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Инсульт и диабет: ученые назвали "смертельный" график работы

16 марта 2021, 11:49

Ученые провели исследование и выявили опасные часы.

Удаленная работа
График работы может иметь огромное влияние на здоровье / Forbes.ru

Согласно новой исследовательской статье, опубликованной в America Journal of Physiology-Renal Physiology, нарушение ритмов органов, вызванное сменной работой, является ключевым фактором в развитии заболеваний.

Ученые воссоздали сменный график работы у крыс и обнаружили, что он не только приводит к замедлению ритмического кровотока в почечной системе, но и способствует более частому выявлению повреждений почек в их моче. Этот результат указывает на возможную связь между ритмической функцией почек и повреждением почек.

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Нетрадиционный посменный график работы - часы, выходящие за рамки обычного дня с 9 утра до 5 вечера, - давно ассоциируются с множественными нарушениями здоровья. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 15 миллионов американцев работают посменно. Однако конкретной связи между сменной работой и такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет и инсульт, выявлено не было.

По словам соавтора исследования Атлантис Хилл, доктора философии из Медицинской школы Морхауса в Атланте, выводы исследователей - это "большое дело".

"Несмотря на то, что существует множество факторов, которые способствуют повышенному риску для здоровья, связанному со сменной работой, это исследование демонстрирует взаимосвязь между ритмами органов и травмами, выявляя органо-специфический эффект, связанный с долгосрочным нарушением процессов в органах, и потенциальную основную причину болезни, распространенные среди сменных рабочих".

Хилл сказала, что цель состоит в том, что результаты ее команды приведут к целенаправленному лечению и политике по профилактике заболеваний, распространенных у людей, работающих по сменному графику.

здоровье
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