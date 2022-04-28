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Инфаркт миокарда: какие симптомы не связаны с болью в груди

28 апреля 2022, 04:33

Ученые считают, что диагноз инфаркт миокарда следует рассматривать даже если пациент не жалуется на боль в груди.

Сердце
Врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди / ua.depositphotos.com

Медики выяснили, какие симптомы инфаркта никоим образом не связаны с болью в груди.

Такой вывод был сделан после наблюдений за более чем 4700 добровольцами старше 18 лет, попавшими в больницу в период с октября 2010 года по сентябрь 2019 года, сообщает Escardio.

По словам португальского доктора Пауло Медейроса, у пациентов с одышкой или усталостью прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди.

При этом чаще такие симптомы встречались у женщин, чем у мужчин. Такие проявления были также у людей с такими состояниями, как гипертония, диабет, заболевания почек и легких.

Ученые считают, что диагноз инфаркт миокарда следует рассматривать даже если пациент не жалуется на боль в груди.

Почти всегда признаки инфаркта миокарда таковы:

  • Интенсивный постоянный боль за грудиной.
  • Боль не прекращается после приема нитроглицерина.
  • Продолжительность боли более 15 минут.
  • При таких симптомах необходимо немедленно звонить по телефону 103.

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