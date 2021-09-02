Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни

Длительное рабочее давление может спровоцировать сердечный приступ со смертельным исходом/ ua.depositphotos.com

Инсульт редко встречается у лиц моложе 40 лет. Когда он случается, он часто вызывается аномально высоким кровяным давлением. Несмотря на то, что большинство факторов риска этого состояния относительно поддаются корректировке, необходимо также эффективно управлять профессиональным стрессом, чтобы предотвратить инцидент.

Рабочее давление - это токсичное сочетание стресса, неправильного питания, бездействия и плохого сна, каждое из которых сказывается на общем состоянии здоровья.

Как сообщает Express.co.uk, негибкий график работы в сочетании с высокими требованиями может быть одной из основных причин целого ряда проблем со здоровьем у женщин, включая инсульт.

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Исследования показали, что длительное рабочее давление может спровоцировать сердечный приступ со смертельным исходом, инсульт или вызвать хроническое заболевание.

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Считается, что профессиональный стресс может нанести вред нашему сердцу из-за его хронической чрезмерной стимуляции, заставляя тело оставаться в режиме борьбы или бегства в течение более длительных периодов, чем это необходимо.

Этот тип реакции вызывает секрецию адреналина и повышает уровень гормонов стресса, особенно кортизола, которые, как было установлено, повреждают ткани сердца.

Новое исследование, проведенное в Швейцарии, показало, насколько вредна для организма профессиональная тревога.

Авторы исследования доктор Мартин Хензель и доктор Сюзанна Вегенер сказали: "Наше исследование показало, что мужчины чаще курят и страдают ожирением, чем женщины, но женщины сообщают о большем увеличении нетрадиционных факторов риска сердечных приступов и инсультов, таких как рабочий стресс, нарушения сна, чувство усталости и утомления ".

"Это увеличение совпадает с количеством женщин, работающих полный рабочий день. Совмещение работы и домашних обязанностей или другие социально-культурные аспекты могут быть фактором, а также особыми потребностями женщин в отношении здоровья, которые могут не учитываться в нашей повседневной "занятой жизни".

"Мы обнаружили общее увеличение нетрадиционных факторов риска у обоих полов, но они были более выражены у участниц женского пола, в то время как большинство традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) оставались стабильными.

"Эти результаты подчеркивают тот факт, что существуют половые различия в отношении нетрадиционных факторов риска ССЗ с тревожной тенденцией к определенному увеличению числа женщин".

Доктор Вегенер повторил, что наиболее изменяемыми факторами сердечно-сосудистых заболеваний являются диабет, артериальная гипертензия, повышение уровня холестерина, курение, ожирение и физическая активность.

Исследователи надеются, что нетрадиционные факторы риска, такие как рабочее давление, будут признаны сердечно-сосудистым риском, чтобы помочь в профилактических мерах.

Она пояснила: "Данные показывают, что существует широкий спектр факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые выходят за рамки официально признанных медицинских факторов, влияющих на общественное давление, и помогут лучше информировать стратегии профилактики сердечных приступов и инсультов.

"Традиционно считается, что мужчины больше страдают от сердечных приступов и инсультов, чем женщины, но в некоторых странах женщины обгоняют мужчин.

"Существует гендерный разрыв, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему".

Недавнее исследование рабочих в Великобритании, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что продолжительный рабочий день связан с более высоким риском смертельных заболеваний сердца и инсульта.

Результаты, опубликованные в Journal Environmental International, показали, что работа в течение 55 часов и более связана с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% повышенным риском смертельных заболеваний сердца по сравнению с людьми, работающими от 35 до 40 часов в неделю.

Это исследование - одно из многих, в которых подчеркивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, связанную с тяжелой работой.

Исследователи обнаружили, что до 398 000 смертей от инсульта и 347 000 смертей от сердечных заболеваний могут быть связаны с работой более 55 часов в неделю.

Согласно данным, опубликованным Управлением здравоохранения и безопасности Великобритании, большая часть больничных дней в Великобритании вызвана стрессом на работе.

Профессиональные работы характеризуются чувством чрезмерной усталости, потери энергии, деморализации и раздражительности.