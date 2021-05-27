Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса

Голубовская рассказала о новом типе коронавируса / УНИАН

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.

По словам врача, сейчас происходит спад заболеваемости, и достаточно серьезный: больных гораздо меньше, но количество смертей остается достаточно высоким - более 200 в день. Это, конечно, не по 500 смертей, как было, но тяжеловато.

На сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) выделяет три группы штаммов коронавируса:

первая группа коронавирусов - дикий штамм, который, как они говорят, представляет интерес, и он мутирует;

вторая - группа коронавирусов, которые "представляют озабоченность" - британский штамм, бразильский и его разновидности, а также южноафриканский.

третья группа коронавирусов - которых еще нет, но они описаны.

Индийский штамм еще изучается, его в список "вызывающих озабоченность" не внесли. Известно лишь, что он легче передается, как и британский.

"Если они появятся, то это будет вселенская катастрофа, потому что они избегают антител и нашего лечения, в том числе. Я думаю, что будет рост заболеваемости. Один из вариантов - середина лета, второй - осень. Если не появится какая - то новая мутация", - сказала Голубовская.

Для того чтобы подготовиться к ситуации, по мнению инфекциониста, необходимо убрать децентрализацию системы биологической безопасности, вернув организацию, подобную СЭС.

При этом, инфекционист считает, что локдауны нас не спасут.

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"Например, карантин. Он должен был быть жестким и вводиться в самом начале эпидемии. В разгар ее это бессмысленно. Естественно, идут волны - подъемы и спады заболеваемости естественным путем. На этом можно спекулировать. А в самом начале распространенность заболевания можно прервать", - резюмировала Голубовская.

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