Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины

Голубовская высказалась о третьей дозе вакцины от коронавируса / УНИАН

Бустерная (третья) доза вакцины от коронавируса нужна не всем. Ее следует колоть людям с иммунодефицитом – слабой выработкой антител. При этом молодым людям такая прививка может нанести скорее вред, чем защитить.

Такой информацией поделилась ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. И объяснила, что насморк – это не иммунодефицит. Как правило, у организма проявляется слабая выработка антител при наличии онкологического или другого тяжелого заболевания.

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, – ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк – ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит – это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", – объяснила инфекционист в эфире телеканала "Украина 24".

Что касается молодежи – по словам Голубовской, существуют авторитетные статьи, согласно которым бустерная прививка противопоказана молодым людям и скорее нанесет вред, чем защитит от пандемии. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска обсуждается.

Зачем нужны дополнительные дозы

Фармкомпании Pfizer и BioNTech начали исследовать возможность введения третьей дозы вакцины еще в феврале, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых вариантов вируса.

О возможности вводить еще одну дозу вакцины говорили в другой американской компании — Moderna. Согласно новым исследованиям, третья доза вакцины вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса Дельта.

Ранее в Минздраве рассказали, кому именно и при каких условиях будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19.