Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "гамма" / GettyImages

Бразильский штамм коронавируса "Гамма" не так опасен, как индийский вариант COVID-19. Об этом заявил известный ученый вирусолог и иммунолог Виталий Зверев в комментарии портал Лента.ру.

По словам специалиста, бразильский штамм наиболее схож с британским. При этом его мутации не столь серьезны, как в индийском варианте, и вакцины должны с ним справиться. Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового варианта патогена, поскольку риск того, что он заменит варианты, которые уже циркулируют в России, мал.

"По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику", — подытожил Зверев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

С 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".