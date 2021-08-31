Инсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасности

Острый инцидент будет характеризоваться слабостью, затруднением речи / tominsup / Flickr

Смертность от инсультов в последние годы неуклонно снижалась в результате повышения показателей выживаемости. Большинство называют это состояние одним из четырех самых страшных состояний.

Как сообщает Express.co.uk, острый инцидент будет характеризоваться слабостью, затруднением речи и спутанностью речи и может привести к тяжелой инвалидности.

Хотя некоторые из основных факторов риска инсульта хорошо известны, другие редко обсуждаются. Одно исследование выявило кожное заболевание, которое могло увеличить риск острого инцидента.

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Исследование, основанное на медицинских записях почти двух миллионов человек, показало, что экзема может увеличить риск инсульта.

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Примерно каждый десятый человек страдает экземой - хроническим воспалительным заболеванием, при котором кожа становится сухой и зудящей.

Люди с тяжелыми формами заболевания могут испытывать чешуйчатую сыпь или кожу, которая трескается и сочится.

Состояние может усугубиться понижением температуры, которое высасывает влагу из кожи.

Исследование, опубликованное British Medical Journal, показало, что тяжелая экзема у взрослых связана с повышенным риском сердечного приступа, фибрилляции предсердий и инсульта.

Команда под руководством Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировала данные более чем 385 000 взрослых с атопической экземой.

Эти данные были перепроверены с пациентами, у которых не было экземы.

Пациенты были разделены на группы легкой, средней или тяжелой атопической экземы и находились под наблюдением в среднем в течение пяти лет.

В течение периода наблюдения были зарегистрированы серьезные сердечно-сосудистые инциденты, включая сердечный приступ, нестабильную стенокардию, сердечную недостаточность, нерегулярное сердцебиение, инсульт и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показали, что у пациентов с тяжелой экземой риск инсульта увеличился на 20 процентов, а риск сердечного приступа, фибрилляции предсердий и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40-50 процентов.

Результаты исследования остались неизменными после того, как были учтены все основные факторы.

Авторы исследования заявили: "Тяжелая преимущественно активная атопическая экзема связана с повышенным риском сердечно-сосудистых исходов. Следует рассмотреть возможность выбора стратегий профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди этих пациентов ".

Исследование не доказало причинно-следственную связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако исследователи полагают, что эта связь может быть связана с аутоиммунными проблемами.

Кроме того, риск развития сердечно-сосудистых проблем после диагностики экземы остается относительно низким.

Ежегодно 25 из 10 000 пациентов страдают сердечной недостаточностью по сравнению с 21 из 10 000 человек, у которых ее нет.

Лечение

Есть два разных типа инсульта; ишемический или геморрагический, которые определяются причиной происшествия.

По данным NHS, "чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем меньше будет повреждений.

"Инсульт обычно лечат с помощью лекарств. Сюда входят лекарства для предотвращения и растворения тромбов, снижения артериального давления и уровня холестерина.

"В некоторых случаях могут потребоваться процедуры по удалению сгустков крови. Также может потребоваться операция для лечения отека мозга и снижения риска дальнейшего кровотечения, если оно стало причиной вашего инсульта ".