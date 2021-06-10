Инфаркт: это упражнение может усилить риски

Упражнения высокой интенсивности могут резко, хотя и временно, увеличивать риск внезапной остановки сердца / Pixabay

Согласно обзору, опубликованному в Circulation, люди, которые проводили 150 минут досуга средней интенсивности в неделю, имели на 14 процентов меньший риск ишемической болезни сердца, чем те, кто не сообщал о физических упражнениях.

При этом может быть связь между упражнениями и повышенным риском развития не только ишемической болезни сердца, но и сердечных приступов.

Регулярные упражнения рекомендуются для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска сердечного приступа, пишет Express.co.uk.

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Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что чрезмерные объемы и интенсивность длительных нагрузок могут увеличить риск острых сердечных приступов.

Исследования выявили потенциальный фактор риска сердечно-сосудистых событий в будущем, учитывая известную связь между хронической чрезмерной симпатической активностью и повышенным сердечно-сосудистым риском.В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были дополнительно проанализированы последствия экстремальных упражнений для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В исследовании отмечалось: "Упражнения высокой интенсивности могут резко, хотя и временно, увеличивать риск внезапной остановки сердца (ВСС) или внезапной сердечной смерти (ВСС) у людей с основным сердечным заболеванием.

"Канадское исследование спортсменов в возрасте от 12 до 45 лет выявило 74 случая SCA в течение 18,5 миллионов человеко-лет наблюдения, что дает показатель заболеваемости 0,76 случая на 100 000 спортсменов в год.

"В общей сложности 16 случаев SCA произошло во время соревновательных видов спорта, из которых 44 процента выжили, тогда как 58 случаев произошли во время несоревновательных видов спорта, из которых 44 процента также выжили.

"Недавние исследования показали, что экстремальные объемы и / или интенсивность длительных тренировок связаны с несколькими возможными сердечными нарушениями".

По словам клиники Кливленда, хронические экстремальные тренировки и соревнования в соревнованиях на выносливость могут привести к повреждению сердца и нарушению ритма.

Сайт продолжает: "Люди с генетическими факторами риска особенно уязвимы. Исследование, проведенное с участием марафонцев, показало, что даже после завершения экстремальных беговых соревнований образцы крови спортсменов содержат биомаркеры, связанные с повреждением сердца. Более того, исследования показали, что упражнения высокой интенсивности могут резко увеличить риск внезапной остановки сердца или внезапной сердечной смерти у людей с основным сердечным заболеванием.

Это также может увеличить риск нарушений сердечного ритма, особенно для меньшинства, страдающего гипертрофической кардиомиопатией или ишемической болезнью сердца.

К умеренным упражнениям относятся такие занятия, как ходьба, бег трусцой или плавание.

В большинстве случаев умеренные занятия должны дать вам возможность продолжить разговор, пока вы активны.

Однако, если у вас есть симптомы, сердечное заболевание в анамнезе или факторы риска сердечных заболеваний, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать или менять режим упражнений.

По словам доктора Джамала Раны, автора исследования, высокие уровни упражнений со временем могут вызвать нагрузку на артерии, что приведет к более высокой кальцификации коронарных артерий (CAC).

"Однако это образование бляшек может быть более стабильным и, следовательно, с меньшей вероятностью разорваться и вызвать сердечный приступ, что не оценивалось в этом исследовании", - говорит она.

Доктор Рана добавил, что они планируют продолжить наблюдение за участниками, чтобы узнать, у кого из них есть сердечные приступы, другие проблемы со здоровьем или у кого из них преждевременно умерли.