УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Инфаркт: это упражнение может усилить риски

10 июня 2021, 15:17

Чрезмерные объемы и интенсивность длительных нагрузок могут увеличить риск.

Сердце_аритмия
Упражнения высокой интенсивности могут резко, хотя и временно, увеличивать риск внезапной остановки сердца / Pixabay

Согласно обзору, опубликованному в Circulation, люди, которые проводили 150 минут досуга средней интенсивности в неделю, имели на 14 процентов меньший риск ишемической болезни сердца, чем те, кто не сообщал о физических упражнениях.

При этом может быть связь между упражнениями и повышенным риском развития не только ишемической болезни сердца, но и сердечных приступов.

Регулярные упражнения рекомендуются для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска сердечного приступа, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеСердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта

Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что чрезмерные объемы и интенсивность длительных нагрузок могут увеличить риск острых сердечных приступов.

Исследования выявили потенциальный фактор риска сердечно-сосудистых событий в будущем, учитывая известную связь между хронической чрезмерной симпатической активностью и повышенным сердечно-сосудистым риском.В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были дополнительно проанализированы последствия экстремальных упражнений для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В исследовании отмечалось: "Упражнения высокой интенсивности могут резко, хотя и временно, увеличивать риск внезапной остановки сердца (ВСС) или внезапной сердечной смерти (ВСС) у людей с основным сердечным заболеванием.

"Канадское исследование спортсменов в возрасте от 12 до 45 лет выявило 74 случая SCA в течение 18,5 миллионов человеко-лет наблюдения, что дает показатель заболеваемости 0,76 случая на 100 000 спортсменов в год.

"В общей сложности 16 случаев SCA произошло во время соревновательных видов спорта, из которых 44 процента выжили, тогда как 58 случаев произошли во время несоревновательных видов спорта, из которых 44 процента также выжили.

"Недавние исследования показали, что экстремальные объемы и / или интенсивность длительных тренировок связаны с несколькими возможными сердечными нарушениями".

По словам клиники Кливленда, хронические экстремальные тренировки и соревнования в соревнованиях на выносливость могут привести к повреждению сердца и нарушению ритма.

Сайт продолжает: "Люди с генетическими факторами риска особенно уязвимы. Исследование, проведенное с участием марафонцев, показало, что даже после завершения экстремальных беговых соревнований образцы крови спортсменов содержат биомаркеры, связанные с повреждением сердца. Более того, исследования показали, что упражнения высокой интенсивности могут резко увеличить риск внезапной остановки сердца или внезапной сердечной смерти у людей с основным сердечным заболеванием.

Это также может увеличить риск нарушений сердечного ритма, особенно для меньшинства, страдающего гипертрофической кардиомиопатией или ишемической болезнью сердца.

К умеренным упражнениям относятся такие занятия, как ходьба, бег трусцой или плавание.

В большинстве случаев умеренные занятия должны дать вам возможность продолжить разговор, пока вы активны.

Однако, если у вас есть симптомы, сердечное заболевание в анамнезе или факторы риска сердечных заболеваний, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать или менять режим упражнений.

По словам доктора Джамала Раны, автора исследования, высокие уровни упражнений со временем могут вызвать нагрузку на артерии, что приведет к более высокой кальцификации коронарных артерий (CAC).

"Однако это образование бляшек может быть более стабильным и, следовательно, с меньшей вероятностью разорваться и вызвать сердечный приступ, что не оценивалось в этом исследовании", - говорит она.

Доктор Рана добавил, что они планируют продолжить наблюдение за участниками, чтобы узнать, у кого из них есть сердечные приступы, другие проблемы со здоровьем или у кого из них преждевременно умерли.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Инфаркт: это упражнение может усилить риски». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Как питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных советаКак питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных совета Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном праздникеБеременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике Украину ждет аномально холодная зима - климатологУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог Выявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизньВыявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизнь

Последние новости

15:26

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео

Реклама
14:36

Как смотреть солнечное затмение 10 июня 2021: онлайн-трансляция Видео

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

13:40

Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

13:00

Реальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

12:46

Принц Гарри обвинил BBC в клевете о его новорожденной дочери и готовится к суду

12:39

"Упакуем в автобус и на Закарпатье": мэр Ровно вызверился на ромов в городе Видео

12:12

Забраковали лозунг "Героям слава": УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020 Фото

11:57

Синоптик рассказала, где завтра в Украине ждать потопа Видео

11:50

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

11:49

Большая стройка: "Автомагистраль-Юг" тестирует уникальный комплекс против разрушения дорог Фото

11:35

"Не хватает семок и пивасика": Усик нарвался на критику УЗ и иронию в Сети из-за нового фото

11:24

Как будут считать пенсии без бумажных трудовых книжек - ответ Пенсионного фонда Видео

Реклама
11:17

Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

10:59

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

10:27

Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Видео

10:18

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт Видео

10:09

Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

10:01

Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов Видео

09:57

Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии Видео

09:30

Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

09:17

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

09:01

Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

08:53

Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы мнение

08:19

Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

08:11

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать Видео

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

Реклама
05:02

Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Видео

04:22

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

03:50

Эксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в Вашингтон

03:02

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

02:16

Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

00:51

Слишком ли опасные смартфоны для здоровья - ответ кардиологов Видео

00:19

Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Видео

00:10

Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания Видео

09 июня, среда
23:16

Синоптики рассказали, когда в Украине ударит +30 Видео

22:48

Кравчук экстренно обратился к России из-за тяжелобольных пленных Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять