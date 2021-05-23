Инфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в Украине

Андрей Александрин рассказал, что нужно изменить в процессе вакцинации украинцев.
Планы нового министра здравоохранения Виктора Ляшко по вакцинации от коронавируса вряд ли будут выполнены.
Как говорит руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, у нас существует ряд проблем.
"Я не особо верю (в планы вакцинировать 5 млн человек до конца лета – ред.), потому что у нас самая главная проблема: до сих пор системно – это как раз была задача Виктора Ляшко, подготовить систему здравоохранения к массовой вакцинопрофилактике – мы системно не создали безопасный процесс. У нас до сих пор вся вакцинация проходит исключительно в лечебных учреждениях", - сказал инфекционист, передает Украина 24.
Александрин рассказал, как необходимо проводить вакцинацию.
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"Нам нужно выводить вакцинацию из лечебных помещений, чтобы делать ее более безопасной для населения Украины. И на сегодняшний день у нас просто растягивается процесс во времени, потому что физически нет вакцин в Украине. То, что нам обещали, что в выходные дни начнут вакцинировать тех, кто зарегистрировались в "Дії" — этого сделать невозможно, потому что вакцины нет, и самое главное, как медики говорят: а кто будет вакцинировать? То есть для медиков вообще выходных не оставили?" — сказал Александрин.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
- 18 мая Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В частности, Донецкую область перевели в "оранжевую" зону, а Черкасская область стала "желтой".
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.