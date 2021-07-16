Индийский штамм коронавируса: ключевые отличия

уть в том, что если вы молоды, у вас все равно будут более легкие симптомы / Daniel Foster / flickr.com/

Согласно отчету общественного здравоохранения Англии, девять из каждых 10 новых случаев коронавируса теперь относятся к варианту Дельта.

Данные PHE также показали, что Delta, впервые выявленная в Индии, на 64 процента более передаема, чем ранее доминирующий вариант Alpha, который возник в Кенте, пишет Express.co.uk.

Симптомы варианта Дельта

В то время как общие симптомы Covid стали хорошо известны - кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, - говорят исследователи, вариант Delta демонстрирует другой набор симптомов.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

Вот три основных симптома:

Реклама

Головная боль

Больное горло

Насморк

Лихорадка остается довольно распространенным явлением, но потеря обоняния больше не входит в число 10 основных симптомов, сказал профессор Тим Спектор, который руководит исследованием и приложением Zoe Covid Symptom.

Он сказал: "С начала мая мы изучаем основные симптомы у пользователей приложения - и они не такие, как были". Кажется, этот вариант работает несколько иначе. Люди могут подумать, что у них просто сезонная простуда, и они все еще ходят на вечеринки, и они могут распространиться среди шести других людей. Мы думаем, что это усугубляет большую часть проблемы.

"Суть в том, что если вы молоды, у вас все равно будут более легкие симптомы.

"Это может казаться просто сильной простудой или каким-то забавным чувством "отстранения", но оставайся дома и пройди тест".

Однако, несмотря на то, что правительство по-прежнему заявляет, что наиболее важными симптомами, которые следует искать при Covid, являются новый непрерывный кашель, высокая температура и потеря или изменение запаха или вкуса, исследования уже давно показали ряд других симптомов.

Исследование Imperial College London React с участием более миллиона человек в Англии - когда доминировал альфа- или британский вариант - обнаружило широкий спектр дополнительных симптомов, связанных с Covid.