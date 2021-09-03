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Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск

3 сентября 2021, 23:45

Наихудшими виновниками были высокое кровяное давление, отсутствие физических упражнений, плохое питание и курение.

мозг
Другая группа выполняла четыре типа растяжки ног пять раз в неделю в течение 12 недель. / ua.depositphotos.com

Инсульт - одно из самых страшных состояний. Инцидент происходит, когда приток крови к части мозга затруднен, что приводит к повреждению кровеносных сосудов и прекращению поступления кислорода и питательных веществ в клетки.

Гибель клеток мозга может привести к тяжелой инвалидности, а в некоторых случаях и к смерти. Однако одна легкая форма упражнений может снизить вероятность опасного для жизни состояния.

Исследование, опубликованное в Journal of Physiology, показало, что простая растяжка ног может помочь улучшить кровоток по всему телу, пишет Express.co.uk.

Для исследования исследователи разделили когорту из 39 здоровых людей на две группы, одна из которых не занималась растяжкой.

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Другая группа выполняла четыре типа растяжки ног пять раз в неделю в течение 12 недель.

Растяжки сосредоточены преимущественно на бедрах, коленях и лодыжках. Каждое растяжение длилось 45 секунд с 15-секундным восстановлением.

Результаты исследования показали, что у людей в группе растяжения артерии были с лучшим кровотоком и меньшей жесткостью.

У этой группы также было более низкое кровяное давление в конце исследования по сравнению с их первоначальным показателем.

Команда считает, что эти физические улучшения связаны с растяжкой нижней части тела, которая заставляет мышцы давить на артерии в бедрах и ногах.

Исследователи отметили, что растяжка нижней части тела также может вызвать высвобождение химических веществ, которые расширяют артерии, улучшая кровоток. Однако эффект был также замечен в верхней части тела, поскольку участники показали аналогичные улучшения в артериях своих плеч. .

Исследователи пришли к выводу, что такие формы легких упражнений могут защитить организм от болезней сердца, диабета и инсульта, которые связаны со снижением кровотока.

Они подчеркнули, что растяжка может быть особенно полезной для групп высокого риска, которые не могут тренироваться.

Исследование дополняет растущее количество исследований, в которых подчеркивается влияние физических упражнений как меры профилактики инсульта.

Хотя возраст и генетическая предрасположенность являются важными факторами инсульта, подавляющее большинство элементов риска этого состояния можно изменить.

В 2016 году исследование выявило 10 факторов, на которые приходится около 90 процентов риска инсульта.

Наихудшими виновниками были высокое кровяное давление, отсутствие физических упражнений, плохое питание и курение.

Однако стресс, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с сердцем, диабет и высокий уровень холестерина также были признаны правонарушителями.

Доктор Мартин О’Доннелл, ведущий автор статьи, сказал: "Каждый человек может изменить риск инсульта.

"Это не просто один фактор риска, это совокупность вариантов образа жизни, которые взаимосвязаны. Если мы будем заниматься спортом и хорошо питаться, то у вас будет здоровый вес и меньше шансов заболеть диабетом.

"В идеале здоровое поведение должно начинаться в молодости, но никогда не поздно, и вы можете действовать умеренно. Вам следует проверить свое кровяное давление".

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