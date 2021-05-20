Инфекционист рассказала правду о COVID-смертности в Украине

Голубовская высказалась о смертности от коронавируса в Украине / УНИАН

Инфекционист министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире.

Как рассказала медик в Facebook, данные представлены относительно количества смертей на один миллион населения в стране, с портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусов.

Также Голубовская призвала больше не оскорблять украинских врачей, которых обвиняют в смертности от коронавирусной болезни.

"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от коронавируса", - написала инфекционист.

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Она отметила, что подобные поступки оскорбляют и тех медработников, которые очень старались, чтобы высокой смертности не было.

Ольга Голубовская добавила, что Украина занимает 41 место в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей (показатель 1,124).

Пандемия в мире: о чем ранее сообщал Главред:

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.