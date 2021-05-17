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Инфекционист предупредила украинцев о новой эпидемии

17 мая 2021, 19:02
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Голубовская озвучила новую медицинскую проблему.

Голубовская
Голубовская рассказала о ситуации в Украине / УНИАН

Инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине через некоторое время может вспыхнуть новая эпидемия.

По ее словам, уже сейчас нужно готовить больше специалистов, ведь в стране критическая ситуация в системе здравоохранения Украины.

"Четыре лабораторных центра (функционировали - ред.), остальные были в состоянии ликвидации, деморализованный персонал! Что бы мы делали, если бы у нас была не в каждом областном центре лаборатория, а четыре на всю Украину?", – возмутилась Голубовская.

По словам инфекциониста, врачи сталкивались с тем, что образцы особо опасных болезней для исследований им советовали возить за сотни километров в машинах и вопросы на местах не решались.

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"Это наша национальна безопасность! Как можно так легкомысленно относиться?! Люди добрые, это наша с вами жизнь! Сейчас эта пандемия закончится – через пару лет будет новая!", – прогнозирует Голубовская.

Инфекционист обратила внимание на важность подготовки узкопрофильных кадров, и чтобы в медицинской системе работали профессионалы.

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Пандемия в мире: о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

эпидемия Ольга Голубовская
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