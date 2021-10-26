УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины

26 октября 2021, 11:51
Прослушать новость
Остановить

Ольга Голубовская отметила, что не всем украинцам нужна бустерная доза вакцины от коронавируса.

вакцинация
Голубовская высказалась о третьей дозе вакцины от коронавируса / УНИАН

Бустерная (третья) доза вакцины от коронавируса нужна не всем. Ее следует колоть людям с иммунодефицитом – слабой выработкой антител. При этом молодым людям такая прививка может нанести скорее вред, чем защитить.

Такой информацией поделилась ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. И объяснила, что насморк – это не иммунодефицит. Как правило, у организма проявляется слабая выработка антител при наличии онкологического или другого тяжелого заболевания.

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, – ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк – ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит – это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", – объяснила инфекционист в эфире телеканала "Украина 24".

Что касается молодежи – по словам Голубовской, существуют авторитетные статьи, согласно которым бустерная прививка противопоказана молодым людям и скорее нанесет вред, чем защитит от пандемии. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска обсуждается.

Зачем нужны дополнительные дозы

  • Фармкомпании Pfizer и BioNTech начали исследовать возможность введения третьей дозы вакцины еще в феврале, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых вариантов вируса.
  • О возможности вводить еще одну дозу вакцины говорили в другой американской компании — Moderna. Согласно новым исследованиям, третья доза вакцины вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса Дельта.

Ранее в Минздраве рассказали, кому именно и при каких условиях будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19.

viber
вакцинация Ольга Голубовская вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терятьПринесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в УкраинеБез мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарованиеГороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование

Последние новости

12:08

Ляшко заявил, что в Украине нет доказанных случаев смерти от прививки против COVID-19

11:59

Китай стремительно атакует коронавирус: где снова бушует инфекция Видео

11:51

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины Видео

11:18

На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку

11:17

Новый тариф Нафтогаза: ППН в октябре-ноябре изменит цены для потребителей Видео

Реклама
11:07

15-летний сел за руль Джипа: подробности жуткого ДТП на Херсонщине, унесшего жизни четырех человек Видео

10:56

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

10:47

Риск нехватки персонала: в Минздраве сказали, почему прививка от COVID-19 для медиков не обязательна Видео

10:24

Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону Видео

10:05

В Харькове горе-мать в прямом эфире инстаграма избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали

09:45

Украинцев ждет новый скачок тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил "безнадегу" Видео

09:34

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:21

Коронавирус в Украине 26 октября: новый антирекорд смертности и более 19 тысяч заражений Видео

08:58

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун Видео

08:57

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

08:25

ЕС передумал исключать Украину из "зеленого" списка для путешествий – журналист Видео

08:06

Депутатов без прививки от COVID-19 в Раду не пускать: Данилов резко разнес нардепов-антивакцинаторов

07:57

Россия сама виновата в "бездомности" россиян мнение

07:53

Температура снижается: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего (карта)

07:00

Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе Видео

Реклама
06:55

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

06:30

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке Видео

06:15

Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума мнение

06:02

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

05:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

05:10

Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты Видео

04:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

03:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

03:14

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

02:56

Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

02:20

Диетолог пояснила, какой осенний продукт поможет похудеть

02:02

Звезда "Бриллиантовой руки" пропала без вести: появились последние кадры с актрисой Видео

01:45

Самая безопасная COVID-вакцина для детей: Комаровский дал неожиданный совет Видео

00:50

Какая каша самая полезная для завтрака - ответ диетолога

00:42

Кому прививка не поможет: ученые выяснили, кто может умереть от коронавируса несмотря на вакцинацию Видео

00:12

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

25 октября, понедельник
23:55

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:31

Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

23:30

Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

23:17

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

Реклама
22:48

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Видео

22:22

Масштабное ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

22:01

Еще одну область могут отправить в "красную" зону Видео

21:33

В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии Видео

21:09

"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки Видео

20:57

"Это - предупреждение": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля Видео

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять