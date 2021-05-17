Инфекционист предупредила украинцев о новой эпидемии

Голубовская рассказала о ситуации в Украине / УНИАН

Инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине через некоторое время может вспыхнуть новая эпидемия.

По ее словам, уже сейчас нужно готовить больше специалистов, ведь в стране критическая ситуация в системе здравоохранения Украины.

"Четыре лабораторных центра (функционировали - ред.), остальные были в состоянии ликвидации, деморализованный персонал! Что бы мы делали, если бы у нас была не в каждом областном центре лаборатория, а четыре на всю Украину?", – возмутилась Голубовская.

По словам инфекциониста, врачи сталкивались с тем, что образцы особо опасных болезней для исследований им советовали возить за сотни километров в машинах и вопросы на местах не решались.

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"Это наша национальна безопасность! Как можно так легкомысленно относиться?! Люди добрые, это наша с вами жизнь! Сейчас эта пандемия закончится – через пару лет будет новая!", – прогнозирует Голубовская.

Инфекционист обратила внимание на важность подготовки узкопрофильных кадров, и чтобы в медицинской системе работали профессионалы.

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