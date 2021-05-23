Инфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в Украине

Вакцинация в Украине / Reuters

Планы нового министра здравоохранения Виктора Ляшко по вакцинации от коронавируса вряд ли будут выполнены.

Как говорит руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, у нас существует ряд проблем.

"Я не особо верю (в планы вакцинировать 5 млн человек до конца лета – ред.), потому что у нас самая главная проблема: до сих пор системно – это как раз была задача Виктора Ляшко, подготовить систему здравоохранения к массовой вакцинопрофилактике – мы системно не создали безопасный процесс. У нас до сих пор вся вакцинация проходит исключительно в лечебных учреждениях", - сказал инфекционист, передает Украина 24.

Александрин рассказал, как необходимо проводить вакцинацию.

Читайте такжеВ первый день на должности главы Минздрава Ляшко дал амбициозное обещание

"Нам нужно выводить вакцинацию из лечебных помещений, чтобы делать ее более безопасной для населения Украины. И на сегодняшний день у нас просто растягивается процесс во времени, потому что физически нет вакцин в Украине. То, что нам обещали, что в выходные дни начнут вакцинировать тех, кто зарегистрировались в "Дії" — этого сделать невозможно, потому что вакцины нет, и самое главное, как медики говорят: а кто будет вакцинировать? То есть для медиков вообще выходных не оставили?" — сказал Александрин.

Читайте такжеВ Минздраве озвучили стоимость одной дозы COVID-вакцины

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: