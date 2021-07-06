Иммунолог рассказал, какие пациенты гораздо реже остальных болеют коронавирусом / Flickr

Пациенты с аллергией гораздо реже заражаются коронавирусом COVID-19. Соответствующее заявление директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов сделал в комментарии РИА Новости.

"С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", — заявил он.

Хаитов отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем связано такое положение вещей. Однако все они требуют подтверждения.

Эксперт также подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

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Напомним, ранее сообщалось, что у медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.

Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.