждают информацию о том, что при дефиците магния проявляются все симптомы ПМС.

Для чего нужен магний

В другом видео фармацевт ответила на вопросы подписчиков о пользе магния и о том, что это за элемент. Она рассказала, что магний нужен всем системам организма, и при его дефиците нарушается их работа.

Специалист также поделилась, что не всем можно принимать магний. Например, людям при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язве, печеночной недостаточности и синдроме раздраженного кишечника противопоказан.

Кроме того, дефицит магния - очень распространенное явление среди людей и оно объяснено развитием селекции. А именно - улучшение продуктов питания, чем быстрее и больше они - тем меньше в них полезных веществ.

Она поделилась, что пила магний цитрат, но это не самая лучшая его форма, хоть и самая дешевая.

"Лучше пить хелатную форму, она усваивается лучше. Цитрат усваивается не так хорошо, а оксид магния - вообще очень плохо", - объясняет специалистка.

Человеку для поддержания работы всех систем организма нужно 350-400 мг магния в сутки, но с еды получить его довольно сложно. Минерал также не накапливается в организме и быстро с него выводится, поэтому его можно пить как постоянно, так и курсами.

Смотрите, как избавиться от сильной боли при месячных:

@mon_baranka ⚠️Боли могут возникать от разных причин, дефицит магния одна из самых распространенных⚠️ я пила магрий цитрат (400 мг в день), но лучше пить хелатную форму ♬ Cafe / video cute lofi ♪ Chill(885831) - ImoKenpi-Dou ♬ Cafe / video cute lofi ♪ Chill(885831) - ImoKenpi-Dou

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