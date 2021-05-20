Инфекционист рассказала правду о COVID-смертности в Украине

Голубовская призвала больше не оскорблять украинских врачей.
Инфекционист министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире.
Как рассказала медик в Facebook, данные представлены относительно количества смертей на один миллион населения в стране, с портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусов.
Также Голубовская призвала больше не оскорблять украинских врачей, которых обвиняют в смертности от коронавирусной болезни.
"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от коронавируса", - написала инфекционист.
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Она отметила, что подобные поступки оскорбляют и тех медработников, которые очень старались, чтобы высокой смертности не было.
Ольга Голубовская добавила, что Украина занимает 41 место в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей (показатель 1,124).
Пандемия в мире: о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.