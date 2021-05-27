Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса

Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов.
Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
По словам врача, сейчас происходит спад заболеваемости, и достаточно серьезный: больных гораздо меньше, но количество смертей остается достаточно высоким - более 200 в день. Это, конечно, не по 500 смертей, как было, но тяжеловато.
На сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) выделяет три группы штаммов коронавируса:
- первая группа коронавирусов - дикий штамм, который, как они говорят, представляет интерес, и он мутирует;
- вторая - группа коронавирусов, которые "представляют озабоченность" - британский штамм, бразильский и его разновидности, а также южноафриканский.
- третья группа коронавирусов - которых еще нет, но они описаны.
Индийский штамм еще изучается, его в список "вызывающих озабоченность" не внесли. Известно лишь, что он легче передается, как и британский.
"Если они появятся, то это будет вселенская катастрофа, потому что они избегают антител и нашего лечения, в том числе. Я думаю, что будет рост заболеваемости. Один из вариантов - середина лета, второй - осень. Если не появится какая - то новая мутация", - сказала Голубовская.
Для того чтобы подготовиться к ситуации, по мнению инфекциониста, необходимо убрать децентрализацию системы биологической безопасности, вернув организацию, подобную СЭС.
При этом, инфекционист считает, что локдауны нас не спасут.
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"Например, карантин. Он должен был быть жестким и вводиться в самом начале эпидемии. В разгар ее это бессмысленно. Естественно, идут волны - подъемы и спады заболеваемости естественным путем. На этом можно спекулировать. А в самом начале распространенность заболевания можно прервать", - резюмировала Голубовская.
Пандемия в мире: о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.