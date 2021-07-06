УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом

6 июля 2021, 03:20
Прослушать новость
Остановить

У ученых есть сразу несколько предположений, с чем связано такое положение вещей - высказался директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

Аллергия
Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом / Flickr

Пациенты с аллергией гораздо реже заражаются коронавирусом COVID-19. Соответствующее заявление директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов сделал в комментарии РИА Новости.

"С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", — заявил он.

Хаитов отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем связано такое положение вещей. Однако все они требуют подтверждения.

Эксперт также подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

Читайте такжеСезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что у медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.

Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.

коронавирус аллергия COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліціїДень поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейнеЛилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегатьГороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной бедыПотопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды "История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине

Последние новости

04:22

В моду на лето 2021 вернулась неповторимая и завораживающая юбка-шорты

04:17

Биологическое оружие: названы самые опасные газированные напитки

03:20

Парень оценил любимую на 4 балла из 10: та была за его спиной и готовила пощёчину Видео

03:20

Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом

02:29

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

Реклама
01:46

Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии

01:17

Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО Видео

00:03

Чем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак Видео

05 июля, понедельник
23:45

Сколько времени вам нужно, чтобы опорожниться после еды и как это характеризует ваше здоровье Видео

23:34

Страстный поцелуй с мужчиной: украинский певец MELOVIN удивил всех на сцене Atlas Weekend Видео

23:08

Угрожала отрезать половой орган ребенку с инвалидностью: в Виннице учитель попала в скандал Видео

22:53

Шел в магазин и погиб: на Житомирщине парень попал под колеса Интерсити Видео

22:52

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

22:30

Четыре вещи, которые нейрохирурги делают каждый день, чтобы оставаться в мозговом тонусе Видео

22:25

Приметы на 6 июля: что нельзя делать в канун Ивана Купалы

22:08

Танцы и фейерверк: блогерше за шумный праздник на мемориале Небесной Сотни грозит тюрьма Видео

22:05

В церкви под Львовом трагически погиб молодой парень

21:47

Три худших напитка против воспаления Видео

21:22

"Дурацкие разногласия": Меладзе откровенно высказался о политике

21:02

Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал своего соотечественника на глазах у белорусов Видео

Реклама
21:01

Четыре ошибки, которые могут подорвать здоровье кишечника Видео

20:46

Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

20:43

Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии Видео

20:32

Стало известно где и когда похоронят Владимира Меньшова

20:30

Осталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии Видео

20:28

Названы худшие продукты питания при стрессе Видео

20:19

"Все плывет и летит": в Сочи ураган сносит все на своем пути Видео

20:11

Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы Видео

20:09

Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне

20:09

С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

19:48

Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к рынку земли Видео

19:43

Польша и Сербия продемонстрировали неудачный опыт повышения налогов для бизнеса - эксперт

19:40

Если бы Гиркина не выпустили из Славянска мнение

19:35

Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

19:32

"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ Видео

19:05

Муж Алены Мозговой готовится к операции на колене

19:03

Довели ребенка: 8-летний мальчик забрался на 8-метровое дерево, спасаясь от травли сверстников Видео

19:03

Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

18:52

Смерть после прививки: почему скончался мужчина после вакцины Pfizer в Винницкой области Видео

18:42

"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище Видео

Реклама
18:28

Жители Одесской области сидят без света из-за серьезной аварии

18:28

Журналист Bloomberg подтвердил достоверность утечек про GTA 6 Видео

18:15

Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старее Видео

18:13

Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу

18:05

Валерий Меладзе публично заступился за обвиненного в насилии брата

17:50

Когда Рождество Иоанна Предтечи 2021: история праздника Видео

17:37

Эксперт объяснил, что может серьезно притормозить развитие украинской экономики

17:33

Климатолог назвала причину аномальной погоды в Украине и рассказала, когда налетит "апокалипсис" Видео

17:28

"Тихо, мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере разгорелся языковой скандал Видео

17:26

Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять